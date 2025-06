Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 1° giugno, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 1° GIUGNO

SANREMO



8.30-10.00. ‘Il Disagio Giovanile - Occhi per vedere, testa per aiutare’: ultimo giorno del quarto congresso nell’ambito della ‘Narrazione Circolare’ prodotto e realizzato da Leukasia Soc. Coop. Soc. e promosso dalla Società Italiana Medici Pediatri volto a sensibilizzare l'opinione pubblica e dare voce ai ragazzi invitandoli a dire ‘basta’ al silenzio sui loro disagi e inquietudini. Teatro dell’Opera del Casinò e Hotel Royal (la brochure con il programma)

9.00-18.00. Mostra ‘Ri-scatti. Per le strade mercenarie del sesso’: sette vittime di tratta si raccontano in un progetto fotografico. Evento a cura de Le Muse festival al Femminile odv. Palazzo Roverizio, fino al 13 giugno (h 9.00/12.00-15.00/18.00), ingresso libero

10.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



10.30-18.00. ‘Vela Day’, ‘Prova la Vela’: la Lega Navale Italiana Sezione di Sanremo apre a tutti coloro che sono interessati a provare gratuitamente lo sport della vela, a partire dai bambini di 6 anni in avanti, adulti di ogni età compresi.​ Evento nazionale dalla FIV - Federazione Italiana Vela (h 10.30/13-14/18). Ritrovo presso la base nautica sita in C.so Salvo D'Acquisto nella zona compresa tra lo stabilimento balneare ‘Morgana’ e l'ingresso di Portosole, info 373 7389104

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



10.45-18.15. Terzo e ultimo giorno del 24ª edizione del Festival Internazionale della Cultura Mediterranea - Fiera del Libro Imperia 2025 con la partecipazione di autori quali Antonella Boralevi, Claudia Koll, Enrico Vanzina, Mario Giordano, Alan Friedman, Aldo Mola, Rita Pavone, Elisabetta Villaggio, Alessandro Cecchi Paone, Enrico Beruschi, Cristina Scocchia, Lorenzo Beccati, Marco Piccat e Claudio Di Dio. Location varie (cliccare questo link per leggere l’intero programma delle tre giornate)

10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



20.30. ‘Chef in mostra’ per il Cuore di Martina: serata di bellezza, gusto e solidarietà in favore della OdV Il Cuore di Martina. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, prenotazione necessaria



21.00. ‘Fratelli Tutti’: i ragazzi delle Opere Parrocchiali raccontano San Francesco con un musical corale. Parrocchia di San Maurizio, info e prenotazioni 375 83112 12



VENTIMIGLIA



10.00-17.00. ‘Vela Day’: giornata di festa organizzata dalla Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder Joy of Moving e i Circoli affiliati, per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela. Evento gratuito rivolto agli appassionati a partire dai 6 anni compiuti (h 10/13-14/17). Sede del Circolo Velico Ventimigliese a Nervia, lungomare Varaldo 4, info 335 6692581



21.30. Il Comitato per la ‘Palestina libera’ invita la cittadinanza e le associazioni a ritrovarsi nella notte che precede la Festa della Repubblica sul Ponte Doria portando candele, torce, lanterne, cellulari accesi per chiedere l’intervento del Governo

VALLECROSIA



10.00-18.00. Rassegna corale nazionale Erio Tripodi: concerti corali, workshop, laboratori musicali per cori di voci bianche e giovanili. Evento a cura della Fondazione Erio Tripodi. Piazza Erio Tripodi, Centro Storico e Istituto Sant’Anna, fino al 2 giugno



BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

10.00-20.00. Bordighera Outdoor Experience: tre giorni dedicati al movimento e alla scoperta del territorio tra escursioni gratuite con guide esperte, la Beodo Trail, attività acquatiche, visite culturali, area bike jumping, animazione, musica e molto altro. Rotonda di Sant'Ampelio, fino al 2 giugno (più info)



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



OSPEDALETTI



10.00. ‘Passeggiata dei Passeggini – Mamme per la Pace’: passeggiata semplice e simbolica per celebrare la maternità e promuovere un messaggio di pace. Partenza prevista dal tratto di pista ciclabile lato Bordighera, con arrivo presso la Sala ‘La Piccola’, dove si terrà un momento conclusivo con i saluti finali e un messaggio simbolico a cura delle operatrici degli Spazi Mamma



TAGGIA ARMA



8.45. Escursione da Carpasio al Monte le Ciazze giro ad anello con visita al Museo della Resistenza accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.45 a Taggia davanti alla nuova stazione ferroviaria oppure alle 9.30 a Carpasio nel parcheggio, info 327 0824866 (più info)



9.00-18.00. ‘Torneo del Cuore’: prima edizione del torneo di solidarietà doppio giallo maschile e femminile lim. 4.1 organizzato dal Circolo Amatori Tennis Armesi per fondazione Telethon a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare (iscrizione 20 euro) + torneo di carte (iscrizione 10 euro). Premiazioni al termine. Amatori Tennis, via Lungomare, anche domani, info 349 1134549



9.00. Vela day: due giornate di avvicinamento dedicate alla vela e organizzate dal Circolo Nautico Arma in collaborazione con la Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera, la Protezione Civile, la Cumpagnia Armasca e l’Ass. Quarto Quadrante: Darsena di Arma



