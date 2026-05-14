Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 14 a domenica 17 maggio 2026 in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 14 MAGGIO

SANREMO



9.00. ‘Talent Match Sanremo 2026’: evento a cura di CNA Imperia dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico Ho.Re.Ca. Durante la mattinata, le imprese del settore – dalla ristorazione agli stabilimenti balneari, fino alle strutture ricettive – avranno la possibilità di svolgere colloqui mirati con profili in linea con i propri fabbisogni: cucina, sala, bar, accoglienza, servizi turistici e balneari. Palafiori di corso Garibaldi



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



17.00. Presentazione libro di Anna Blangetti ‘Le Conchiglie - Nella storia e nell’arte a Sanremo’. Segue rinfresco. Sala Incontri in Piazza Cassini 10, ingresso libero



17.00. Per il ciclo ‘Raccontare a Ponente - Incontri con l’Autore’, presentazione libro ‘Sciccorina’ di Remo Ferretti (Antea Edizioni). Un romanzo che affronta il tema del colonialismo italiano in Eritrea, raccontato come uno spazio di incontro esotico e misterioso, ma anche come una realtà scomoda. Intervengono: Renata Dalmasso, Loretta Marchi, Doriana Valesini. Sala Punto d’incontro Coop (ingresso adiacente al supermercato Coop di Corso Matuzia, 1° piano), ingresso libero



18.00. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di giovedì), Alba Parietti e Federico Traversa ricorderanno il loro Don Gallo attraverso l’opera ‘Don Gallo - Il Vangelo degli Ultimi’ (Creuza de Mar edizioni). Partecipa Vito Ladisa della Casa editrice Crueza de Mar + esibizione della violinista Giulia Ermirio. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti



20.00. Apericena. Alle ore 22.00, presentazione del libro 'I Nessuno che fecero la storia' storie di discriminazioni legalizzate. Marco Vallero introduce l'autrice Lucia Canepa. Parteciperà in collegamento video Stefano Puzzer. Circolo 'La Cave' in via Pescio 16

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



16.30-19.30. ‘Il Giro dei Bimbi’: iniziativa dedicata ai più piccoli promossa da UISP (Unione sport per tutti) con animazione per i più piccoli + percorso bici per bambini da 6 a 10 anni + rilascio Bicipatente ai partecipanti. Conad di via Giuseppe Airenti 5



17.00. Spettacolo teatrale itinerante ‘Pericolo Costante’ per le stradine di borgo Parasio messo in scena dagli studenti del Liceo Vieusseux, in collaborazione con i professionisti del Teatro della Tosse di Genova. Iniziativa nell’ambito del progetto ‘Get Up’ del Comune di Imperia (ingressi scaglionati ogni 20 minuti)



18.00. Prove Aperte ad un ristretto numero di spettatori per assistere all’evoluzione dello spettacolo ‘Aiace di Sofocle’, nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure. Teatro Cavour (più info), 5 euro intero in vendita solo in biglietteria (non è possibile entrare a prova iniziata)



VENTIMIGLIA



15.30. Inaugurazione mostra bibliografica, iconografica e documentaria ‘Canta Musa il Valore’ che celebra la figura di Margherita Sarrocchi (1560-1617) e la sua opera monumentale ‘La Scanderbeide’, il primo poema epico della letteratura moderna europea scritto da una donna. Partecipa la Prof.ssa Olimpia Gargano, già docente del Liceo Aprosio di Ventimiglia, studiosa e curatrice della prima edizione integrale commentata del poema (2025). Fondo Antico della Biblioteca Civica Aprosiana, città alta



BORDIGHERA



9.45-22.00. Festeggiamenti patronali di Sant’Ampelio: proclamazione pubblica del vincitore del 'Parmurelu d'oru' nella sede della Società dei Pescatori a Bordighera Alta + Messa pontificale presieduta dal Vescovo diocesano (h 11.00, Chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena) + alle 16.30 partenza dalla Chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena della processione per le vie cittadine e benedizione della città + Serata gastronomica e musicale (h 19.00 alla Spianata del Capo) + Spettacolo pirotecnico sul mare alle 22.00 a Capo Ampelio



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Visioni d'insieme’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 16 maggio, ingresso libero



