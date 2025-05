Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 22 a domenica 25 maggio in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 22 MAGGIO



SANREMO

9.30-18.00. ‘Intelligenza Manuale – Da Omero a Leonardo. Viaggio nell’ingegno’: mostra personale di Antonio Mascolo. Villa Nobel, corso Cavallotti 116, info 331 169 2590, fino al 24 maggio, ingresso libero (da lunedì a sabato h 9/12.30, mercoledì e giovedì anche pomeriggio h 16/18)

10.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



16.00. Per il ciclo Pillole di Salute 2025, conferenza della Dr.ssa Paola Giulia Giuliano, Diabetologa, endocrinologa, sul tema ‘Tra tavola, palestra e non solo’. Sala punto di incontro adiacente supermercato Coop in corso Matuzia



16.30. Per i ‘Martedì Letterari (eccezionalmente di giovedì), nel 400 esimo anniversario della nascita di G.D. Cassini, in collaborazione con il Comitato Nazionale Cassiniano con il Comune di Perinaldo, il Liceo Cassini, club Unesco di Sanremo, la prof.ssa Amalia Ercoli Finzi e la prof.ssa Elvina Finzi presentano il volume ‘Le ragazze della luna. Sogni e scoperte delle scienziate dello spazio’ (Mondadori). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti

20.30. Per ‘Jazz Nights’, musica live con ‘Quel Duo Lì’. Rêve bistrot dell'Europa Palace, info e prenotazioni 0184 7150000



IMPERIA



9.00-14.00. La Consulta Provinciale degli Studenti di Imperia organizza un debate interamente ideato e sviluppato dai rappresentanti della consulta, sul tema della lotta alla criminalità e del ruolo delle nuove generazioni nella promozione della legalità. Evento rivolto ad alunni delle scuole secondarie di secondo grado della provincia. Gara gestita da giudici locali e Nazionali. Teatro Cavour



10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



10.00-20.00. ‘La stagione dei lamponi’: mostra personale di Italo Cammarata. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 7 giugno (dal martedì alla domenica h 10/12.30-16/19, lunedì chiuso), ingresso libero



18.00. Prove Aperte di ‘Ecuba di Euruoide’ per la regia di Sergio Maifredi. Teatro Cavour, via Felice Cascione 35, info 0183 1940197 (35 spettatori ogni giorno possono assistere alle prove al costo si 5 euro) Biglietti in vendita presso la biglietteria del teatro oppure on line su www.mailticket.it

VENTIMIGLIA

16.00. Per gli ‘Incontri con il museo’, conferenza dal titolo ‘Se bella vuoi apparire: strumenti di bellezza dagli scavi di Albintimilium’. Relatrice Sara Chierici in un viaggio nel mondo della cosmesi, della moda e della bellezza in epoca romana + visita guidata al termine. Area Archeologica Nervia, Corso Genova 134, info e prenotazioni 0184 252320



16.00. Per il ‘Maggio dei Libri 2025’, incontro con Enzo Barnabà che presenta la sua ultima opera ‘Il sentiero della speranza. Storia e attualità della frontiera tra Francia e Italia’. Piano terra del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, ingresso libero



21.00. Per la ‘Notte del Classico’, gli studenti del liceo Aprosio di Ventimiglia presentano al pubblico ‘Aulularia’ di Plauto, ‘Bauci e Filemone’ dalle Matamorfosi di Ovidio e ‘Desinas Ineptire’ di Catullo. Teatro Comunale, ingresso gratuito



BORDIGHERA



17.00-19.00. Piccolo bestiario tascabile: mostra con sedici illustrazioni di Silvana Maccario. Unione Culturale Democratica via al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 maggio



