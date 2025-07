Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 11 a domenica 13 luglio 2025, in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 11 LUGLIO



SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf (h 9/13-17.30723.30). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



10.00. Alfred Nobel ritorna a Sanremo: visita della villa e del parco, accompagnati dal sosia del famoso scienziato (15 euro incluso il biglietto d’ingresso). Ritrovo all’ingresso Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 327 0824866 (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-22.00. ‘Viaggi Onirici’: mostra personale di pittura di Arianna Lagorio. Galleria d'Arte Bonbonniere, corso Inglesi 3 (fronte casinò)



18.30. Festa dell'Unità 2025: sagra estiva + incontri con diversi esponenti del Partito Democratico regionale e provinciale + dalle 21.00 musica dal vivo e balli. Frazione Bussana, fino al 13 luglio (locandina)



19.00. Ultimo giorno del 5° torneo di tennis organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età e finalizzato all’acquisto di un cane guida per non vedenti. Campi del Tennis Club Sanremo e Ospedaletti



19.00. Per la rassegna ‘I concerti di Villa Nobel, Estate in Villa’ (ultimo appuntamento della 7ª edizione), concerto di chiusura dal titolo ‘Mozart, ritratto di un genio’ con Maria Gloria Ferrari (pianoforte), Carlo Levi Minzi (pianoforte) e con gli Archi dell'Orchestra Classica di Alessandria diretti dal M° Fabio Marra. Forte Santa Tecla (più info)

19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul e lounge d’atmosfera. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

20.00. Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)



20.30 & 22.30. Per ‘Candlelight Open Air’ (due rappresentazioni): tributo a Ennio Morricone e colonne sonore (h 20.30) + tributo ai Queen (h 22.30). Villa Nobel (info e acquisto biglietti a questo link)

21.00. ‘Granelli di sabbia’ e 'il Piccolo Principe': disegni creati dal vivo su lavagna luminosa con la sabbia. Gli spettatori saranno accompagnati da sottofondi musicali in un viaggio emozionante. Le immagini saranno proiettate durante la loro realizzazione. Piazza Borea d’Olmo, ingresso libero e gratuito



21.00. Rassegna musicale ‘Estate al Porto’ a cura di Confartigianato Sanremo al Porto Vecchio (luglio, agosto, settembre)

IMPERIA

8.00-15.00. Per la 31ª edizione della Festa della Musica, ‘Ritmi e canzoni‘: esposizione documentaria di spartiti, dischi in vinile, riviste, lettere e altri documenti significativi e di cosa si cela dietro la professione dell'editore musicale. Archivio di Stato, Via Giovanni Strato 8B, fino al 31 luglio (lunedì, mercoledì e venerdì 8.00/15.00, martedì e giovedì 8.00/16.30), ingresso libero



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



11.00. ‘Liberty a Villa Faravelli’: visita accompagnata al MACI – Museo di Arte Contemporanea Imperia, Villa Faravelli, nell’ambito dell’evento ‘Art Nouveau Week 2024’ a cura dello storico dell’arte Andrea Speziali. Ritrovo alla biglietteria Maci Villa Faravelli, prenotazioni: https://www.solidarietaelavoro.it/evento/maci-villa-faravelli-art-nouveau-week/



15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)



17.00. Presentazione del libro ‘Wander’ dello scrittore Stefano Sivieri (ed. Phasar). Auditorium del Museo Navale, ingresso libero fino a capienza sala



18.00. ‘Liberty alla Grock’: visita accompagnata a Villa Grock nell’ambito dell’evento ‘Art Nouveau Week 2024’ a cura dello storico dell’arte Andrea Speziali. Ritrovo alla biglietteria di Villa Grock, prenotazioni: https://www.solidarietaelavoro.it/evento/villa-grock-art-nouveau-week/

19.00. Birra tra gli ulivi al Campo Sportivo Sant'Agata



19.30. EAT - Eccellenze a Teatro: spettacolo itinerante con degustazione in Piazza della Chiesa della Frazione Poggi (15 euro adulti, 10 euro minori, minori di 8 anni gratis). Dalle 18.45 navetta gratuita da Park Prino in Via Aurelia 2



21.00. XXII edizione di Porte Aperte alla Musica a cura della Fondazione Isah. Banchina Aicardi, anche domani

21.00. Per le ‘Serate Organistiche Leonardiane’ concerto dell’organista italiano Enrico Zanovello. Concattedrale di San Maurizio e compagni Martiri, ingresso libero

VENTIMIGLIA



9.00-23.00. Esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 27 luglio (martedì, mercoledì e giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30- 21/23, sabato h. 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

18.00. ‘Resta cu ‘mme’: omaggio a Domenico Modugno del cantante Peppe Voltarelli. Fondazione Ernesto Chiappori