DIANO MARINA

15.30-18.30. ‘Artemis.6 – Frammenti di Luna’: inaugurazione mostra d’arte contemporanea a cura di Gabriele Cordì con opere degli artisti Nadia Ploug Gardella, Arianna Lion, Stefania Loreto, Pietro Marchese, Barbara Pirotto, Lorenzo Rossi. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60 (fino al 24 maggio, giovedì, venerdì, sabato e domenica)



16.30. Per il ciclo 'Maggio dei Libri', presentazione del volume ‘Da Hermann Hesse al Paese delle Nevi’ della giornalista Viviana Spada. Biblioteca Civica 'A. S. Novaro', ingresso libero

ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



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VENERDI’ 15 MAGGIO



SANREMO



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per il Corso di letteratura applicata dell’Unitrè, incontro dal titolo ‘Scrittrici e viaggiatrici inglesi del grand tour’ a cura di Paola Forneris. Sala degli Specchi presso il Comune



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



17.00. Festival Internazionale del Folklore ‘Blue Diamonds’ (3ª edizione): gruppi folkloristici provenienti da diversi angoli del mondo si esibiranno con i loro costumi tipici, portando i loro ritmi e le storie che rendono unico ogni popolo. Piazza Colmbo e via Matteotti

20.45. Per il percorso denominato ‘Giustizia e Pace si baceranno’, incontro dal titolo ‘Giustizia & Pace’ tenuto da Vito Fiorino. Incontro pubblico organizzato dall’Azione Cattolica Diocesana. Salone parrocchiale della chiesa di Santa Maria degli Angeli, ingresso libero



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.30. Presentazione libro ‘La filosofia della Dop economy’ di Mauro Rosati che racconta il ruolo dei Consorzi di tutela e delle Indicazioni Geografiche. Partecipano al talk Mauro Rosati (Direttore Fondazione Qualivita), Alessandro Piana (Assessore all’Agricoltura della Regione Liguria), Cesare Baldrighi (Presidente Origin Italia), Alessandro Dentone (Presidente Unione Regionale Cuochi Liguri). Modera Francesca Baraghini. Auditorium CCIAA Riviere di Liguria, Via M. Belgrano 10



18.00. Prove Aperte ad un ristretto numero di spettatori per assistere all’evoluzione dello spettacolo ‘Aiace di Sofocle’, nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure. Teatro Cavour (più info), 5 euro intero in vendita solo in biglietteria (non è possibile entrare a prova iniziata)



21.15. Per l’ultimo appuntamento 3036 della stagione ‘Shhh…’, ‘Tradimenti’ di Harold Pinter con protagonisti Gianni Oliveri, Cinzia Cuppone, Amedeo Casella e Cristiano Peri, con regia di Gianni Oliveri. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, anche domani, info e prenotazioni 3297433720

21.30. Concerto del Pulse Trio formato da Marco Baldi (chitarra), Lorenzo Di Prima (basso) e Andrea Cecchetto (batteria) in un mix di composizioni originali e riletture moderne di grandi nomi della fusion. Teatro dell'Attrito, prenotazioni al 320 2127561



VENTIMIGLIA

14.00-18.00. Mostra bibliografica, iconografica e documentaria ‘Canta Musa il Valore’ che celebra la figura di Margherita Sarrocchi (1560-1617) e la sua opera monumentale ‘La Scanderbeide’, il primo poema epico della letteratura moderna europea scritto da una donna. Fondo Antico della Biblioteca Civica Aprosiana, città alta, fino al 13 giugno (giovedì 10/18, venerdì 14/18, sabato 9/13)

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Visioni d'insieme’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 16 maggio, ingresso libero



19.00. Per i festeggiamenti patronali, serata gastronomica e musicale presso la Spianata del Capo (fino a domenica 17 maggio)

21.00. Proiezione di un viaggio nel cuore della Valle Argentina alla scoperta della galleria Glori-Castellaro, opera incompiuta appartenente al progetto della diga mai realizzata. Marco Marchesini ed Alessandro Pastorelli esporranno i risultati delle ultime ricerche svolte. Sede CAI di Bordighera, corso Europa 40, ingresso libero



