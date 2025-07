Era stato accusato per non aver comunicato la compravendita di alcuni beni immobili: assolto il ventimigliese Omar Allavena

E’ stato assolto, perché il fatto non costituisce reato, Omar Allavena coinvolto negli anni scorsi nel maxi processo ‘La Svolta’ e per il quale era stato condannato a 7 anni di reclusione, tutti già scontati.

L’assoluzione, in questo caso, riguarda la compravendita di alcuni beni immobili, per un valore superiore ai 200mila euro, ed anche per il reato di intestazione fittizia di beni alla moglie. L’uomo, secondo l’accusa, aveva portato a termine alcuni movimenti patrimoniali (tra vendite ed acquisti) senza la comunicazione alla Guardia di Finanza, atto dovuto per chi è stato condannato per un reato associativo come il suo, ai tempi de ‘La Svolta’.

Il suo avvocato, Marco Bosio, nel dibattimento di fronte al tribunale collegiale, ha dimostrato che si è trattato di un errore scusabile. Allavena, infatti, si era rivolto a commercialisti, avvocati e notai e nessuno lo ha avvisato di quanto avrebbe dovuto fare. L’avvocato Bosio ha anche dimostrato, in relazione alla intestazione fittizia di beni, che i movimenti sono stati fatti in modo lecito.

Ad Allavena, tra l’altro, sono stati restituiti tutti i beni che erano stati posti sotto sequestro.