21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41



21.30. Fiaccolata pro Palestina sul lungomare cittadino a cura del Comitato ‘Palestina Libera - Ventimiglia e Dintorni’ (possibilmente portare fiaccole o qualcosa per illuminare)



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

21.00. Serata Danzante a cura dell'Associazione ‘5 Torri’. Piazza Erio Tripodi.

BORDIGHERA

8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Stretching alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates balance barre alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



21.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Macumba kidz alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



21.00. 'Invito all'Operetta': concerto de 'I Solisti di Seborga' con il Soprano Fiorella Di Luca, Fagotto e chitarra Vitaliano Gallo, Clarinetto Cristina Noris, Pianoforte Massimo Dal Prà. Fondazione 'San Giuseppe', Via del Troglio 4, ingresso libero, info 334 3244484

21.30. ‘Balliamoci l’Estate: animazione musicale e tanto divertimento con Gianni Rossi. Rotonda S. Ampelio



OSPEDALETTI



16.30-23.00. ‘Abitare la Vacanza - Architetture per il tempo liberato’: festival diffuso dedicato alle architetture della vacanza, tra memoria, cultura e trasformazione. Mostre, talk, laboratori, aperture straordinarie di luoghi inediti, visite guidate e proiezioni. Luoghi vari, fino al 13 luglio (per leggere l’intero programma cliccare questo link)

19.00. Ultimo giorno del 5° torneo di tennis organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età e finalizzato all’acquisto di un cane guida per non vedenti. Campi del Tennis Club Sanremo e Ospedaletti



19.00. ‘E...state in forma’: eventi a rotazione in piazza IV (tutti i venerdì fino a fine agosto)

21.30. Musica In Pista sulla ciclabile



TAGGIA ARMA

21.30. Serata musicale ultra pop con tributo a Renga e a Nek. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.30. Concerto Live dei ‘NOS - New Old Stocks’. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE

22.00. Per la Rassegna ‘Live Summer’, 'Amagirl': show cantato e ballato, ricco di spettacolari cambi di costume e tanto divertimento con un repertorio musicale che spazia dagli intramontabili anni 70/80/90 alle hit del momento coinvolgendo il pubblico direttamente nel live show. Piazza Baden Powell



SAN LORENZO AL MARE

9.30-11.00. Laboratorio 'tartarughe marine' per bambini in spiaggia con i biologi marini di Delfini del Ponente



16.30-23.30. ‘I Mercatini del Mare’ con artigiani, produttori, hobbisti, artisti + Animazione e intrattenimenti (tutti i martedì di luglio e agosto)

19.00. 'Balla con i Delfini': festa da ballo di beneficenza all'aperto presso 'Circolo nautico i Delfini' al Porto comunale con Sound Selection Macumba - Simone Perilli - Spaceboy - Comix. Apertura stand gastronomici dalle ore 19

DIANO MARINA

17.00-22.00. Mostra degli artisti Giovanni Scremin e Elena Buzhurina 'Brezza Mediterranea'. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco. Corso Garibaldi 60, fino al 19 luglio



21.00-23.00. Apertura serale Museo Civico del Lucus Bormani mercoledì e venerdì di luglio e agosto. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

21.00. I giochi dei Romani: laboratorio didattico per ragazzi e famiglie, in cui i partecipanti potranno rivivere in prima persona abitudini e segreti della vita quotidiana nell'antico Lucus Bormani. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

21.00. Per la rassegna ‘Incontri ravvicinati con i Cantautori’, il produttore, musicista e interprete Mario Lavezzi dialogherà con Stefano Senardi e Maurilio Giordana, attraversando decenni di musica italiana. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



17.00-20.30. ‘L'Anello di Chiappa’:p nella natura con l'esperta guida Marina Caramellino

21.30. Aspettando il Rovere d'Oro al Santuario Nostra Signora della Rovere, Piazza Rovere 4

ENTROTERRA

BADALUCCO



17.30. Passeggiata storico-naturalistiche alla scoperta dell'antico borgo di Badalucco con bellissimi scorci sul torrente Argentina, raccontando storia, geologia, flora, fauna e suggestioni del territorio accompagnati dalla guida ambientale escursionistica Barbara Campanini. Partenza da Piazza Duomo



CAMPOROSSO

19.00. 'Sagra dell'Arancino': degustazione del tipico Arancino Catanese in diverse varianti + Caponata Siciliana e Cannoli (menù a 20 euro). Pala Bigauda. Prevendite via WhatsApp: 388.6429419



CIPRESSA



19.00. 'BeerBacco': festa della birra a cura dei Compagni di Bacco animata dalla musica della Nosmet Rock band. Torre Gallinaro