TAGGIA ARMA



18.00. Per la rassegna ‘Di Libro In Libro’, il professor Edoardo Lombardi Vallauri, docente di Linguistica Generale all’Università Roma Tre, presenta il suo ultimo libro ‘L’Italiano in bilico’ (Il Mulino Edizioni). Il saggio affronta le dinamiche dell’evoluzione linguistica contemporanea, analizzando influenze esterne e trasformazioni strutturali che contribuiscono a definirne il delicato equilibrio. Ospite d’eccezione l’attrice, conduttrice e scrittrice Veronica Pivetti. Villa Boselli ad Arma, ingresso gratuito



DIANO MARINA

15.30-18.30. ‘Artemis.6 – Frammenti di Luna’: inaugurazione mostra d’arte contemporanea a cura di Gabriele Cordì con opere degli artisti Nadia Ploug Gardella, Arianna Lion, Stefania Loreto, Pietro Marchese, Barbara Pirotto, Lorenzo Rossi. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60 (fino al 24 maggio, giovedì, venerdì, sabato e domenica)



16.00. Taglio del nastro in piazza Mameli della Ciclovia Tirrenica con saluti istituzionali, intrattenimento musicale e rinfresco



17.00. Per l’ultimo appuntamento 2026 de ‘I Venerdì della Conoscenza’, incontro dal titoolo ‘La rivoluzione immunologica: dall’uso dell’intelligenza artificiale (AI) al letto del paziente, con relatori: Alberto Mantovani (Direttore Humanitas) e Paolo Ferragina (prof. Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa). Modera Luisa Tondelli. Sala Consiliare comunale, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. ‘Cammino del Benessere: allenamento posturale e metabolico guidato dall'esperta Marina Caramellino con bastoncini tecnici (forniti gratuitamente) per stimolare la circolazione e tonificare la muscolatura, e una sessione con tecniche di respirazione e relax sotto l'ombra dei pini. Evento gratuito offerto dal Comune e dalla Pro Loco. Ritrovo in Piazza della Torre, info e iscrizioni 337 1066940



ENTROTERRA

PERINALDO



16.30. Rassegna letteraria 2026: Sara di Vittori presenta il libro ‘Il tempo della Crisalide’ (Antea Edizioni). Biblioteca Comunale, ingresso libero



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA

17.00-22.00. Mostra ‘I 4 Elementi – Ceramica’ dell’artista Carol Invernici. L’esposizione, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo, propone un percorso artistico intenso e materico attraverso la ceramica, esplorando il dialogo tra forma, materia ed elementi naturali. Area Arte, via del Municipio, da venerdì a domenica fino al 17 maggio, info 349 3670442





SABATO 16 MAGGIO



SANREMO



8.00. Premio Internazionale Danza Giovani Città di Sanremo organizzato dalla Ariston ProBallet di Sanremo. Partecipanti suddivisi in tre categorie: baby dagli 8 agli 11 anni, juniores e seniores (maschi e femmine). Categoria juniores riservata ai giovani danzatori in età compiuta tra 12 e 16 anni. Categoria seniores riservata a danzatori in età compiuta tra 17 e 21 anni. Teatro Ariston (i dettagli a questo link)



9.30. Incontro aperto al pubblico dal titolo ‘Il punto sulla Medicina di prossimità nel Distretto Socio-sanitario di Sanremo’ con la partecipazione di numerosi relatori sia del settore sanitario sia di quello politico e sindacale. Scopo del convegno è quello di confrontarsi sulle finalità delle Case di Comunità e la loro utilità per i cittadini, rendendo più facile l'accesso diretto alla Medicina generale e specialistica senza dover ricorrere necessariamente al P.S. Ospedaliero. Sala della FOS di V. Corradi, 47, ingresso libero (locandina)



10.00-16.30. La Lega Navale Italiana – Sezione di Sanremo – organizza due week-end di Open Day rivolto a tutti, dai 6 anni in su per provare e avvicinarsi al mondo della vela con uscite a vela e/o con la canoa. Corso Salvo D’Acquisto 12, Zona tra Bagni Morgana e Portosole (h 10/13-14/16.30), info 373 7389104



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



18.00. ‘La campanella e la sinfonia del cuore’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Hakan Sensoy con Giuseppe Gibboni al violino. Musiche di Niccolò Paganini, Johannes Brahms. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Per ‘I concerti di Villa Zirio’, ‘Dalla Lirica romantica al Ragtime’: esibizione del duo Paoul Hindemith formato da Gian Marco Solarolo, oboe, e Cristina Monti, pianoforte. Villa Zirio, corso Cavallotti, ingresso libero

