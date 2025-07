Ospedaletti, nominato il nuovo Ispettore Ambientale Comunale: sarà Riccardo Laluce

Il Comune di Ospedaletti ha ufficialmente conferito la qualifica di Ispettore Ambientale Comunale, Ispettore di Polizia Rurale e Guardia Parchi a Riccardo Laluce. Il provvedimento, firmato dal sindaco con decreto n. 14 del 26 giugno 2025, rientra nell’ambito della convenzione approvata lo scorso maggio con l’associazione “Ambulanze Veterinarie ODV”, che si occupa della formazione e dell’impiego di volontari per attività di vigilanza e tutela ambientale.

Laluce, nato a Milano nel 1989, avrà un ruolo operativo di rilievo: si occuperà di educazione e sensibilizzazione ambientale, controllo del decoro urbano, contrasto agli abbandoni di rifiuti, sorveglianza di parchi, sentieri e aree rurali, prevenzione del bracconaggio e tutela degli animali. Svolgerà inoltre funzioni di polizia amministrativa e ambientale, in collaborazione con il Comune e la Polizia Locale. L’incarico avrà una durata triennale, rinnovabile, e sarà svolto indossando l’uniforme identificativa con la dicitura “Polizia Rurale - Ispettori Ambientali - Soccorso Animali”, accompagnata dal tesserino personale.

L’attività sarà supportata da una flotta di veicoli autorizzati, tra cui un mezzo per il trasporto di animali vivi, due auto per il pattugliamento ambientale e una Fiat Panda per le attività di informazione civica. Tutti i mezzi sono contrassegnati dalla dicitura ufficiale e potranno sostare in deroga per l’esecuzione dei compiti istituzionali.

Il Comune conferma così l’impegno nella difesa dell’ambiente, del verde pubblico e della qualità della vita cittadina, grazie anche alla collaborazione con soggetti esterni qualificati.