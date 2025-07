Successo di pubblico per la mostra “La luce di Ermanno” a Bordighera (foto)

Grande partecipazione e sentita emozione per l’inaugurazione della mostra fotografica “La luce di Ermanno”, dedicata alla memoria di Ermanno D’Andrea, storico fotografo e figura di riferimento del Fotoclub Riviera dei Fiori. L’evento si è svolto sabato 5 luglio presso la sala parrocchiale della Chiesa di Terrasanta, a Bordighera, e ha registrato la presenza di numerosissime persone, tra amici, appassionati di fotografia e cittadini.

A rendere ancora più significativo il momento, la presenza delle autorità locali: il Presidente del Consiglio comunale di Bordighera, Stefano Gnutti, ha partecipato all’inaugurazione, ricordando Ermanno anche attraverso un ricordo personale, sottolineandone l'umanità e il legame profondo con la città e la sua comunità.

La mostra, patrocinata dal Comune di Bordighera e organizzata dal Fotoclub Riviera dei Fiori, propone un percorso attraverso alcune delle fotografie più rappresentative di Ermanno, che raccontano con delicatezza e poesia l’architettura, la vita quotidiana e la fotografia di strada, temi a lui particolarmente cari. Ogni immagine esposta riflette lo sguardo attento e sensibile dell’autore, capace di trasformare anche il più piccolo dettaglio in un racconto visivo carico di emozioni.

“La luce di Ermanno” non è soltanto un’esposizione fotografica, ma un omaggio collettivo a una figura che ha lasciato un segno profondo nella comunità locale, sia come fotografo che come amico e appassionato promotore della cultura fotografica.

La mostra sarà visitabile fino al 20 luglio con i seguenti orari: giovedì, venerdì e sabato dalle 17:00 alle 20:00; la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Un’occasione da non perdere per chi desidera riscoprire, attraverso le immagini, il talento e l’umanità di Ermanno.