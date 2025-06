Petanque, serie A femminile: l'Ab Genova batte il G.S.Petanque Ventimiglia per 11-7

E' stato un incontro combattuto che valeva il primato in classifica a conclusione della prima fase del Campionato italiano di petanque con le genovesi che vincendo il confronto chiudono al comando della graduatoria con le ventimigliesi comunque meritevoli della seconda posizione.

Dopo i primi 2 turni di gara, l'incontro appariva equilibrato con una vittoria a testa ( la ventimigliese Liliana Greco vinceva per 22-20 il tiro di precisione), e una gara terminava in parità ( nell'incontro inaugurale a terne, le ventimigliesi Claps, Rosina e Liliana Greco, pareggiavano 12-12 ). Tuttavia, le genovesi prendevano le distanze vincendo, successivamente, tutte le gare del 3° turno portandosi sul punteggio parziale di 9-3. Il team ventimigliese, si riprendeva parzialmente nel 4° turno di gare: vinceva la gara a terne per 13-10 con De Luca, Claps e L. Greco e successivamente l'individuale con Simona Bagalà per 13-4; portandosi così sul 9-7.Diventava pertanto decisiva l'ultima gara, quella individuale che premiava le padroni di casa genovesi che vincevano per 13-7 con la Ferrera sulla ventimigliese Peirano.

Terminata così la prima fase del campionato, si pensa ai play-off con questa griglia di incontri previsti per domenica 29 giugno: il GS Petanque Ventimiglia, lo disputerà in casa contro le piemontesi della Costigliolese con inizio alle ore 14,30; mentre l'altro play-off sarà con l' ABG Genovese contro le piemontesi del Vita Nova Savigliano, campionesse italiane uscenti. Le squadre che vinceranno i play-off, disputeranno la finale scudetto che si svolgerà a Gorizia il 13 luglio.