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



17.00. 'Convegno Capovolto': gli studenti raccontano, agli adulti, la scuola che vorrebbero. Evento dedicato alla formazione e al dialogo tra generazioni che mette al centro gli studenti e la loro visione della scuola del futuro. Ospite speciale Saverio Tommasi, giornalista, scrittore e attivista, che porterà il suo contributo sul tema della gentilezza nella società contemporanea. A cura dell’associazione Genitori Attivi in collaborazione con Apertamente Imperia, CSV Polis, Anffas Imperia. Opere Parrocchiali di via Verdi



21.00. ‘Quel giorno che Muller giocò ai Giuseppini’ + ‘Allez Calais’: due racconti scritti e interpretati da Renato Donati, il primo tratto dal libro "Imperia sconosciuta", di Giorgio Bracco e Maurizio Vezzaro. Casa del Popolo in via del Collegio 3, info e prenotazioni 329 4955513



21.15. Per l’ultimo appuntamento 3036 della stagione ‘Shhh…’, ‘Tradimenti’ di Harold Pinter con protagonisti Gianni Oliveri, Cinzia Cuppone, Amedeo Casella e Cristiano Peri, con regia di Gianni Oliveri. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, info e prenotazioni 3297433720

21.15. 'Tre gusti, grazie': spettacolo semi-comico di e con Cristina Castigliola. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 340 2949698



VENTIMIGLIA



9.00-13.00. Mostra bibliografica, iconografica e documentaria ‘Canta Musa il Valore’ che celebra la figura di Margherita Sarrocchi (1560-1617) e la sua opera monumentale ‘La Scanderbeide’, il primo poema epico della letteratura moderna europea scritto da una donna. Fondo Antico della Biblioteca Civica Aprosiana, città alta, fino al 13 giugno (giovedì 10/18, venerdì 14/18, sabato 9/13)



BORDIGHERA



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra fotografica ‘Visioni d'insieme’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero



17.00. In occasione dei festeggiamenti per il 25 Aprile, l'Unione Culturale Democratica e la sezione Anpi di Bordighera/Vallecrosia organizzano un pomeriggio di letture da ‘Il Partigiano Johnny’ di Beppe Fenoglio intervallate da musiche eseguite alla fisarmonica dalla professoressa Graziella Biga. ‘La Buca’ in via al Mercato 8



19.00. Per i festeggiamenti patronali, serata gastronomica e musicale presso la Spianata del Capo (fino a domenica 17 maggio)

OSPEDALETTI



9.30. Pulizia Ambientale Plastic Free. Ritrovo davanti al Comune, info 333 6654320 (Daniela)



21.00. Per la IX edizione de ‘Il Cantico della Bellezza’ (memorial dedicato al giornalista e scrittore Valerio Venturi), concerto del ‘Mandolinology Quartet’ capitanato dal musicista Freddy Colt. Spazio La Piccola, ingresso libero



SAN LORENZO AL MARE



21.15. ‘L'Amico ritrovato’ di Fred Uhlman: spettacolo teatrale con Ciro Masella e Filippo Lai. Adattamento e regia di Ciro Masella (18 euro). Sala Beckett del teatro dell’Albero, vicolo Vignasse 1, info e prenotazioni 333 7679409 (più info)



DIANO MARINA

15.30-18.30. ‘Artemis.6 – Frammenti di Luna’: inaugurazione mostra d’arte contemporanea a cura di Gabriele Cordì con opere degli artisti Nadia Ploug Gardella, Arianna Lion, Stefania Loreto, Pietro Marchese, Barbara Pirotto, Lorenzo Rossi. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60 (fino al 24 maggio, giovedì, venerdì, sabato e domenica)

CERVO



17.00. Per la rassegna ‘Cervo in blu d’inchiostro’, incontro dal titolo ‘Due sorelle, due talenti: Rita Levi-Montalcini scienziata e Paola Levi-Montalcini pittrice’ con ospite Piera Levi-Montalcini, ingegnere e nipote del Premio Nobel Rita Levi-Montalcini. Intervista a cura di Francesca Rotta Gentile, docente del Liceo ‘Cassini’ di Sanremo. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