OSPEDALETTI



10.00. 6ª edizione de ‘Il Piccolo Festival – Festival del libro per ragazzi’: sette giorni dedicati alla promozione della lettura, con un ricco programma di appuntamenti in cui il libro va in scena in varie forme, rivolti al grande e al piccolo pubblico, ad ingresso libero e gratuito, nei locali de ‘La Piccola’, nei pressi della pista ciclabile e in varie piazze del paese, dove saranno presenti stand espositivi di librerie e case editrici. Fino al 25 maggio (il programma nel dettaglio a questo link)



DIANO MARINA



14.30-17.00. Mostra ‘Il magnetismo dei colori’ dell'artista sanremese Adriano Valerio De Andreis. Sala Mostra ‘Rodolfo Falchi’. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (dal giovedì al sabato sino al 30 maggio)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

16.30. Per la rassegna letteraria ‘Il tea con l’autore’ Lilli Luini presenta il suo ultimo ‘noir’ ‘Nessuna traccia dell’assassino’ (Edizioni Il Vento Antico). Dialoga con l’autore la giornalista Viviana Spada. Biblioteca civica Alfea Possavino Delucis, ingresso libero



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

9.00-15.30. Escursione ‘I Santuari di Dolceacqua – San Gregorio – Addolorata’ accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna di ‘Liguria da Scoprire’. Ritrovo in Piazza Mauro (Terra), info 347 4563954 (più info)



PORNASSIO



9.30. Escursione a cura del CAI Sanremo alla scoperta del tratto San Bernardo di Mendatica – Nava dell’AVML, ricca di fortini e altre strutture militari erette a difesa del valico. Ritrovo a Nava. Per informazioni e prenotazioni 335 5278924 (più info)



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCE

MONACO



13.00-18.30. Formula 1 TAG Heuer Gran Premio di Monaco 2025: sessione di prove libere di Formula 3 + Sessione di prove libere di Formula 2 + Porsche Mobil 1 Supercup Test. Circuito del Principato di Monaco (più info)



VENERDI’ 23 MAGGIO



SANREMO

9.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)



9.30. ‘OliOliva frantoio delle idee 2025’: evento di due giorni dedicato all’approfondimento degli aspetti culturali, scientifici ed etici legati all’olio di oliva con due salotti letterari, aperti al pubblico, che si terranno presso la Sala Multimediale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, in via Tommaso Schiva e altre location (il programma)



9.30-12.30. ‘Intelligenza Manuale – Da Omero a Leonardo. Viaggio nell’ingegno’: mostra personale di Antonio Mascolo. Villa Nobel, corso Cavallotti 116, info 331 169 2590, fino al 24 maggio, ingresso libero (da lunedì a sabato h 9/12.30, mercoledì e giovedì anche pomeriggio h 16/18)



10.30-13.00. Sanremo Green Festival 2025: evento che esplora le interconnessioni tra sostenibilità, biodiversità e sviluppo locale, con interventi di esperti e protagonisti del cambiamento, dalla gestione ambientale alle opportunity di finanziamento per start-up sostenibili, con performance musicali dal vivo. Presenta Maurilio Giordana.Teatro dell’Opera del Casinò (locandina con il programma)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.30. Pilates al Forte: iniziativa che coniuga salute fisica e valorizzazione culturale con esercizi mirati al miglioramento della postura, tonificazione muscolare, allungamento e rilassamento. Forte di Santa Tecla, lezione più ingresso al Forte 12 euro (più info)



17.00. ‘Di fronte all’attualità dei fenomeni migratori: linguaggio mediatico e operatività: i due lati dell’attivismo’: incontro nell’ambito della mostra ‘Life On The Edge’ con Anna Pozzi, giornalista, Paola Barretta, Associazione Carta di Roma, Jacopo Colomba, We World. Forte di Santa Tecla (più info)



18.00. ‘Clarinetto innovativo e un inconsueto compositore’: concerto dell’orchestra sinfonica diretta dal M° Hakan Şensoy con Simon Ibanez al clarinetto. In programma musiche di Fabio Luppi, Carl Maria von Weber, Philip Cipriani Hambly Potter. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti)