CIVEZZA



18.00-19.30. ‘Sguardi Contemporanei’: 3ª mostra collettiva d'arte contemporanea CreAzione Donna con le Artiste e illustratrici: Tamara Casula, Flavia Damiano-Effe, Claudia di Mario, Giovanna Franco, Asia Luberti, Serena Mandrici, Anna Maria Mazzini, Daniela Mencarelli Hofmann, Sara Paglia, Chiara Pelizzi, Catalina Yaryes. Sala Polivalente, Forum Gianmarco Ricca, fino al 13 luglio



DIANO ARENTINO

21.00. Per la rassegna ‘Piano Arentino’ dal titolo ‘Three Days – Three Generations’, Recital di Piano solo di Alessandro Lanzoni. Piazza san Michele a Diano Borello, ingresso gratuito, info 335 8742775



DOLCEACQUA

19.45-23.15. Ebbri di Stelle: visita cantina, picnic sul prato con prodotti a KM zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Cantina Altavia, Località Arcagna, prenotazione e informazioni: 380 4703395



PERINALDO

11.00-17.00. Mostra di Pascal M. Colpin-Gucat dal titolo ‘Papillon’. Oratorio di San Benedetto, fino al 12 luglio (dal mercoledì alla domenica)

18.00. Per la 4ª Rassegna Letteraria 2025 ‘Seconda Stella a Destra… libriamoci tra Profumi e Sapori di Perinaldo…’, Ugo Moriano presenta il libro ‘Il diario misterioso’ accompagnato dalla musica di Fabiano Pinto, clarinetto, e Filippo Odobashi, pianoforte. Espone Ingrid Lindemann. Biblioteca Comunale, ingresso gratuito



PIGNA



21.00. Jazz Valley (2a edizione): concerto del 'Leo Lagorio Project'. Piazza XX Settembre

SEBORGA

9.00-12.00. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA



14.30-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



VILLA FARALDI



21.00-23.00. ‘La Selvatica Grazia’: mostra aperta dell’artista Else Leirvik. Atelier Santa Caterina, fino al 13 luglio (più info)



FRANCIA

ANTIBES

19.15-22.00. ‘Jazz à Juan’: concerti di Sylvain Rifflet ‘We want stars’ (Jammin Summer, Petite Pinède) + Dianne Reeves (Pinède Gould) + Jamie Cullum (Pinède Gould). Il programma nel dettaglio a questo link



CAGNES-SUR-MER



21.00-23.00. Jazz au Château 2025: concerto di Divano Dromensa (Jazz manouche). Place du Docteur Maurel della Città alta (più info)



MONACO

19.00. Meeting Internazionale di Atletica Leggera Herculis EBS, Wanda Diamond League 2025, organizzato dalla Federazione Monegasca di Atletica Leggera. Stade Louis II (il programma)



SABATO 12 LUGLIO

SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-22.00. ‘Viaggi Onirici’: mostra personale di pittura di Arianna Lagorio. Galleria d'Arte Bonbonniere, corso Inglesi 3 (fronte casinò)

17.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



18.30. Festa dell'Unità 2025: sagra estiva + incontri con diversi esponenti del Partito Democratico regionale e provinciale + dalle 21.00 musica dal vivo e balli. Frazione Bussana, fino al 13 luglio (locandina)



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul e lounge d’atmosfera. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)

21.00. Spettacolo per bambini ‘In piazza si balla tra le bolle - Baby Dance’. Piazza Borea d’Olmo

21.00. Rassegna musicale ‘Estate al Porto’ a cura di Confartigianato Sanremo al Porto Vecchio (luglio, agosto, settembre)



IMPERIA



10.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



11.00. ‘Liberty alla Grock’: visita accompagnata a Villa Grock nell’ambito dell’evento ‘Art Nouveau Week 2024’ a cura dello storico dell’arte Andrea Speziali. Ritrovo alla biglietteria di Villa Grock, prenotazioni: https://www.solidarietaelavoro.it/evento/villa-grock-art-nouveau-week/

11.30. Incontro con Giovanni Doria Miglietta sul tema ‘La manifestazione del Genio in Beethoven’. A cura del Club di Conversazione. Bar Riviera in Calata Cuneo 53, partecipazione gratuita

15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)

16.00. ‘Liberty a Villa Faravelli’: visita accompagnata al MACI – Museo di Arte Contemporanea Imperia, Villa Faravelli, nell’ambito dell’evento ‘Art Nouveau Week 2024’ a cura dello storico dell’arte Andrea Speziali. Ritrovo alla biglietteria Maci Villa Faravelli, prenotazioni: https://www.solidarietaelavoro.it/evento/maci-villa-faravelli-art-nouveau-week/



18.00. Prove aperte di ‘Ecuba di Euripide’ nella traduzione di Giorgio Ieranò e con la regia di Sergio Maifredi. Nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure con Arianna Scommegna, Mino Manni, Gianluigi Fogacci, Mariella Speranza, Mario Incudine, un coro di dodici elementi diretto da Margherita Davico. Teatro Cavour, via Felice Cascione 35 (5 euro, non è possibile entrare a prova iniziata)

