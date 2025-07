CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 19 luglio 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- SUPERMAN – ore 17.00 - 21.30 – di James Gunn - con David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan - Fantascienza – “In questa nuova versione del supereroe arrivato dallo spazio, seguiamo Clark in un viaggio personale, dove cerca di riconciliare l'eredità del suo pianeta originario, Krypton, con quella del suo pianeta adottivo, la Terra, dove è stato cresciuto da Martha e Jonathan Kent. Nei panni di Superman, Clark rappresenta l'incarnazione della giustizia, della verità, della libertà e dei valori statunitensi, contraddistinti dalla gentilezza che i sui genitori umani gli hanno trasmesso, in un mondo che considera la dolcezza come qualcosa di antiquato e di fuori moda. Riuscirà Clark a far coesistere le sue due nature e, soprattutto, a trovare l'equilibrio che sta cercando, per sostenere il fardello di essere ‘l'Uomo d'Acciaio’?...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- JURASSIC WORLD - LA RINASCITA – ore 17.15 - 21.15 – di Gareth Edwards - con Jonathan Bailey, Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo - Azione/Avventura/Fantascienza – “La vicenda è collocata cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World Dominion ed è ormai chiaro che lo sviluppo attuale dell'ambiente non è favorevole alla vita dei dinosauri. Quelli rimasti in vita si sono raggruppati nelle regioni equatoriali, che hanno ancora un clima e un ambiente simile a quello in cui erano vissuti nel passato. Zora Bennett è un'esperta in operazioni clandestine, e viene ingaggiata per lavorare con il Dr. Henry Loomis, un paleontologo, e il team leader Duncan Kincaid. La missione è top secret: quella di raccogliere materiale genetico dalle tre creature più grandi che vivono nella biosfera tropicale. Questo DNA è la chiave per una sostanza che si sta sviluppando per assicurare la sopravvivenza della razza umana. Mentre si trovano sul posto, la squadra di Zora viene in contatto con una famiglia che ha avuto un incontro ravvicinato con dei dinosauri, e si ritrovano così dispersi e bloccati su un'isola. La situazione prende una brutta piega e, durante lo svolgersi degli eventi, verrà svelato un segreto terrificante...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DRAGON TRAINER LIVE ACTION – ore 19.00 – di Dean DeBlois. Un film con Julian Dennison, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Gerard Butler, Nico Parker – Azione/Avventura/commedia – “Sulla selvaggia isola di Berk, dove vichinghi e draghi sono stati acerrimi nemici per generazioni, Hiccup è diverso dagli altri. Figlio geniale ma sottovalutato dal capo Stoick l'Immenso, Hiccup sfida secoli di tradizione stringendo un'insolita amiciza con Sdentato, un temibile drago Furia Buia. Questo legame inaspettato rivela la vera natura dei draghi, mettendo in discussione le fondamenta stesse della società vichinga. Con al suo fianco la determinata e coraggiosa Astrid e l'eccentrico fabbro del villaggio Gambedipesce, Hiccup affronta un mondo diviso dalla paura e dall'incomprensione. Quando una minaccia antica riemerge, mettendo in pericolo sia i vichinghi che i draghi, l'amicizia tra Hiccup e Sdentato diventa la chiave per forgiare un nuovo futuro. Insieme, dovranno navigare un delicato percorso verso la pace, spingendosi oltre i confini dei loro mondi e ridefinendo cosa significa essere un eroe e un leader...”

Voto della critica: ****

- UNICORNI – ore 21.15 – di Michela Andreozzi - con Edoardo Pesce, Valentina Lodovini, Daniele Scardini, Lino Musella, Thony - Commedia – “Blu è un bambino di nove anni che ama vestirsi da femmina e sogna di interpretare la Sirenetta. Suo padre Lucio, voce progressista di una nota trasmissione radiofonica, è spiazzato e non sa come affrontare le richieste di suo figlio, se non respingendole, per proteggerlo e per paura che possa essere incompreso dalla società. Sua moglie Elena, pur con mille timori, tende ad assecondare le richieste di Blu. Ad aiutarli in questo percorso di consapevolezza e accettazione, un gruppo di ‘Genitori Unicorni’, guidato da un'abile psicoterapeuta. Tra episodi di bullismo e confronti vari con chi la pensa in modo diverso (colleghi, ex mogli, presidi, amici), i due genitori capiranno cosa fare per e insieme a Blu...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ELIO – ore 19.15 – di Adrian Molina, Madeline Sharafian, Domee Shi - con le voci di Alessandra Mastronardi, Adriano Giannini, Lucio Corsi, Neri Marcorè, Zoe Saldana - Animazione – “Elio, un ragazzo con una fervida immaginazione, si ritrova inavvertitamente teletrasportato nel Comuniverso, un'organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane. Identificato per errore dal resto dell'universo come ambasciatore della Terra e completamente impreparato a questo tipo di pressione, Elio deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, sopravvivere a una serie di prove straordinarie e scoprire in qualche modo chi è veramente destinato a essere...”

Voto della critica: ****

- SO COSA HAI FATTO – ore 21.00 – di Jennifer Kaytin Robinson, Elisha Christian - con Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon - Thriller – “Dopo aver causato un incidente d'auto mortale, cinque amici nascondono il loro coinvolgimento e fanno un patto per mantenere il segreto evitando di affrontare le conseguenze. Un anno dopo, il loro passato torna a tormentarli e sono costretti a confrontarsi con una terribile verità: qualcuno conosce quello che hanno fatto l'estate precedente ed è deciso a vendicarsi. Gli amici, perseguitati uno a uno da un assassino, scoprono che è tutto già successo in passato e si rivolgono a due sopravvissuti del leggendario ‘Massacro di Southport’ del 1997 per chiedere aiuto...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- SUPERMAN – ore 21.15

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- JURASSIC WORLD - LA RINASCITA – ore 21.30

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- JURASSIC WORLD - LA RINASCITA – ore 21.15

Voto della critica: ****



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- LILO & STITCH – ore 21.30 – di Dean Fleischer-Camp - con Maia Kealoha, Chris Sanders, Sydney Agudong, Zach Galifianakis, Billy Magnussen – Avventura/Azione – “Una solitaria bambina hawaiana di nome Lilo, sorellina di Nani, stringe un forte legame di amicizia con un alieno a cui dà il nome Stitch credendo si tratti di un cane. In realtà l'esperimento 626 è stato creato dallo strambo scienziato Jumba Jookiba come arma di distruzione. Ora che Stitch è giunto sulla terra per sfuggire al controllo del suo creatore dovrà vedersela sia con gli umani che con gli alieni che lo inseguono...”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- FINALEMENT – ore 18.45 - 21.00 – di Claude Lelouch - con Kad Merad, Elsa Zylberstein, Michel Boujenah, Sandrine Bonnaire, Barbara Pravi - Commedia - "In un mondo sempre più folle, Lino, un uomo che aveva tutto, tra famiglia, successo e carriera, sente che sta perdendo l’equilibrio. Decide di lasciarsi tutto alle spalle e vagare, ricercato, per la Francia vestendo prima i panni di un prete destituito, di un regista di film per adulti, di un trombettista perrendersi conto alla fine, dopo una serie di incontri a dir poco strampalati, che tutto quello che accade nella vita è un bene...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- SUPERMAN – ore 16.00 - 18.30 - 21.00

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- JURASSIC WORLD - LA RINASCITA – ore 16.00

Voto della critica: ****

- DRAGON TRAINER LIVE ACTION – ore 18.30 - 21.00

Voto della critica: ****