18.00. Per il ciclo ‘I Salotti Esoterici’, conferenza dal titolo ‘I Templari: Storia, Leggenda, Eredità’ a cura del Presidente Paolo Ferrari del Centro Sociologico Italiano della provincia di Imperia. Palazzo Roverizio, via Escoffier 29, ingress libero

IMPERIA



10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



10.00-20.00. ‘La stagione dei lamponi’: mostra personale di Italo Cammarata. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 7 giugno (dal martedì alla domenica h 10/12.30-16/19, lunedì chiuso), ingresso libero



BORDIGHERA



17.00-19.00. Piccolo bestiario tascabile: mostra con sedici illustrazioni di Silvana Maccario. Unione Culturale Democratica via al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 maggio



17.00. ‘Conversazione sul Conclave’ introdotta e presieduta dal Dottor Giuseppe Trucchi. Sede dell'UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero



OSPEDALETTI



10.00. 6ª edizione de ‘Il Piccolo Festival – Festival del libro per ragazzi’: sette giorni dedicati alla promozione della lettura, con un ricco programma di appuntamenti in cui il libro va in scena in varie forme, rivolti al grande e al piccolo pubblico, ad ingresso libero e gratuito, nei locali de ‘La Piccola’, nei pressi della pista ciclabile e in varie piazze del paese, dove saranno presenti stand espositivi di librerie e case editrici. Fino al 25 maggio (il programma nel dettaglio a questo link)

DIANO MARINA



14.30-17.00. Mostra ‘Il magnetismo dei colori’ dell'artista sanremese Adriano Valerio De Andreis. Sala Mostra ‘Rodolfo Falchi’. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (dal giovedì al sabato sino al 30 maggio)



17.00. Per ‘I Venerdì della Conoscenza’, ‘Acqua ed Energia: sfide per un futuro sostenibile. Storie di troppa acqua e troppo poca acqua’: conferenza con relatori: Antonello Provenzale, Luca Ferraris, Ruggero Casacchia. Modera Giorgio Einaudi. Sala consiliare del Comune, piazza Martiri della Libertà 3 (secondo piano), partecipazione libera



ENTROTERRA

AURIGO

18.00. 1ª tappa della corsa podistica ’Imperia a Tappe’ con percorso Aurigo-Poggialto-Aurigo di circa 7,5 km. su strada panoramica. Partenza ore 18 (più info)



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCE

MONACO



11.00-20.00. Formula 1 TAG Heuer Gran Premio di Monaco 2025: Qualifiche Formula 3 (Gruppo A) + Qualifiche Formula 3 (Gruppo B) + Formula 1 Prove Libere 1 + Qualifiche Formula 2 (Gruppo A) + Qualifiche Formula 2 (Gruppo B) + Formula 1 Prove Libere 2 è Qualifiche Porsche Mobil 1 Supercup. Circuito del Principato di Monaco (più info)



NICE



20.30. ‘La Voix Féminine’: concerto dell’Ensemble Baroque de Nice diretto da Gilbert Bezzina. In programma musiche di Haendel e Bonporti. Église Saint-François-de-Paule (più info)



SABATO 24 MAGGIO



SANREMO

9.00. Attività di spolvero alle sepolture del cimitero monumentale della Foce. Appuntamento periodico aperto a tutti, dalle associazioni ai singoli volontari, su iniziativa del Rotary Club Sanremo (dotarsi di guanti di protezione)



9.30-12.30. ‘Intelligenza Manuale – Da Omero a Leonardo. Viaggio nell’ingegno’: ultimo giorno della mostra personale di Antonio Mascolo. Villa Nobel, corso Cavallotti 116, info 331 169 2590, ingresso libero

10.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Presentazione libro ‘Athos – viaggio nei monasteri della Montagna senza tempo’ di Dario Daniele edita (TS Edizioni). Introduce l’autore la prof.ssa Bianca Scaglione, in rappresentanza del Club per l’Unesco di Sanremo. Palazzo Roverizio, via Escoffier, ingresso libero



