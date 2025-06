Successo per la prima giornata del lungo weekend di patafisica a Sanremo (foto)

5 Giugno 2025: una data da ricordare per la cattedra di ‘patafisica di Accademia della Pigna, con ospiti di grande rilievo Marco Maiocchi e Aldo Spinelli da Milano, Gianfranco Coppola da Napoli e, fra i protagonisti, Andrea Illungo Bellina, Sanremese già diplomato patafisico che ha regalato una performance davvero straordinaria.

La scienza delle soluzioni immaginarie ha anche visto nuovi “adepti” ricevere un attestato -gli organizzatori dicono super “guadagnato” da tutti- frutto di impegno e presenza a tutte e 10 le lezioni tenute nel corso del primo anno di Sapere Patafisico.

Soddisfatti del risultato e della bella presenza di pubblico, i docenti del corso e l’accademia invitano ancora nelle giornate di oggi e domani (venerdì 6 e sabato 7 Giugno) presso lo studio di architettura Alberto Pulinetti (fra i docenti del corso) con affaccio su Piazza Colombo e ingresso dalla via privata canessa.

L’ingresso è libero e gratuito, preferibile riservare un posto mandando una mail a fondazionepata@officinebrand.it o tramite whatsapp al 3355322090, per garantirsi l’accesso.

Ecco il programma dei due giorni a conclusione del simposio, con ospiti in arrivo da alcuni dei luoghi più patafisici del pianeta, con orario 15:00 / 20:00

Venerdì 6 Giugno: si parlerà di Futurismo con Stefania Stefanelli (già ricercatrice alla Scuola Normale Superiore di Pisa, collabora con l'Accademia della Crusca) che introdurrà Stefano Bertoli (musicista e sperimentatore sonoro) con il suo “intonarumori” un raro quanto affascinante strumento musicale/ opera d’arte futurista. Con loro Alberto Cervelli (attore teatrale) reciterà poesie del periodo. La poesia ancora protagonista con Fabio Barricalla e il suo personale omaggio a FaRfa. Nella stessa giornata, arriva da Padova la patafisica Chiara Fabbri Colabich (illustratrice) e il suo “PPD” e a seguire Judith Török e Carlo Maglitto racconteranno di "Villa Biener Parco d’arte contemporanea e Museo delle culture migranti". Marco Maiocchi, in qualità di vice-curatore in Fondazione Pata avrà il piacere di svelare il catalogo di “Sanremo Patafisica”: ricerca artistica collettiva ideata da Domenico Graglia; iniziativa collante di numerosi eventi e collaborazioni in ambito ‘patafisico. Dalle ore 18 circa, aperitivo e performance dal vivo di Luisa Repola (pianoforte) e Aurora Pulinetti (flauto)

Sabato 7 Giugno gran finale con tutti i docenti del corso; presentazione e distribuzione gratuita di “HA-HA (A2)” la rivista e foglio di varietà patafisico. Performance teatrale Riduzione di Ubu Roi" con Lucia Barbera, Teo Ricci e Luisa Repola. La lectio magistralis di Gianfranco Coppola (Napoli) Artista e Reggente Luminoso in Fondazione Pata. Alberto Pulinetti ci parlerà di Situazionismo, Sanremo Patafisica e la nascita del corso di Sapere Patafisico presso Accademia della Pigna. Arriva dalla terra di Nobel il matematico e patafisico Patrik Wahlberg: “La Patafisica in Svezia” il suo intervento. A seguire momento di brindisi e celebrazioni, con performance Piano e Theremin dei Les Patafisichance, in arrivo da Parigi e accompagnati dal loro regista e amico Giacinto Cataldo (in odore di diplomazione).