19.30. Serata gastronomica danzante con lumache alla ligure animata dall’orchestra Giacomo Mirage. U.S. Mocambo, via Caramagna 7, info e prenotazioni 329 4447 596



21.00. Imperia in Armonia per la Croce Rossa Italiana: concerto benefico con protagonista la Fanfara Nazionale della Croce Rossa che si esibirà in un ampio programma dai classici per Banda alla musica da film. Santuario di Santa Croce in Monte Calvario (servizio gratuito di bus navetta a/r da Piazza Ricci e dal parcheggio vicino l'area di servizio di Via Littardi, fronte campo sportivo)



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.00-12.30. Esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 27 luglio (martedì, mercoledì e giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30- 21/23, sabato h. 9/12.30, domenica h 21/23)



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

11.30. Per #BinariInMovimentoFAI a cura delle Delegazione FAI di Imperia,passeggiata nel centro storico alla scoperta di luoghi segreti e contest fotografico lungo la Ferrovia delle Meraviglie + Light lunch nei giardini pensili, scorci mozzafiato e premi speciali per le foto più emozionanti. Ritrovo ore alla Stazione di Ventimiglia, info e iscrizioni imperia@faigiovani.fondoambiente.it (più info)

17.00. 2ª edizione Pasta&Basta: Street Basket a cura Sport Club Ventimiglia Basket. Porto

18.00. Karate al tramonto + Stage di Karate a cura di Mushin Dojo Karate Ventimiglia. Area Pelagos

20.30. Presentazione del Palio Agosto Medievale a cura dell'Ente Agosto Medievale. Piazza San Michele

21.00. Il Medioevo a tavola. Cena Medievale a cura di MDC + presentazione Palio Marinaro Agosto Medievale 2025in. Piazza Colletta (San Michele)

21.00. Concerto Rock/Metal con le Band: Gotham Crew e Zac Vanders Project. Evento a cura dell'Ass. Cricca dei Corsari. Belvedere Resentello

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.30. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Total body workout alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

9.20. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922. anche domani

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

21.00. Concerto della banda Borghetto San Nicolò in un itinerario nelle atmosfere di De Gregori, Sheldon, Morricone e Williams. Giardini Lowe



21.00. Per la rassegna ‘Summer in Winter 2025’, concerto dell’Orchestra da Tre Soldi (15 euro). Giardini Winter, località Arziglia, info e prenotazioni 333 6155989 (Paola)

OSPEDALETTI



16.30-23.00. ‘Abitare la Vacanza - Architetture per il tempo liberato’: festival diffuso dedicato alle architetture della vacanza, tra memoria, cultura e trasformazione. Mostre, talk, laboratori, aperture straordinarie di luoghi inediti, visite guidate e proiezioni. Luoghi vari, fino al 13 luglio (per leggere l’intero programma cliccare questo link)

21.30. Commedia Dialettale ‘A fin du Mundu’ a cura della Compagnia Nasciui pè Rìe. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA



8.30. ‘Da Verdeggia al Faggio monumentale e la Festa dei Boscaioli’: escursione accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (10 euro). Ritrovo alle 8.30 parcheggio stazione ferroviaria Taggia oppure alle 9.30 Verdeggia parcheggio del paese, inizio escursione ore 10, info 346 7944194 (più info)

18.00. Festa della Musica nel centro storico di Taggia con la partecipazione di numerose band davanti agli esercizi commerciali + sfilata per le vie del borgo di trampolieri e giocolieri luminosi, giochi gonfiabili per i bambini e Baby Dance in piazza Garibaldi e in piazza Cavour

RIVA LIGURE

16.00. Riva Comics. Vie e Piazza Cittadine

21.30. Bimbumbam: Live Show Cartoons in Piazza Ughetto



SANTO STEFANO AL MARE

9.00-23.00. Mostra Mercato ‘Lavand'Arte’ dedicata alla lavanda e al suo impiego. Vie del Borgo e Piazza Baden Powell

20.00. Street Food con intrattenimento del comico di Colorado Enrico Luparia. Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

10.00. Visita guidata alla scoperta della millenaria storia del golfo dianese attraverso i tanti reperti del museo. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

17.00-22.00. mostra degli artisti Giovanni Scremin e Elena Buzhurina 'Brezza Mediterranea'. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco. Corso Garibaldi 60, fino al 19 luglio



21.30. Per l’Estate Musicale Dianese Festival, Gran Galà della Lirica con Josella Ligi. Parco di Villa Scarsella (info e acquisto biglietti a questo link)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



