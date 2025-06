Calcio, playoff Prima Categoria. L’Ospedaletti attacca per 90 minuti, ma non basta: il terzo posto regionale è del Casarza Ligure

Si chiude con una sconfitta la stagione dell’Ospedaletti che cede di misura al Casarza Ligure nell’ultimo confronto dei playoff, valido per il terzo posto regionale. Gara praticamente a senso unico sul neutro del ‘Faraggiana’ di Albissola: l’Ospedaletti attacca per quasi tutti i 90 minuti ma, alla fine, a passare è il Casarza.

Partono bene gli orange che nei primi scampoli di gioco creano diverse occasioni. La punizione di Schillaci finisce fuori, così come il tiro di Russo non inquadra lo specchio della porta. C’è spazio anche per un gol annullato a Saih per sospetto fuorigioco, mentre Barbagallo di testa non riesce a mettere in rete. Per il Casarza si mette in mostra Paterno che, dall’interno dell’area, tira a fil di palo ma Bazzoli si fa trovare pronto.

Nella ripresa il numero uno ospedalettese fa buona guardia sui molti lanci del Casarza, mentre l’undici di mister Luccisano va ancora vicino al gol con Schillaci ed El Kamli, ma la porta sembra stregata e la sfera non entra. Al minuto 82 la beffa: su una rimessa laterale, Paterno spizzica per Ravettino che conclude a rete. Bazzoli salva il risultato poco dopo sempre su Paterno che tira di potenza a botta sicura, mentre sul ribaltamento di fronte c’è un’altra occasione per l’Ospedaletti ma Molinari conclude debole. Nemmeno Schillaci riesce a trovare fortuna negli ultimi minuti di gara e così, dopo una partita tutta all’attacco, il triplice fischio sancisce la vittoria del Casarza Ligure che si aggiudica il terzo posto ai playoff regionali.

Ospedaletti - Casarza Ligure 0-1

Marcatori: 82’ Ravettino

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cordì, 3 Bacciarelli, 4 Barbagallo (83’ 15 Pesce), 5 Cianci, 6 Saih (90’ 16 Cascone), 7 Russo (83’ 17 Siberie), 8 Sartori (75’ 14 Molinari), 9 El Kamli, 10 Grifo, 11 Schillaci

A disposizione: 12 Calcina, 13 Urciuoli, 18 Zito

Allenatore: Fabio Luccisano

Casarza Ligure: 1 Belloro, 2 Ravettino, 3 Del Corso, 4 Zolla, 5 Botti, 6 Guazzoni, 7 Vatteroni (60’ 14 Vagge), 8 Esposto (50’ 13 Copello), 9 Paterno, 10 Padi, 11 Molinelli (60’ 15 Righetti)

A disposizione: 12 Ravera, 16 Spano, 17 Chiappini, 18 Vattuone

Allenatore: Boris Stagnaro

Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)

Ammoniti: Schillaci, Bacciarelli, Saih, Barbagallo, Pesce, Guazzoni, Botti, Paterno, Righetti

Espulso: Righetti