10.00-20.00. ‘Lucente’: festival olistico di natura e benessere con lezioni di yoga, sessioni di meditazione in cerchio accompagnate dal suono del tamburo sciamanico e momenti di rilassamento guidati da musica in frequenze benefiche + stand espositivi di prodotti naturali e manufatti ecosostenibili, presentati direttamente dai loro creatori, con possibilità di acquisto. Evento a cura dell’ACEB. Centro Polivalente G. Falcone, anche domani

MOLINI DI TRIORA



19.30. Prima Sagra dell’Estate con il ‘Cantamaggio’. Il Birramenù: pasta alla birra con salsiccia, stinco di maiale alla birra, birramisù e poi patatine, rostelle e tante altre specialità gastronomiche, tutte da gustare nel nostro piazzale coperto + dalle 20.30, musica dal vivo con Le Pecore Nere e le loro canzoni da osteria. Frazione Andagna



PERINALDO



21.15. ‘Deep Sky Night’: osservazione di pianeti e galassie a cura di ‘Perinaldo Powered By Orbita’. Osservatorio Astronomico Comunale Cassini



PIEVE DI TECO



21.00. Una serata di Teatro Canzone dedicata alla canzone d’autore in collaborazione con il Club Tenco (15 euro). Teatro Salvini, ingresso libero (più info)

PIGNA

8.00. Escursione da Gouta al Monte Terca: Giro ad anello in Alta Val Nervia dalla Gola di Gouta al Monte Terca (1.070 m) ai pendii del quale è adagiato il suggestivo borgo medioevale di Rocchetta Nervina, sulla confluenza del rio Oggia con il torrente Barbaira. Ritrovo alla Sella di Gouta, al termine merenda presso il Rifugio Gouta, Info e prenotazioni 342 5624640 (Laura Rebaudo)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



15.00-18.00. Incontro di pittura ad acquerello con Claudia Scala. Asilo ‘Bambini Felici’, Via del Municipio 4, anche domani (iscrizioni, informazioni e costi contattare Marta al 329 9847148)

17.00-22.00. Mostra ‘I 4 Elementi – Ceramica’ dell’artista Carol Invernici. L’esposizione, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo, propone un percorso artistico intenso e materico attraverso la ceramica, esplorando il dialogo tra forma, materia ed elementi naturali. Area Arte, via del Municipio, da venerdì a domenica fino al 17 maggio, info 349 3670442



VILLA FARALDI

15.30-18.00. Per le ‘Giornate Europee dei Mulini’, l’antico frantoio ‘U Gumbu de Nuccio’ a Tovo Faraldi (via Mare 31) sarà aperto ai visitatori che potranno ammirare un'affascinante finestra sul passato olivicolo di questa comunità (anche domani). Evento a cura dell’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici



FRANCIA

MONACO

7.30. FIA Formula E Championship - 2026 Monaco E-Prix. Competizione automobilistica con auto elettriche organizzata dall'Automobile Club de Monaco. Circuito di Monaco, anche domani (più info)



DOMENICA 17 MAGGIO

SANREMO

8.30. ‘Baby Maratona’ (26ª edizione) + ‘Maratonina delle Mamme’ (22ª edizione) e la ‘Maratonina dei Papà’(24ª edizione). Pista di atletica (8.30 alle 9.30: ritrovo iscrizioni e consegna magliette h 8.30/9.30, inizio manifestazione h 10), info 0184 580410 - 338 6592058 (evento è dedicato ai bambini nati tra il 2015 e il 2023)



10.00-16.30. La Lega Navale Italiana – Sezione di Sanremo – organizza due week-end di Open Day rivolto a tutti, dai 6 anni in su per provare e avvicinarsi al mondo della vela con uscite a vela e/o con la canoa. Corso Salvo D’Acquisto 12, Zona tra Bagni Morgana e Portosole (h 10/13-14/16.30), info 373 7389104



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.30. Cerimonia celebrativa in occasione della ‘Giornata Europea dei Giusti’: saluti delle autorità e delle realtà coinvolte, tra cui IC Sanremo Ponente, FIDAPA Sezione di Sanremo, Famija Culantina, Famija Sanremasca, Circolo ACLI Coldirodi ASD, Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia e la Parrocchia di San Sebastiano. Giardino dei Giusti di Coldirodi