9.30-23.00. Mostra fotografica ‘Diamo Vita ai Sogni – Il Senso del Viaggio’ organizzata dall’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA) con alcune opere di alcuni artisti affetti da SLA. Villa Boselli, fino al 2 giugno (h 9.30/12.30-16.30/23.00)

SAN LORENZO AL MARE

10.00. ‘Open 2x2 maschile’: prima tappa della Coppa Liguria Ponente, rassegna di Beach Volley valida per l’assegnazione del Trofeo Essegi computer. Evento a cura del comitato Fipav Liguria Ponente, arenile comunale, anche domani (locandina)

21.15. Per la 22ª rassegna teatrale ‘L’Albero in… prosa’, ‘La Panne (una storia ancora possibile): spettacolo di Fnedrich Durrenmatt, con Paolo Paolino, Franco La Sacra, Loredana De Flaviis, Vincenzo Genduso, Daniela Di Gregorio, Daniel Mendez y Mordillo. Drammaturgia e Regia Carlo Senesi. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero (info)



DIANO MARINA

8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



17.00-23.00. Mostra di pittura collettiva ‘a cielo aperto’ a cura del gruppo di artisti dianesi ‘I Dipingiamo Insieme’ con esposizione di opere manufatte ed originali. Sala Mostre ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 9 giugno. Ingresso libero



CERVO

15.30-18.00. ‘Merenda nell’Oliveta’: sessione di TrekYoga, con ritrovo in Piazza Santa Caterina. A seguire, alle 17.00, spazio al Pilates sulla spiaggia, nell’area Pilone, per proseguire alle 18.00 con un aperitivo in musica sempre in riva al mare, info 0183 406462



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

10.00-18.00. Bancarelle sul mare di artigiani ed hobbisti (ogni primo sabato e domenica di ogni mese). Lungomare ‘Fabrizio De Andre’ a Camporosso Mare

CARPASIO



9.30. Escursione da Carpasio al Monte le Ciazze giro ad anello con visita al Museo della Resistenza accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.45 a Taggia davanti alla nuova stazione ferroviaria oppure alle 9.30 a Carpasio nel parcheggio, info 327 0824866 (più info)

10.00-13.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (cambio orario a luglio)



CIPRESSA



19.00. Cipresstock: evento con musica fino a notte inoltrata con concerti, atmosfera magica e tanto divertimento per celebrare l’inizio dell’estate nella suggestiva cornice della Torre Gallinaro (locandina)



DIANO SAN PIETRO

9.00-19.00. ‘Dagghe de l'Oiu’: giornata interamente dedicata alle eccellenze del territorio, all'olio d'oliva e al divertimento per tutte le età con mercatino di prodotti tipici + street food, per un pranzo o una merenda gustosa + dimostrazione d'assaggio olio + presentazione del libro ‘La Liguria in Cucina’ con l'autrice Renata Briano + giochi per bimbi + esposizione di moto d'epoca + animazione di DJ Mr. Pink. Evento promosso dalla Proloco Diano Borgarzo

PERINALDO

9.30. Raduno Fiat 500 del Club Coordinamento Italia Riviera dei Fiori + Visita al Centro Storico. Castello Maraldi e Centro Sportivo



11.00-17.00. Mostra di Karin Wittulsky dal titolo ‘Retrospective’ con opere su stoffa e carta che raccontano un percorso creativo intimo e profondo. Oratorio di San Benedetto, fino al 14 giugno (dal mercoledì alla domenica)



PIGNA



8.30. Escursione al Monte Toraggio accompagnati dalla guida GAE Laura Rebaudo. Ritrovo a Gouta (davanti all’ex ristorante), info 342 5624640 (più info)



9.00. Escursione gratuita ‘Da Euroflora al Maggio dei Parchi’ a cura del Parco delle Alpi Liguri sul tema ‘Alle falde del monte Toraggio: dove fioriscono le peonie’ accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone. Ritrovo a Passo Gouta, info 391 1042608 (più info)



PONTEDASSIO



9.30-00.30. Expo Valle Impero (3ª edizione): Stand Gastronomici + Laboratori + Eventi + Escursioni + Convegni + Degustazioni + Dimostrazioni. Luoghi vari (il programma a questo link)



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI



9.30. Per il ciclo di escursioni gratuite ‘Sentieri di pietra’, trekking guidato alla scoperta di frazioni e dintorni di Villa Faraldi e Diano Arentino con percorso Riva-Deglio-Villa Faraldi. Anello dei laghetti accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro. Ritrovo sulla piazza antistante la Chiesa Parrocchiale di Riva Faraldi, info e prenotazioni 340 2440972

FRANCIA

MONACO

16.30. ‘Michel et Claude’: spettacolo teatrale con Luc Rodier e Loris Verrechia. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)



NICE



20.00. ‘Abba for ever’: spettacolo della tribute band degli Abba per rivivere i classici senza tempo della band vincitrice dell'Eurovision Song Contest del 1974. Espace Laure Ecard, boulevard Saint-Roch 50 (più info)

15.00. Spettacolo d’Opera ‘Carmen’ con Ramona Zaharia, una delle più grandi Carmen della sua generazione, e Jean-François Borras e Jean-Fernand Setti nei ruoli dei due amanti rivali. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)