21.30. Aspettando il Rovere d'Oro al Santuario Nostra Signora della Rovere, Piazza Rovere 4

CERVO

17.00. Inaugurazione mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina

21.00. Concerto RecorDario. Babilonia



ENTROTERRA

BADALUCCO



21.30. Concerto di Fabio Treves e della Treves Blues Band. Dalle 20 apertura bar e servizio ristoro con musica di sottofondo. Inizio concerto ore 21.30. Parcheggio al campo sportivo e all'ex asilo. Piazza Marconi, ingresso libero



CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



19.00. Festa dell sport per i 50 Anni di Camporosso Calcio: apertura Stand gastronomici + Presentazione stagione 2025 con Squadre e Tecnici (h 20.30) + Esibizione Centro studio danza con Musica SimoJ (h 21.30) + Serata danzante con SimoJ from Radio 105 (h 22.30). Palabigauda



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18). Alle 17 di sabato, esposizione di Bambole antiche e spiegazione di un'esperta che illustrerà al pubblico l'uso nei tempi antichi e moderni

CASTEL VITTORIO

20.00. ‘A Cena con le Stelle - Aspettando la Luna’: cena dalle ore 20.00 osservazioni dalle ore 21.45. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

CERIANA

19.30. Serata gastronomica e musicale con la ‘Berben canta de Andrè’. Piazza Marconi

CESIO

18.00. Per il secondo appuntamento della rassegna ‘Concerti sul Lago 2025’, ‘Col capotasto al terzo’: duetti per chitarra e chitarra terzina nei salotti dell’800 con il con il Duo Noli-Soattin, chitarre dell’800, formato da Roberto Noli, chitarra, e Luca Soattin, chitarra terzina. In programma musiche di Antonio Maria Nava, Mauro Giuliani e Joseph Kaspar MertzChiesa di San benedetto ad Arzeno d'Oneglia, ingresso gratuito a offerta libera

CIPRESSA



19.00. 'BeerBacco': festa della birra a cura dei Compagni di Bacco animata dalla musica della band The Wavers 51. Torre Gallinaro



CIVEZZA



17.00. Laboratorio gratuito di poesia visiva in italiano e tedesco sul tema ‘Come imparare a scrivere un testo poetico con un'immagine da appendere a casa’. Forum Gianmarco Ricca



18.00-19.30. ‘Sguardi Contemporanei’: 3ª mostra collettiva d'arte contemporanea CreAzione Donna con le Artiste e illustratrici: Tamara Casula, Flavia Damiano-Effe, Claudia di Mario, Giovanna Franco, Asia Luberti, Serena Mandrici, Anna Maria Mazzini, Daniela Mencarelli Hofmann, Sara Paglia, Chiara Pelizzi, Catalina Yaryes. Sala Polivalente, Forum Gianmarco Ricca, fino al 13 luglio



COSTARAINERA

21.00. Concerto 'Esapop', musica Pop anni '80 e '90. Centro storico

DIANO ARENTINO

21.00. Per la rassegna ‘Piano Arentino’ dal titolo ‘Three Days – Three Generations’, Recital di Piano solo di Vittorio Solimene. Piazza san Michele a Diano Borello, ingresso gratuito, info 335 8742775

DIANO CASTELLO

10.00-19.00. ‘Premio Vermentino 2025’ (32ª edizione): degustazioni guidate del Vermentino + passeggiate + mercatino prodotti tipici + punti ristoro + festa in Ciassa e molto altro (servizio di bus navetta gratuito con capolinea a Diano Marina in via Cesare Battisti, angolo via Capocaccia, e all’ingresso del borgo di Diano Castello in piazza Quaglia). Luoghi vari, anche domani (il programma a questo link)



DOLCEACQUA

21.15. ‘Le Stelle ci Guardano’: spettacolo teatrale di Liber Theatrum per la regia di Diego Marangon. Castello dei Doria (13 euro), info 338 6273449



ISOLABONA



20.00. Per ‘Isolabona in festa’, serata gastronomica e danzante allietata dal gruppo Pino & Mattia. Evento a cura della Proloco. Piazza del paese, info e prenotazioni 340 7526375



MONTEGROSSO PIAN LATTE

15.00. ‘Bauba-Can’: passeggiata nella natura, all'ombra dei Castagneti attraverso l’allestimento permanente ‘Gli Animali del Bosco’. Ritrovo e accreditamento dei partecipanti presso la sede della Pro Loco in Via Ai Prati 93, info e prenotazioni +39 379 196 02 53



PERINALDO

11.00-17.00. Ultimo giorno della Mostra di Pascal M. Colpin-Gucat dal titolo ‘Papillon’. Oratorio di San Benedetto

17.00. Per l’anno cassiniano, intervento della la Prof.ssa Amalia Ercoli Finzi, Ingegneria Aerospaziale Politecnico Milano su ‘4 ottobre 1957..... ne abbiamo fatto di strada’,Dott.ssa Chiara Ferrari Astrofisica, Direttrice SKA-France, Prof.ssa Marica Branchesi Astrofisica-Gran Sasso Science Institute, Dott.ssa Susanna Vergani, Direttrice di Ricerca CNRS dell'Osservatorio di Parigi ‘Le nuove strade dell'astronomia multi-messaggera’. Osservatorio

