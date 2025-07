Sanremo, tante le eccellenze dell'Istituto ‘Colombo’ all’esame di maturità, due 100 lode

Anche quest’anno l’Istituto Colombo di Sanremo ha ‘maturato’ alcuni studenti con il massimo dei voti. Nella classe 5 AFM (ex ragionieri) la studentessa Ilaria Passaro ha ottenuto un brillante 100 e lode, mentre le giovani Martina Albanese e Francesca Zurzolo, con il loro 100, possono certamente ritenersi molto soddisfatte. Questo indirizzo è da ritenersi storico in quanto presente nell’Istituto - che ricordiamo esiste da oltre un secolo - fin dall’inizio, seguito alcuni decenni dopo dal corso dei geometri e poi da tutti gli altri. Questa lunga tradizione e l’esperienza didattica consentono ogni anno di ottenere risultati d’eccellenza come questi.

Nella classe 5 LSA (liceo delle scienze applicate) Federico Martini ha ottenuto 100 e lode, mentre Stefania Dalcò Aysen ha conseguito un ottimo 100. Infine nella classe 5 ITAI (informatici) è stata Florinda Cerracchio ad assicurarsi il massimo dei voti.

La Dirigenza e i docenti del ‘Colombo’ non possono che complimentarsi con questi studenti, augurando loro un futuro lavorativo o universitario brillante e carico di soddisfazioni. I due studenti che hanno ottenuto la lode verranno iscritti nell’albo delle eccellenze della scuola.