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



17.00. Per la rassegna ‘Un palco a palazzo’, rappresentazione de ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi. Palazzo Roverizio, via Escoffier



17.30. ‘KPOP - The Live Experience’: show immersivo dedicato ai fan del K-POP che celebra il genere musicale che ha conquistato il pianeta con coreografie spettacolari ed effetti speciali. Sul palco, ballerini professionisti riprodurranno le iconiche performance di Golden, Soda Pop, TakeDown, How it’s done. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



10.00 & 15.00. Laboratorio narrativo- teatrale dal titolo ‘Lupo Ugo e la quercia magica’, ispirato all’omonimo libro (Ed. Antea), condotto dall’autrice Cristina Bertolino e dall’illustratrice Silvana Mazzaro. Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



14.00. ‘Imperia in Bicicletta - Aspettando la Corsa Rosa’ (35ª edizione): appuntamento aperto a tutti per sostenere le cure pediatriche palliative. Ritrovo in Banchina Aicardi – Calata G.B. Cuneo con partenza alle 15.00 (casco obbligatorio), info e iscrizioni e informazioni: 340 9676278



17.00-18.30. Inaugurazione di CollArt, il collettivo artistico che nasce ad Imperia, per trasformare l’arte in relazione, produzione ed impatto culturale. Aperitivo a cura di Equilibrio. Via Littardi 120



17.30. Per la rassegna ‘Note svelate - concerti per ascoltare, capire, vivere la musica’, concerto ‘Il giro del mondo... in 18 brani!’. Con il Coro di Voci Bianche e Giovanile 'A_Vo.C.I. – Accademia Vocale e Corale di Imperia', Marco Moro, flauto e sassofono, Sabine Spath, mandolino, Mauro Demoro, contrabbasso, Roberta Garrione, Direttore del Coro. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni: www.lamusicamifacrescere.it



VENTIMIGLIA



14.30. ‘BimbimBici’ (5ª edizione): semplice pedalata dedicata ai bambini e alle famiglie organizzata dalla sezione FIAB Riviera dei Fiori con un giro in bicicletta che attraverserà il lungomare che conduce fino a Bordighera, per poi fare ritorno a Ventimiglia presso i giardini pubblici Mons. Tommaso Reggio. Ritrovo area Campasso nell’Oasi del Nervia (più info)

15.00. XXXIX 'Ciantamazu' al Resentallo: esibizione con i tamburini e sbandieratori (h 15) + tiro con balestra antica da banco al bersaglio 'piatto’ (h 15.15) + esibizione con i tamburini e sbandieratori (h 16.15) + tiro con balestra antica da banco al bersaglio 'Tasso' (h 16.30) + premiazione della gara con le balestre e assegnazione della 'contessina di maggio’ 2026 (h 17) + alle 17.30 partenza corteo sino all'aiuola dei giardini dei carabinieri di via Roma per la posa dell'albero in onore del primo nato in zona Auriveu nel 2026 con lettura di poesie in dialetto ventimigliese da parte della Cumpagnia d'i Ventemigliusi + alle 18 rinfreschi e ringraziamenti ai giardini pubblici Tommaso Reggio in via Vittorio Veneto



BORDIGHERA



8.15 & 9.30. 50ª Marcia delle Palme: Running Edition, corsa competitiva non affiliata, aperta a tutti gli appassionati di corsa (partenza h 8.15) + Tradizionale (partenza h 9.30). Partenza e arrivo presso il Piazzale del Capo nella città alta (info e iscrizioni a questo link)



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



17.00. 'Benvenuta Memole': commedia brillante scritta e diretta da Maura Polito, con la supervisione alla regia di Silvia Villa. Con Emanuele Arduino, Emilia Serpico, Fabio Vicari, Giuseppe Socratini, Graziella Tufo, Luciano De Stefanis, Mariapina Rebaudo, Matteo Cassini, Maura Polito, Monica Giannini. Evento benefico a favore delle associazioni ACEB di Camporosso e SPES di Ventimiglia (13 euro). Teatro Giancarlo Golzi, info +39 349 7128245



