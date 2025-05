Aurelia Bis: dal Partito Democratico "Si all’opera, no all’arroganza dell’Amministrazione di Claudio Scajola"

"Riteniamo inaccettabili le modalità con cui l’Amministrazione Scajola sta portando avanti il progetto dell’Aurelia Bis. Un'opera attesa e strategica come questa merita un percorso trasparente, condiviso e rispettoso del territorio e dei suoi cittadini". Intervengono in questo modo Enrico Ioculano (Gruppo PD Regione Liguria), Deborah Bellotti (Gruppo PD Comune di Imperia), Daniela Bozzano, Ivan Bracco, Loredana Modaffari ed Edoardo Verda.

"Siamo favorevoli - proseguono - alla realizzazione dell’Aurelia Bis, come Partito Democratico, ma non possiamo accettare l’arroganza e la chiusura con cui vengono gestiti il tracciato e le sue ricadute. L’Amministrazione comunale si dimostra sistematicamente sorda a ogni richiesta di confronto e a ogni suggerimento che possa migliorare l’impatto del progetto, accampando scuse o, peggio, ignorando del tutto chi solleva dubbi e propone alternative. Di fronte a cittadini e imprenditori disponibili al dialogo, l’unica risposta ricevuta è stata quella di porte chiuse. Le preoccupazioni legittime, come quelle espresse in queste ore da diverse realtà produttive del territorio, vengono trattate con superficialità, senza la minima volontà di approfondire o correggere eventuali criticità".

"In diverse occasioni (attraverso sopralluoghi nelle zone di Oliveto, Caramagna e Prino, e durante l’evento pubblico promosso dal Gruppo PD regionale e organizzato dal consigliere Enrico Ioculano presso la Camera di Commercio) abbiamo espresso con chiarezza la nostra posizione. Abbiamo illustrato le criticità del progetto attuale, evidenziando come, pur rimanendo un’infrastruttura funzionale, l’Aurelia Bis possa essere migliorata sotto numerosi aspetti. Il gruppo consiliare ha avanzato proposte concrete, sia in consiglio comunale che nel corso di incontri ufficiali, tutte volte a ridurre l’impatto ambientale ed economico dell’opera, senza comprometterne tempi e obiettivi. Purtroppo, queste proposte non hanno ricevuto alcuna considerazione. Anche nel prossimo consiglio comunale, insieme alla minoranza, presenteremo una nuova richiesta di confronto, proponendo ad ANAS soluzioni migliorative, più sostenibili e meno invasive. Continueremo a sostenere un’infrastruttura fondamentale per Imperia, ma lo faremo pretendendo trasparenza, partecipazione e rispetto. Solo attraverso un vero confronto si può costruire un’opera davvero utile e condivisa".