21.30. Per la rassegna 'Musica nei Borghi', ‘Resta cu ‘mme’: omaggio a Domenico Modugno dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con il cantante Peppe Voltarelli. Piazza Emilio Croesi, ingresso libero



PIEVE DI TECO

7.00. Verifiche e prove speciali del ‘2° Rally della Valle Arroscia - sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca’ (il programma a questo link)



PIGNA



21.00. Per la rassegna di teatro popolare in dialetto ligure, spettacolo dal titolo 'A luna bona' messo in scena dalla compagnia 'Teatro Otto' di Soldano. Tensostruttura al campo sportivo, ingresso libero

PORNASSIO

9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Area camper



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

20.00-22.30. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622

20.00. Sagra Polpo e Patate: serata enogastronomica danzante con l’Orchestra ‘Danulo Ponti’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA

9.30. ‘Da Verdeggia al Faggio monumentale e la Festa dei Boscaioli’: escursione accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (10 euro). Ritrovo alle 8.30 parcheggio stazione ferroviaria Taggia oppure alle 9.30 Verdeggia parcheggio del paese, inizio escursione ore 10, info 346 7944194 (più info)



10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

22.00. ‘Ghost Tour Triora – Il volo degli Striges’: gli Storyteller di Autunnonero guideranno i partecipanti con le loro lanterne in una passeggiata notturna tra storia, leggenda e folklore. Partenza alle h 22 con possibile integrazione con ‘Ghost Tour Extra’ e ingresso al Museo di Triora, info +39 347 1402685 (info e prenotazioni)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



VILLA FARALDI



21.00-23.00. ‘La Selvatica Grazia’: mostra aperta dell’artista Else Leirvik. Atelier Santa Caterina, fino al 13 luglio (più info)

FRANCIA

ANTIBES

19.15-22.00. ‘Jazz à Juan’: concerti di : mohs. (Jammin Summer, Petite Pinède) + AYỌ (Pinède Gould) + Ben Harper & The Innocent Criminals (Pinède Gould). Il programma nel dettaglio a questo link



CAGNES-SUR-MER



18.30-23.30. Ippodromo in festa: gare, spettacoli e animazione per i più piccoli. Ippodromo della Costa Azzurra, Boulevard JF Kennedy 2 (più info)



MONACO



10.30-21.30. ‘Timeless Masterpieces’: esposizione aperta al pubblico della gioielleria d’autore promossa da Carlo Eleuteri. Sala Belle Époque dell’Hôtel Hermitage, anche domani



20.00. Per il ‘Monte-Carlo Summer Festival 2025’, concerto di Billy Idol per il Gala di beneficenza della Croce Rossa Monegasca. Salle des Etoiles (più info)

VILLEFRANCHE-SUR-MER



21.30. Le Gala des Excellences - Prix Danse Côte d’Azur: serata di danza classica e contemporanea. Regia e Direzione Artistica: Francesco Curci e Alessio Passaquindici. Teatro all'aperto ‘La Cittadella’, Place Emmanuel Philibert (più info)



DOMENICA 13 LUGLIO

SANREMO



8.00-19.00. Mercato Antiquariato di Sanremo. Piazza Colombo/Atrio Palafiori

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



10.00. Nell’ambito delle iniziative dedicate a Libereso Guglielmi, mattinata all’insegna della storia e della botanica dal titolo ‘Tra Arte e Natura’ con visita guidata all’oratorio di San Sebastiano in piazza dei Dolori + passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee urbane tra marciapiedi, case e carruggi curata da Marco Damele + presentazione libro di Damele ‘Liguria selvatica’ in piazza Nota, partecipazione gratuita, prenotazioni: cultura@comune.sanremo.im.it

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00-22.00. ‘Viaggi Onirici’: mostra personale di pittura di Arianna Lagorio. Galleria d'Arte Bonbonniere, corso Inglesi 3 (fronte casinò)

17.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



18.30-20.30. ‘Folies Royal 2025’: serata Kids Show ‘Circus School’ con Lello Clown. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



18.30. Festa dell'Unità 2025: sagra estiva + incontri con diversi esponenti del Partito Democratico regionale e provinciale + dalle 21.00 musica dal vivo e balli. Frazione Bussana (locandina)



19.00. Rassegna musicale ‘Sorsi di Note’: ‘Sfilata con Dany Animation’ in Piazza Eroi Sanremesi, Fontana Siro Carli



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul e lounge d’atmosfera. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

20.00. Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)

21.00. Rassegna musicale ‘Estate al Porto’ a cura di Confartigianato Sanremo al Porto Vecchio (luglio, agosto, settembre)

