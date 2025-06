Taggia, nuovi spazi per ANGSA e Associazione Nazionale Carabinieri nella ex sede della Comunità Montana

La Giunta comunale di Taggia ha approvato l’assegnazione di nuovi spazi nella ex sede della Comunità Montana di via San Francesco 203. In particolare, è stato concesso in comodato d’uso gratuito un ulteriore locale all’associazione ANGSA Imperia e una stanza all’Associazione Nazionale Carabinieri della sezione di Imperia, per la creazione di una sottosezione locale.

Il provvedimento è stato deliberato all’unanimità nella seduta dello scorso 27 maggio. La decisione nasce dalla volontà dell’Amministrazione di sostenere le realtà associative che operano sul territorio a favore delle famiglie, dei ragazzi con disabilità e della prevenzione sociale.

Per quanto riguarda ANGSA Imperia, l’associazione già utilizza spazi al piano terra rialzato dell’immobile. Con la nuova assegnazione, avrà a disposizione l’intero piano, dopo che l’associazione “EmilA... speranza e sorriso APS” ha formalizzato la rinuncia al proprio spazio per cessazione attività. ANGSA, che ha investito proprie risorse per l’allestimento delle stanze e per la riqualificazione degli ambienti, garantirà la pulizia quotidiana degli spazi comuni e la cura del giardino esterno, collaborando con le altre associazioni presenti nell’edificio.

Per l’Associazione Nazionale Carabinieri, invece, è stato autorizzato l’uso condiviso di una stanza al primo piano, attualmente sede del Progetto “Punto Donna”. La sottosezione di Taggia offrirà un punto di riferimento stabile per la comunità, promuovendo attività di solidarietà, sicurezza e supporto civico. La stanza sarà utilizzata in coordinamento con le altre attività già in corso nel progetto.

La delibera prevede inoltre che i costi delle utenze siano suddivisi tra tutte le associazioni che operano nell’immobile per finalità sociali. Il Servizio Patrimonio e il Servizio Socio Educativo del Comune cureranno ora le procedure attuative per la consegna formale dei locali e la gestione delle spese.