19.00. Per i festeggiamenti patronali, serata gastronomica e musicale presso la Spianata del Capo

OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



16.00. ‘La Locanda del Tesoro Nascosto’: commedia brillante di Ernestina Pellesi messa in scena dagli attori dell'Emporio del Teatro di Sanremo. Evento a cura dell’associazione Ars Longa. Sala ‘La Piccola’, ingresso libero



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)

SAN LORENZO AL MARE

9.30. ‘Vecchie Glorie’: raduno di Auto & Moto dedicato ai veicoli d’epoca organizzato dal Club Amatori Veicoli d'Epoca di Imperia e dall’ASI Automotoclub Storico Italiano. Ritrovo dalle ore 9 alle 10.30 in via Vignasse con iscrizioni e colazione. Prenotazione obbligatoria al 338 8934834 (Gino)

DIANO MARINA

15.30-18.30. ‘Artemis.6 – Frammenti di Luna’: inaugurazione mostra d’arte contemporanea a cura di Gabriele Cordì con opere degli artisti Nadia Ploug Gardella, Arianna Lion, Stefania Loreto, Pietro Marchese, Barbara Pirotto, Lorenzo Rossi. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60 (fino al 24 maggio, giovedì, venerdì, sabato e domenica)

ENTROTERRA

APRICALE



9.30-16.30. Mercatino in piazza con prodotti locali e artigianali (ogni terza domenica del mese)



CAMPOROSSO

10.00-20.00. ‘Lucente’: festival olistico di natura e benessere con lezioni di yoga, sessioni di meditazione in cerchio accompagnate dal suono del tamburo sciamanico e momenti di rilassamento guidati da musica in frequenze benefiche + stand espositivi di prodotti naturali e manufatti ecosostenibili, presentati direttamente dai loro creatori, con possibilità di acquisto. Evento a cura dell’ACEB. Centro Polivalente G. Falcone



PERINALDO



15.30. Per ‘Il giro dei Santuari’, ‘Alla scoperta di Perinaldo: fra storia, tradizioni e fede’: incontro introduttivo sulla storia e le tradizioni dell’Oratorio e della borgata a cura di Francesco Guglielmi. A seguire S. Messa. Sant’Isidoro (Suseneo)

PIEVE DI TECO

15.00. Concerto acustico del cantautore Massimo Schiavon in trio con Christophe Laurenti e Fabio Tessitore (10 euro). Teatro Salvini, Necessaria prenotazione Whatsapp (solo messaggi) al 333 4563858 o e-mail all’indirizzo info@teatrosalvini.com



PORNASSIO



9.00. La traversata del Ponte Schiarante con Ponente Experience: escursione di circa 5 ore con pranzo al sacco da San Bernardo di Mendatica fino a Piaggia (Briga Alta). Ritrovo al Colle di Nava, partenza dell’escursione da San Bernardo di Mendatica (15 euro, gratuita fino ai 10 anni, Euro 5 euro dagli 11 ai 18 anni), info e prenotazioni 338 7718703 (Guida Ambientale Escursionistica Marco Rosso)



SEBORGA

10.00. 1ª Benedizione delle Moto a cura del ‘MotoClub MotoGiro Ponente’ (i dettagli a questo link)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



9.30-12.30. Incontro di pittura ad acquerello con Claudia Scala. Asilo ‘Bambini Felici’, Via del Municipio 4, anche domani (iscrizioni, informazioni e costi contattare Marta al 329 9847148)

17.00-22.00. Ultimo giorno della mostra ‘I 4 Elementi – Ceramica’ dell’artista Carol Invernici. L’esposizione, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo, propone un percorso artistico intenso e materico attraverso la ceramica, esplorando il dialogo tra forma, materia ed elementi naturali. Area Arte, via del Municipio, info 349 3670442



VILLA FARALDI

15.30-18.00. Per le ‘Giornate Europee dei Mulini’, l’antico frantoio ‘U Gumbu de Nuccio’ a Tovo Faraldi (via Mare 31) sarà aperto ai visitatori che potranno ammirare un'affascinante finestra sul passato olivicolo di questa comunità. Evento a cura dell’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici



FRANCIA

MONACO



8.30. FIA Formula E Championship - 2026 Monaco E-Prix. Competizione automobilistica con auto elettriche organizzata dall'Automobile Club de Monaco. Circuito di Monaco (più info)





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