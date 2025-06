Sneakers: quando il comfort incontra il design

Le sneakers un tempo erano considerate semplicemente scarpe da utilizzare durante l’attività sportiva, confortevoli e adatte per muoversi in totale libertà. Nel corso del tempo abbiamo assistito a una progressiva evoluzione di queste scarpe, verso una direzione dove il design e l’estetica hanno iniziato ad avere peso tanto quanto il comfort. Un buon esempio è rappresentato dalle scarpe Adidas , uno dei brand più noti in questo settore. Le scarpe Adidas sono tra le più apprezzate dai collezionisti di sneakers, che non vedono l’ora di acquistare di volta in volta i nuovi modelli in negozi come PittaRosso .

Quali caratteristiche deve avere un buon paio di sneakers?

Nella nostra introduzione abbiamo parlato di quanto sia importante il comfort quando si decide di acquistare delle sneakers. Lo stile e il design non sono tutto, soprattutto quando si parla di scarpe come queste, che devono offrire un’ottima esperienza a chi le indossa.

Tra gli elementi essenziali c’è sicuramente l’ammortizzazione. La suola deve essere in grado di assorbire gli urti, in modo tale da non sovraccaricare le articolazioni. Chi pratica sport dove si corre molto sa bene quanto questo sia un aspetto fondamentale. La scarpa inoltre dovrebbe avere un efficace supporto plantare, per adattarsi al meglio all’arco del piede.

Sono ugualmente importanti i materiali scelti per la realizzazione di queste scarpe. Di solito si cerca di optare per dei materiali che siano il più possibile traspiranti, così da favorire la ventilazione e limitare sia la sudorazione che i potenziali cattivi odori.

Infine non va dimenticata l’aderenza, detta anche grip. Delle buone sneakers dovrebbero essere a prova di scivolata. La sicurezza, sia quando si cammina normalmente, sia quando si fa sport, non può essere sottovalutata.

Oltre il comfort: design e classe

Abbiamo già anticipato come il settore delle sneakers si sia progressivamente evoluto, arrivando a portare nei negozi delle scarpe che non sono solamente confortevoli, ma che sono anche e soprattutto belle da vedere. L’obiettivo è quello di proporre al pubblico calzature perfette da indossare in ogni contesto, soprattutto in occasione di eventi dove il gusto per la moda è centrale. Per questo tanti hanno iniziato addirittura a collezionarle. Pensate che esiste un vero e proprio mercato del reselling, dove appassionati vendono e scambiano le loro sneakers con altri appassionati.

Esistono collezioni che si sono fuse con l’alta moda, e non mancano collaborazioni esclusive, che hanno portato la richiesta a livelli altissimi. Possiamo dire che oggi le sneakers sono diventate dei veri e propri status symbol . Chi ama curare nei minimi dettagli il proprio outfit non può evitare di avere nella propria scarpiera diverse paia di sneakers, con colori e stili differenti, in modo tale da avere la soluzione perfetta per ogni occasione.

La scelta dei brand

Se siete alla ricerca di scarpe che possano essere delle espressioni del vostro amore per la moda vi consigliamo di dare la priorità ai brand più importanti e famosi, che nelle loro sneakers uniscono stile, comfort e soprattutto qualità. Una buona idea è quella di rivolgersi ai negozi PittaRosso, dove si possono trovare brand apprezzati come Adidas.

















