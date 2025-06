Casinò di Sanremo: il gioco 'reale' sta crescendo mentre nell'on line la casa da gioco matuziana è all'ultimo posto

Se da una parte gli incassi del Casinò di Sanremo stanno crescendo rispetto allo scorso anno, con un incremento mensile ed anche annuale, decisamente meno bene sta andando nel settore on line. La casa da gioco matuziana, tra l’altro molto ‘copiata’ sul web con pubblicità che usurpano del nome sanremese, è infatti all’ultimo posto nella speciale classifica stilata da Agimeg sui dati degli stessi operatori.

Nel mese di maggio il gioco nei Casinò on linea è cresciuto del 16,3%, passando dai 221,7 milioni dello scorso anno ai 257 dello stesso mese del 2025. Nel mercato dell’on line si conferma leader Lottomatica con il 30% delle quote, davanti a Sisal (12,1%) ed Eurobet (8,13%). La lunga sfilza di operatori del gioco on line vede una piccola fetta del mercato divisi in porzioni minime (tutte tra l’1 e il 2%) rispetto ai leader e, proprio in fondo a questa speciale classifica troviamo il Casinò di Sanremo con lo 0,10%.