19.00-24.00. ‘Nostra Milonga’: Lezione di tango multilivello con Majo e Julio (h 19) + Milonga con musica del Dj Chris (h 10) + Spettacolo: Majo Caballero e Julio Bassan (h 22). Evento organizzato dalla Scuola di Danza Città dei Fiori. Forte di Santa Tecla (più info)

20.30. Cena di gala su invito con la partecipazione dello chef Luca Pappagallo, fondatore del sito Cookaround, uno dei primi portali dedicati alla cucina in Italia, e content creator di Casa Pappagallo. Ristorante Biribissi del Casinò municipale (su invito)

IMPERIA



7.30. Escursione da Verdeggia a Triora: escursione guidata gratuita con bus navetta a cura del Parco delle Alpi Liguri nel territorio di Triora. Ritrovo alle 7.30 presso la stazione ferroviaria di Imperia, oppure ore 8 presso la stazione di Taggia (i dettagli a questo link)



8.30-18.00. ImperiAntiquaria: mostra mercato dell’antiquariato in via Bonfante, piazza Bianchi e via San Giovanni

8.30-18.00. Mercatino degli Orti con possibilità di acquistare le eccellenze del territorio, tra cui miele, olio extra vergine di oliva, zafferano, frutta e verdura biologica ed essenze alla lavanda. Galleria degli Orti



9.30. ‘OliOliva frantoio delle idee 2025’: evento di due giorni dedicato all’approfondimento degli aspetti culturali, scientifici ed etici legati all’olio di oliva con due salotti letterari, aperti al pubblico, che si terranno presso la Sala Multimediale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, in via Tommaso Schiva e altre location (il programma)



10.00. Per ‘Explora Salute’, l'expo dedicato alla promozione della salute, incontro sull'empowerment psicologico – la forza del cambiamento, il cui titolo è ‘Il cambiamento negli stili di vita’ con interventi di psicologi, tra cui il Dott. Roberto Ravera Direttore S.C. Psicologia di Asl1. Biblioteca ‘Lagorio’. Ingresso gratuito

10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)

10.00-20.00. ‘La stagione dei lamponi’: mostra personale di Italo Cammarata. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 7 giugno (dal martedì alla domenica h 10/12.30-16/19, lunedì chiuso), ingresso libero



10.30. & 11.45. Yoga alchemico alle 10.30 e visita accompagnata a Villa Grock dal titolo ‘I Segreti di Villa Grock’ alle 11.45 (20 euro comprensivo di ingresso, pratica yoga e visita accompagnata). Villa grock, Via Fanny Roncati Carli (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. Per i Pomeriggi Universitari’, presentazione della tesi di laurea della dott.ssa Sara Morchio sull’argomento La pittura di paesaggio nel Ponente ligure tra il Quattrocento e il Cinquecento. Analisi di alcuni casi studio, nell’ Anno Accademico 2022-2023 presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Economia, Corso di Laurea Triennale in Scienze del Turismo, Relatore la prof.ssa Sara Rulli. Sede della Sezione di Imperia dell'IISL in Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

BORDIGHERA



17.00-19.00. Piccolo bestiario tascabile: mostra con sedici illustrazioni di Silvana Maccario. Unione Culturale Democratica via al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 maggio



21.00. ‘Le note di Monet’: concerto della pianista Cristina De Pascale che evoca la luce e i colori che incantarono Claude Monet nel corso del suo soggiorno nella città delle palme attraverso un programma di celebri brani dell’impressionismo musicale. Ex Chiesa Anglicana, ingresso gratuito



TAGGIA ARMA



8.00. Escursione da Verdeggia a Triora: escursione guidata gratuita con bus navetta a cura del Parco delle Alpi Liguri nel territorio di Triora. Ritrovo alle 7.30 presso la stazione ferroviaria di Imperia, oppure ore 8 presso la stazione di Taggia (i dettagli a questo link)



