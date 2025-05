Castelvittorio: 79enne si sente male in campagna e cade, intervento del Soccorso Alpino e trasporto in ospedale

Intervento a Castelvittorio, in alta val Nervia, nel primo pomeriggio di oggi per una donna di 79 anni residente in zona, che, mentre stava lavorando nei campi insieme al marito, è inciampata a causa di un mancamento procurandosi alcuni traumi e alcune ferite.

Sul posto il soccorso alpino e speleologico Liguria con la pubblica assistenza locale e l’elisoccorso Drago dei vigili del fuoco. La donna, che non ha mai perso conoscenza, è stata medicata e stabilizzata. Essendo in discrete condizioni è stata caricata in ambulanza e trasportata per accertamenti all’ospedale di Bordighera.