21.00. Per la ‘Domenica Letteraria’, Morena Fellegara presenta il libro ‘Delitti e Tarocchi’ (Fratelli Frilli). Villa Luca in frazione Coldirodi, ingresso libero

21.00. Drum 100 - Camp Rock ASD. Pian di Nave

21.00. Per la rassegna ‘UnoJazz&Blues 2025, concerto del Danilo Perez Trio (D. Perez – J.Patitucci – A.Cruz). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito (più info)



IMPERIA



8.30. ‘Rievocazione storica Imperia – Colle di Nava’, organizzata dal Club Amatori Veicoli d’Epoca (CAVE), con sfilata di decine di auto storiche lungo il percorso che da Imperia li condurrà fino al Colle di Nava. Ritrovo e partenza in via Felice Cascione

11.00. ‘Liberty alla Grock’: visita accompagnata a Villa Grock nell’ambito dell’evento ‘Art Nouveau Week 2024’ a cura dello storico dell’arte Andrea Speziali. Ritrovo alla biglietteria di Villa Grock, prenotazioni: https://www.solidarietaelavoro.it/evento/villa-grock-art-nouveau-week/

14.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)



18.00. Prove aperte di ‘Ecuba di Euripide’ nella traduzione di Giorgio Ieranò e con la regia di Sergio Maifredi. Nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure con Arianna Scommegna, Mino Manni, Gianluigi Fogacci, Mariella Speranza, Mario Incudine, un coro di dodici elementi diretto da Margherita Davico. Teatro Cavour, via Felice Cascione 35 (5 euro, non è possibile entrare a prova iniziata)

21.00. Proiezione del filmato 'Tra cielo e terra, l'uomo e la natura sulle colline di Pompeiana' del regista Franco Fausto Revelli presente in sala. Iniziativa rientrante nell'ambito del contrasto al progetto del parco eolico denominato Imperia monti Moro e Guardiabella. Teatro dell'Attrito, partecipazione libera e gratuita



21.30. Spettacolo della Cover Band di Renato Zero a sostegno della Croce Bianca Imperia, organizzato per raccogliere fondi volti all'acquisto della sede sociale. Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA

8.00-20.00. Domenica Insieme Estate 2025 a cura di Confesercenti in Centro città



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



18.00. Per la rassegna ‘Incontri in Giardino’, presentazione libro ‘Protagoniste. Storie di donne e Resistenza nel Ponente Ligure’, ed. Fusta, con Daniela Cassini e Gabriella Badano, ricercatrici e scrittrici, Intermezzi musicali di Paolo Lizzadro (segue rinfresco). Giardino della SPES, Corso Limone Piemonte 63, ingresso libero e gratuito



20.00. Cena in Bianco Unconventional Dinner edizione 2025 a cura di Comitato Pro Centro Storico accompagnata dalle musiche di DjClaudio. Giardini Pubblici Tommaso Reggio, partecipazione gratuita, info e prenotazioni 347 2356624 (locandina)

21.00-23.00. Esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 27 luglio (martedì, mercoledì e giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30- 21/23, sabato h. 9/12.30, domenica h 21/23)



21.00-23.00. 'Il Museo al brillar di stelle': apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41

21.00. Serata da Ballo con i Cocozoo al Belvedere Resentello

21.15. ‘Dee imperatrici e matrone tra mito e storia’: dialogo notturno sulle figure femminili dell'antichità romana a cura di Fabio Piuma e Luca Storino. Museo Archeologico G. Rossi



VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Risveglio muscolare alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 15 settembre

21.20. Cinema all’aperto: proiezione film ‘Animali fantastici: i segreti di Silente’ (2022). Giardini Lowe, ingresso gratuito

OSPEDALETTI



10.00-12.00. ‘Abitare la Vacanza - Architetture per il tempo liberato’: festival diffuso dedicato alle architetture della vacanza, tra memoria, cultura e trasformazione. Mostre, talk, laboratori, aperture straordinarie di luoghi inediti, visite guidate e proiezioni. Luoghi vari, fino al 13 luglio (per leggere l’intero programma cliccare questo link)

TAGGIA ARMA



19.30. ‘La Sant'Erasmo run k10’ (3ª edizione): corsa podistica e una passeggiata ludico amatoriale a cura dell'a.s.d. Naturun Team Valle Argentina. Piazza Tiziano Chierotti (più info)

21.30. ‘Andante con brio’: commedia brillante di e con Giorgia Brusco messa in scena da ‘Hic Et Nunc Teatro’. Anfiteatro del castello a Taggia



