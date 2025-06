Sanremo: inveisce contro una dipendente del comune, anziano calmato da due Assessori e dalla Municipale (Foto)

Qualche momento di tensione, questa mattina in comune a Sanremo per un anziano, già noto per episodi simili, che ha inveito contro una dipendente, lamentando una scarsa considerazione nei suoi confronti.

L’uomo, che deve rispondere di un abuso per una costruzione di via Padre Semeria, è stato fermato da altri dipendenti e poi c’è anche stato l’intervento degli Assessori Sindoni e Moscato.

Alla fine è arrivato anche il Comandante della Municipale, Fulvio Asconio, insieme ai due agenti per calmare gli animi.