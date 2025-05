Imperia: “La cultura del respiro, della postura e del movimento”, alla biblioteca Lagorio appuntamento col benessere

Tutto pronto per l’evento in programma il prossimo 17 maggio, sull’onda del successo che hanno avuto le giornate di “Explora Salute”, l’expo dedicato alla promozione della salute, nell’ambito del progetto europeo finanziato dal programma EU4Health denominato CIRCE-JA, la cui mission è quella di rafforzare le cure primarie nei sistemi sanitari dell’UE. A grande richiesta, vista la grande partecipazione di pubblico a marzo scorso, torna l’appuntamento dal titolo “La cultura del respiro, della postura e del movimento”, presso la biblioteca “Lagorio” di Imperia dalle 10 sabato 17 maggio.

Saranno presenti Silvana Mazzaro e Francesca Ascheri fisioterapiste del respiro di Asl1, che illustreranno ai presenti come dare modo al nostro corpo di respirare bene e proteggersi. Ma non solo, si procederà ad una dimostrazione pratica di esercizi e tipi di camminata, spiegando così le tecniche per respirare correttamente, senza dimenticare l’importanza della prevenzione e del movimento. Si svolgerà inoltre una passeggiata che partirà dalla biblioteca “Lagorio” fino all'anfiteatro della Rabina. Pertanto si consiglia ai partecipanti un abbigliamento sportivo. In caso di maltempo le attività si svolgeranno all'interno della biblioteca. Francesca Ascheri, è nota per aver riportato l’esperienza dei “Gruppi di movimento” da lei organizzati in cui le persone, nel rispetto delle capacità e delle eventuali disabilità dei singoli, devono mantenere durante l’attività fisica non solo una postura corretta ma contemporaneamente respirare in maniera corretta ed in modo lento durante i singoli esercizi, per arrivare al punto in cui muscoli e articolazioni vengano posti in trazione ma senza comparsa di dolore.

L’obiettivo di questo approccio è imparare a conoscere il proprio corpo, capire quali esercizi possano svolgere per risolvere i problemi di respiro e i problemi motori, mantenere una buona massa muscolare e contrastare sarcopenia e osteoporosi. Ma non solo: aumentare l’autonomia funzionale nella terza età anche in termini di respirazione e prevenzione delle fratture nonché, trovare uno stato di armonia con se stessi. Al termine degli incontri , è consuetudine che gli ultimi esercizi di stretching vengano fatti con un sottofondo musicale. Al fine di coinvolgere un ampio pubblico, si è scelto di realizzare eventi di promozione della salute in contesti non sanitari, mediante un ciclo di incontri tematici, che si svolgeranno di sabato per quattro mesi in spazi aperti alla comunità. Ogni appuntamento sarà dedicato a un tema chiave: alimentazione e stili di vita, vita attiva ed empowerment psicologico. L’obiettivo è sensibilizzare e fornire strumenti pratici per migliorare il benessere quotidiano, prevenendo comportamenti a rischio e favorendo scelte consapevoli per la salute.