17.00. Per la rassegna letteraria ‘Di libro in libro’, presentazione del libro ‘L’esperienza della scrittura in Laure’ di Filomena D’Amante, pubblicato da Sensibili alle Foglie. Introduce e modera l’incontro Francesco Silvestri, coniuge dell’autrice. Prefazione a cura di Renato Curcio. Previste letture di brani del libro a cura di Francesco Cirillo e un ricordo personale di Pietro Miraglia, formatore. Villa Boselli, ingresso libero



SAN LORENZO AL MARE

21.15. Per la 22ª rassegna teatrale ‘L’Albero in… prosa’, ‘Hostages’ (prima nazionale): spettacolo di Antonio Prisco con Cloris Brosca. Regia Antonio Prisco. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero (info)

DIANO MARINA

15.30. Esposizione di moto d'epoca modello ‘Lambretta’ organizzata dal Lambretta Club Piemonte e Valle d'Aosta. Piazza Martiri della Libertà



SAN BAROLOMEO AL MARE



15.00. Gita gratuita alla scoperta delle Caselle Liguri in località Bestagnolo, frazione Chiappa, alla scoperta della bellezza di queste tipiche costruzioni liguri fatte di pietre posate a secco, autentici capolavori di architettura rurale. Evento a cura del Centro Sociale ‘Incontro’. Ritrovo in Piazzale Olimpia (campo sportivo/area manifestazioni), info 0183 404 449



CERVO



17.00. Presentazione del volume fotografico di Beppe Ameglio ‘A Thousand Miles Away’, raccolta di 100 scatti e storie di migranti passati nel nostro territorio o che qui si sono stabiliti dopo lunghi viaggi e peripezie. Introduce il presidente dell’associazione Mappamondo Roberto Ticchiati, lettura di brani tratti dal volume, con l’attrice Marinella Lanteri e accompagnamento musicale con chitarra e fisarmonica di Carlo Ormea. Castello dei Clavesana, ingresso libero



ENTROTERRA

CASTEL VITTTORIO

18.30. ‘A Cena con le Stelle - L'alba della Via Lattea’: cena dalle ore 18.30 osservazioni dalle ore 21.30. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



PERINALDO

16.30. ‘Missione Cassini-Huygens: scienza, esplorazione spaziale, contributo dell’industria italiana’: conferenza di P. Musi, R. Somma, C. Bruno (ThalesAleniaSpace-Italia). Sala consiliare del Comune di Perinaldo, ingresso libero



PIEVE DI TECO



21.00. ‘Gli animali della fattoria’: drammaturgia originale ispirata all’opera di George Orwell, sotto la supervisione di Matteo Monforte, per la regia di Giorgia Brusco. Sul palco Grazia Acquaviva, Fiorenza Biga, Vittorio Falchi, Roberto Ferraro, Ambra Ghiglione, Martina Karoff, Brigida Melga della scuola di teatro ‘Hic et Nunc’. Teatro Tommaso Salvini (info e prenotazioni a questo link)



SAN BIAGIO DELLA CIMA

15.30-19.00. Mostra fotografica di Lucia Canepa dal titilo ‘Realtà ed emozione’ fra realtà ed immaginifico. ‘U bastu’ nel centro storico, anche domani

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VASIA

10.00. 2ª tappa della corsa podistica’ Imperia a Tappe’ con Pantasina-Lucinasco di km. 12,5. Partenza dal Santuario di Pantasina. All'arrivo, oltre al normale rifornimento, una grande grigliata (più info)



FRANCIA

MONACO



10.45-18.00. Formula 1 TAG Heuer Gran Premio di Monaco 2025: Formula 3 Gara Sprint + Formula 1 Prove Libere 3 + Formula 2 Gara Sprint + Qualifiche Formula 1 (Q1-Q2-Q3). Circuito del Principato di Monaco (più info)