RIVA LIGURE

20.00. Musica Italiana con Simona Lanteri. Via Martiri della Libertà. Lato Levante



SANTO STEFANO AL MARE



20.00. Street Food e Dj Set in Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

10.00. Mostra di pittura a cielo aperto ‘I Dipingiamo insieme’ in via Genala, angolo via Nizza e via Genova

17.00-22.00. mostra degli artisti Giovanni Scremin e Elena Buzhurina 'Brezza Mediterranea'. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco. Corso Garibaldi 60, fino al 19 luglio

21.00. Spettacolo ‘Scimmiottando la tv’. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

21.30. Aspettando il Rovere d'Oro al Santuario Nostra Signora della Rovere, Piazza Rovere 4

CERVO



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



ENTROTERRA

BADALUCCO



19.00. Saggio di Gospel a cura di Ass. Sunshine Gospel. Giardin du Prevostu



19.00. Corrida di Badalucco: divertimento per tutti con corse, musica, spettacoli, rostelle, hamburger, patatine fritte e molto altro. Campo sportivo comunale (più info)



BAJARDO

10.00. 3ª Sagra dei Crustuli: degustazione di diverse varianti del crustulo e scoprire i piccoli segreti golosi + giochi gonfiabili per i più piccoli e musica del gruppo musicale 'Bruti e Boi'. Giardini Tiglio e vie comunali

CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



21.00. 'Meraviglia': spettacolo di arte varia per famiglie a cura della 'Mileto Production'. Piazza d'Armi

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)

CIVEZZA



18.00-19.30. ‘Sguardi Contemporanei’: ultimo giorno della 3ª mostra collettiva d'arte contemporanea CreAzione Donna con le Artiste e illustratrici: Tamara Casula, Flavia Damiano-Effe, Claudia di Mario, Giovanna Franco, Asia Luberti, Serena Mandrici, Anna Maria Mazzini, Daniela Mencarelli Hofmann, Sara Paglia, Chiara Pelizzi, Catalina Yaryes. Sala Polivalente, Forum Gianmarco Ricca



DIANO CASTELLO

8.30-21.30. ‘Premio Vermentino 2025’ (32ª edizione): degustazioni guidate del Vermentino + passeggiate + mercatino prodotti tipici + punti ristoro + festa in Ciassa e molto altro (servizio di bus navetta gratuito con capolinea a Diano Marina in via Cesare Battisti, angolo via Capocaccia, e all’ingresso del borgo di Diano Castello in piazza Quaglia). Luoghi vari (il programma a questo link)



DOLCEDO

16.00. Festa di inaugurazione del Museo della Fienagione di Bellissimi: visite guidate e racconti alla scoperta di strumenti e tradizioni. Allestimento a cura di Pierangela Fierro e Natalino Trincheri. Via Umberto I in frazione Bellissimi

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

10.00. Prove speciali del ‘2° Rally della Valle Arroscia - sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca’ (il programma a questo link)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

18.00-20.00. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622



18.00. Per ‘Onorata Milonga Festival’, ‘Dalla punta di matita alla punta dell'iceberg’: 4° Talk con Federica Porro, Illustratrice e imprenditrice sul tema ‘Conciliare il talento artistico con il mestiere di vivere’. S.E.M. Spazio Espositivo Museale di via Matteotti 13, ingresso libero e gratuito



TORRE PAPONI

21.00. Per la rassegna 'Musica nei brorghi', ‘Resta cu ‘mme’: omaggio a Domenico Modugno dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con il cantante Peppe Voltarelli. Sagrato della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, ingresso libero



TRIORA

10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VILLA FARALDI



21.00-23.00. ‘La Selvatica Grazia’: mostra aperta dell’artista Else Leirvik. Atelier Santa Caterina, fino al 13 luglio (più info)



FRANCIA

ANTIBES

19.15. ‘Jazz à Juan’: concerto di Obradovic-Tixier Duo (Jammin Summer, Petite Pinède). Il programma nel dettaglio a questo link



BEAULIEU-SUR-MER

22.00. Spettacolo di fuichi d’artificio in occasione della Festa della Liberazione alla Plage de la Petite Afrique (più info)

CANNES

16.00-23.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica a tema ‘Il Ballo di Cesare e Cleopatra’ con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MONACO

10.30-21.30. ‘Timeless Masterpieces’: esposizione aperta al pubblico della gioielleria d’autore promossa da Carlo Eleuteri. Sala Belle Époque dell’Hôtel Hermitage, anche domani

19.30. Per il Festival des Etoilés Monte-Carlo 2025, lo chef Yannick Alléno ospiterà lo chef Davide Oldani del Ristorante D'O, Stella Verde Michelin, Cornaredo (Milano). Restaurant de Yannick Alléno à l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo (più info)



CAGNES-SUR-MER

10.30-21.30. ‘Timeless Masterpieces’: esposizione aperta al pubblico della gioielleria d’autore promossa da Carlo Eleuteri. Sala Belle Époque dell’Hôtel Hermitage, anche domani





