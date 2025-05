Sanremo, approvata una delibera per iniziative culturali. Assessore Dedali: “Eventi di valorizzazione del nostro patrimonio”

La giunta comunale di Sanremo ha approvato una delibera che prevede la realizzazione di una serie di iniziative culturali in città, che interesseranno luoghi simbolo come il cimitero monumentale e la biblioteca, ma anche l’organizzazione di eventi storici e la valorizzazione di personaggi illustri. Tra queste, in continuità con gli anni precedenti, è presente la IX° edizione di Soleà, rassegna artistica e culturale in programma dal 19 al 21 settembre 2025.

Nell’ottica della valorizzazione del cimitero monumentale alla Foce, sabato 31 maggio è poi previsto un incontro, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, con Antonio Caprarica. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Casinò di Sanremo dove, venerdì 30 maggio, alle ore 18.30, il giornalista presenterà il suo ultimo libro nell’ambito dei Martedì Letterari.

In occasione del quarto centenario della nascita di Gian Domenico Cassini, astronomo di fama internazionale, il Comune ha poi concesso un contributo al Liceo Cassini di Sanremo per la messa in scena di una piéce teatrale di approfondimento scientifico dal titolo 'Gli Ovali di Cassini'. Nella biblioteca civica, in concomitanza con la chiusura delle scuole, sarà proposto un calendario tra il 15 giugno e il 15 settembre, con sei incontri rivolti ai bambini dai 3 ai 10 anni, con spettacoli teatrali di carta e attività di caccia al tesoro. Infine, per promuovere la visibilità dei luoghi caratteristici di Sanremo, sarà realizzato un videoclip con immagini degli angoli più rappresentativi del patrimonio artistico e culturale della città.

“Si tratta di eventi che tendono a valorizzare il nostro patrimonio storico, artistico e culturale – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali – Iniziative di qualità e di vario genere, che vanno incontro sia ai turisti che ai residenti. Un’attenzione particolare è stata prestata anche alle famiglie, con attività di promozione della lettura e dei servizi offerti dalla biblioteca civica”.