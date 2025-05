Triora si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto: al via “Pittura per le vie del borgo”

Triora si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto con “Pittura per le vie del borgo”. Domenica 25 maggio, dalle 11 alle 18, andrà in scena l’ottava edizione della manifestazione promossa dal comune di Triora e dall’Associazione Culturale LiberArte FamKoré.

Un’intera giornata dedicata alla creatività e all’arte diffusa, durante la quale numerosi artisti decoreranno porte e materiale di recupero con opere originali, dando vita a un’esplosione di colori e suggestioni.

Il programma dell’evento prevede uno spettacolo teatrale, “Di Maghi, di Creature, di Anelli e di Porte”, scritto da Claudio Vecchio con Monica Giannini, Enrico Manfredini, Consuelo Benedetti, Graziella Tufo e Mirella Fazzolari; animazione musicale itinerante lungo le vie del borgo; mostra fotografica e pittorica e proiezione video a cura di Davide Avena e Claudio Cecchi, dedicata alla splendida Valle Argentina.

"L’evento è gratuito e aperto a tutti" - dicono gli organizzatori - "Un’occasione speciale per vivere l’arte in dialogo con la storia e il paesaggio, in uno dei borghi più affascinanti della Liguria. Vi aspettiamo a Triora per una domenica tra colori, cultura e bellezza. Per informazioni contattare coscidany@gmail.com o su Facebook: LiberArte FamKoré – Associazione Culturale".