Domenica Insieme: Shopping, Arte e Musica per il Ritorno della Grande Festa Estiva a Ventimiglia

“Una edizione scoppiettante - annuncia il presidente cittadino Sergio Scibilia- – per la manifestazione commerciale “Domenica Insieme” che si svolgerà Domenica 13 LUGLIO presso il circuito pedonale in tutta via Cavour, parte di via Mazzini, via Ruffini, via Mameli.

La Confesercenti di Ventimiglia ha voluto, dopo un lungo periodo, (ultima edizione 2019) ritornare ad organizzare un evento commerciale nel tradizionale week-end di inizio dei saldi d'estate.

L'appuntamento al mattino alle 8.00 è con gli operatori commerciali per l'inizio della grande vendita promozionale sia all'interno dei negozi che sulle classiche bancarelle all’esterno, con il Mercatino degli Hobbysti , sino alle 19.

“Domenica Insieme” organizzata con il patrocinio della Comune di Ventimiglia, non è solo shopping .

Diverse le occasioni di musica, arte, cultura con la musica itinerante della “Orchestra Filarmonica Giovanile-Città di Ventimiglia“, con uno spazio di performance dell'associazione locale “Venti d'Arte”, con la presenza della prossima Premio San Segundin - Graziella Colombini, nello stand della “Cumpagnia di Ventemigliusi” e de “La Voce Intemelia”.

Nel chiostro di S. Agostino si potrà visitare la mostra “Ventimiglia vista dai suoi artisti” al quale partecipano 13 artisti che offrono un eccezionale panorama della città e dei sui dintorni visto con un affetto particolare verso la nostra città e il suo territorio.

Nell'isola pedonale di via Ruffini è in svolgimento la Mostra di Sculture “Attrazione Geometrica” dell'artista monegasco Stephane Chavanis, organizzata dalla Galleria d'Arte S. Agostino con il patrocinio del Comune .

Non poteva mancare uno sguardo alle attività sul mare .

Gli staff dei “Bagni Miramare” in p.ta Oberdan n.4 (vicino al Resentello), del “Marco Polo Beach“ P.ta Cavallotti 2 (difronte alla GIL)e la SLA “Libecchio Beach”–

p.ta Trento Trieste,37 organizzano “Aperitivi in spiaggia “ con musica e specialità enogastronomiche .

Per questa edizione è stato predisposto una promozione anche in lingua francese, con distribuzione del materiale lungo il mercato del venerdi'.