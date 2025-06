Calcio, Prima Categoria. Due giovani conferme per la difesa dell’Ospedaletti: Bacciarelli e Saih restano al ‘Ciccio Ozenda’

Dario Bacciarelli, difensore classe 2003, e Mounir Saih, esterno classe 2004, vestiranno ancora la maglia dell’Ospedaletti nella stagione 2025/2026.

Bacciarelli, cresciuto nel settore giovanile orange, l’anno scorso ha collezionato 19 presenze in prima squadra ed è pronto per iniziare la sua terza stagione al ‘Ciccio Ozenda’.

Saih, invece, è reduce da un’annata con 25 presenze e due reti all’attivo ed è pronto per la sua quinta stagione con la prima squadra dell’Ospedaletti.