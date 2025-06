I Lions per l'ambiente: un avocado a Ospedaletti (Foto)

Il Lions Club Sanremo Matutia ha arricchito di un avocado l’aiuola diffusa sulla pista ciclabile di Ospedaletti.

Alla presenza del sindaco Daniele Cimiotti, della presidente Elena Lanteri Cravet, dell’Officer Distrettuale per l’ambiente M.Grazia Tacchi e di alcuni soci del Matutia è stata messa a dimora una pianta di avocado a frutto verde, ottenuto, come ha spiegato la Dott. Barbara Ruffoni direttrice dell’Istituto Sperimentale per la floricultura, da una talea di un avocado importato dall’America da Mario Calvino noto botanico padre di Italo Calvino.

Il sindaco Cimiotti si è congratulato per l’impegno dei lions per l’ambiente, con l’augurio che l’aiuola possa essere arricchita da nuove piante, espressione della città per l’attenzione al bene pubblico, soprattutto il verde.

La presidente Elena Lanteri Cravet ha sottolineato che la cura del verde e dell’ambiente è una delle priorità del Lions International. Boschi diffusi sono presenti in tutta Italia proprio ad opera dei Lions.