DOMENICA 25 MAGGIO

SANREMO

10.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

15.30. Concerto del Giubileo 2025 della Banda P. Anfossi di Taggia diretta dal M° Vitaliano Gallo nel 130° anniversario dall'Ordinazione Sacerdotale di San Luigi Orione 1895. In programma musiche di: Verdi, Sousa, Orsomando, D'Anzi, Rascel, Chiappa, Di Lazzaro, Marrale, De Haan, Trovaioli. Chiostro dell'Opera Don Orione, via G. Galilei 713, ingresso libero

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Per la rassegna ‘Unojazz&Blues’, ‘The Yellowjacket’ in concerto. Teatro dell’opera del Casinò, ingresso gratuito previa prenotazione (link attivo dalle 10 del mattino sino all 20 di sera del giorno stesso del concerto)

IMPERIA



9.30. 3ª e ultima tappa della corsa podistica’ Imperia a Tappe’: 10 km a bordo mare con passaggi sul molo e parco urbano (percorso veloce e pianeggiante). Partenza da Calata Anselmi (più info)



10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



10.00-20.00. ‘La stagione dei lamponi’: mostra personale di Italo Cammarata. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 7 giugno (dal martedì alla domenica h 10/12.30-16/19, lunedì chiuso), ingresso libero



15.30 & 16.30. Per il ‘Maggio dei libri’, doppia lettura per i più piccoli dei libri ‘Un bosco nuovo’ (4-7 anni) e alle ore 16.30 ‘Animali in viaggio’ (6-12 anni). Parco di Villa Faravelli, partecipazione gratuita



17.15. ‘Shh!’: spettacolo di Pantomima con Elio Berti, Simonetta Pastorino, Simona Di Nicolao e Fabrizio Santoro. Teatro dell'Attrito, prenotazione al numero 329 4955513

VENTIMIGLIA



9.00-17.30. Escursione ‘Monte Grammondo dal Col de Castillon – Peonie in fiore’ aaccompagnati dalla guida GAE Marco Macchi di ‘Liguria da Scoprire’. Ritrovo in a Ventimiglia presso la Stazione FS oppure alle 9.45 al Col de Castillon, info 327 0824866 (più info)



10.00. Picnic sull'erba: visita guidata ai Giardini Botanici Hanbury + al termine verrà consegnato il cestino del Picnic che si potrà degustare sul prato o nell'area attrezzata all'ombra dei pini (ingresso + visita guidata + picnic 25 euro, bambini fino a 14 anni 15 euro). Ritrovo all’ingresso dei giardini, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)

BORDIGHERA

9.30-12.00. ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’, Canyon Rio Barbaira (Rocchetta Nervina), a cura di Canyoning Liguria. Per informazioni, prenotazioni e prezzi: +39 320 4374089



15.00. Per la festa di Sant’Ampelio, ‘A spasso con i Parmureli’: passeggiata con tappe nel centro storico di Bordighera alta e presso il porto, a cura dell’Associazione Culturale Parmurelu d’Oru



17.00-19.00. Piccolo bestiario tascabile: mostra con sedici illustrazioni di Silvana Maccario. Unione Culturale Democratica via al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 maggio

OSPEDALETTI



10.00-12.00. ‘Attiviamoci contro la violenza - Stop alla violenza sulle donne’: passeggiata amatoriale in bicicletta lungo la pista ciclabile che collega Ospedaletti a Imperia (zona Prino). Partenza dalla pista ciclopedonale ad Ospedaletti (ci si può unire lungo la pista ciclabile, previsti diversi punti di ristoro su tutto il percorso)



10.00. Ultimo giorno della 6ª edizione de ‘Il Piccolo Festival – Festival del libro per ragazzi’: sette giorni dedicati alla promozione della lettura, con un ricco programma di appuntamenti in cui il libro va in scena in varie forme, rivolti al grande e al piccolo pubblico, ad ingresso libero e gratuito, nei locali de ‘La Piccola’, nei pressi della pista ciclabile e in varie piazze del paese, dove saranno presenti stand espositivi di librerie e case editrici (il programma nel dettaglio a questo link)



