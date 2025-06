Lavoro in crescita nell’Imperiese: 2.580 assunzioni previste a giugno, boom nel turismo e nei servizi

A giugno 2025 sono 2.580 le assunzioni programmate dalle imprese della provincia di Imperia, secondo i dati del bollettino Excelsior elaborato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria. Un dato in aumento rispetto allo stesso mese dello scorso anno (+60 unità), che conferma un trend positivo anche nel trimestre giugno-agosto, durante il quale sono previste complessivamente 5.580 entrate, in crescita di 460 unità rispetto al 2024.

I settori trainanti si confermano quelli dei servizi, che concentrano l’88% delle entrate, in particolare nei comparti di alloggio, ristorazione e turismo (1.130 ingressi previsti), servizi alla persona (540) e commercio (340). Seguono, a distanza, le costruzioni e i servizi operativi di supporto.

Nel dettaglio, il 78% dei contratti sarà a tempo determinato o con durata definita, mentre solo il 22% delle assunzioni prevede stabilità occupazionale con contratti a tempo indeterminato o apprendistato. Le piccole imprese (meno di 50 dipendenti) coprono l’81% delle richieste, mentre solo il 5% delle posizioni è rivolto a laureati. Le figure professionali più richieste – prevalentemente legate al commercio e ai servizi – coprono da sole il 66% del fabbisogno complessivo.

La ricerca di personale si concentra soprattutto tra i giovani under 30 (43% delle richieste) e nel 44% dei casi le aziende prevedono difficoltà nel reperire i profili desiderati, specialmente per ruoli tecnici e professionali qualificati. Il 14% delle posizioni sarà invece riservato a lavoratori immigrati, a testimonianza della crescente domanda di forza lavoro anche da parte di persone provenienti dall’estero.

Secondo la Camera di Commercio, questi dati confermano la dinamicità del mercato del lavoro locale in settori chiave per l’economia provinciale, con un aumento della domanda in vista dell’estate e una prevalenza di contratti flessibili, che tuttavia pongono interrogativi sulla stabilità occupazionale a lungo termine.