DIANO MARINA



11.30. Esposizione di moto d'epoca modello ‘Lambretta’ organizzata dal Lambretta Club Piemonte e Valle d'Aosta. Piazza Martiri della Libertà



14.30-17.00. Mostra ‘Il magnetismo dei colori’ dell'artista sanremese Adriano Valerio De Andreis. Sala Mostra ‘Rodolfo Falchi’. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (dal giovedì al sabato sino al 30 maggio)



ENTROTERRA

DIANO ARENTINO



16.30. Per la rassegna musicale Trek&Jazz (camminata in natura e concerto jazz), diretta da Rosario Bonaccorso, breve passeggiata da piazza San Bernardo che porterà nella frazione di Evigno all’appuntamento musicale con l’arpista e compositrice Marcella Carboni e il suo Recital ‘Arpa Solo’. Prenotazione gradita ma non obbligatoria al 335 8742775



DIANO CASTELLO

16.00. Per gli ‘Incontri di Primavera’ dell’Associazione ‘Communitas Diani’ visita guidata della Chiesa Parrocchiale di Diano Borello, info communitasdiani@gmail.com (più info)

DOLCEDO



11.30. ‘Libera e Partigiana’: giornata di memoria e impegno organizzata da Libera, coordinamento di Imperia, e Gruppo Ecologico Partigiani Val Prino. Dalle 11.30 alle 12.30 circa verrà dedicato uno spazio al ricordo delle vittime di Capaci + pranzo sociale alle 12.30 (prenotazione al 338 3957597) + intrattenimento musicale a cura di Mauro Vero e la sua chitarra. Casone dei partigiani al Monte Faudo (ci si potrà recare al Casone con la propria auto, in bicicletta o a piedi, dopo aver lasciato la propria auto a Santa Brigida)

PERINALDO

9.30. Rally Terapia: iniziativa a scopo sociale nel Parcheggio zona Convento



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



16.00. L’autore Gabriele Fiannacca presenta il suo libro di poesie ‘Paccocarne’. A fine presentazione verrà offerto un rinfresco. Teatro Tommaso Salvini, ingresso gratuito (info e prenotazioni a questo link)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



POMPEIANA

10.00. ‘Giornata di Natura e Biodiversità a Pompeiana’: evento aperto per scoprire il progetto di ripristino ambientale finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo. Ritrovo presso il Comune con breve introduzione al programma della giornata + partenza verso l’area di intervento accompagnati dalla Guida GAE Alice Gargano + arrivo al sito e presentazione delle azioni di piantumazione delle orchidee mediterranee + rinfresco con prodotti locali (a tutti i partecipanti sarà offerto un light lunch a base di prodotti del territorio). Info e prenotazioni al +39 333 5438022 (evento gratuito)



SAN BIAGIO DELLA CIMA

15.30-19.00. Mostra fotografica di Lucia Canepa dal titilo ‘Realtà ed emozione’ fra realtà ed immaginifico. ‘U bastu’ nel centro storico



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO

9.00-19.00. Formula 1 TAG Heuer Gran Premio di Monaco 2025: Corse di Formula 3 + Corse di Formula 2 + Porsche Mobil 1 Supercup Racing + dalle 13 Parata dei piloti di Formula 1 + Giro d'onore di LL.AA.SS il Principe e la Principessa di Monaco + Griglia di partenza della Formula 1 (h 14.20) + alle 15.00 partenza dell’82° Gran Premio di Monaco di F1 (78 giri o 120 minuti max.) Circuito del Principato di Monaco (più info)



NICE



11.00-19.00. Fête des Mai con canti, balli, musiche tradizionali e specialità culinarie nizzarde. Jardins des Arènes de Cimiez (il programma)





