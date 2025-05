Incidente a Camporosso: due motociclisti cadono in Corso Italia, ferito un 17enne

Paura nel pomeriggio di oggi a Camporosso, dove due giovani motociclisti, entrambi a bordo della stessa moto, sono caduti a terra lungo Corso Italia. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:05 e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 17 anni, che ha riportato un trauma facciale e un importante trauma al ginocchio. Vista la gravità delle condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Drago partito da Genova, che ha trasportato il giovane in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’altro motociclista, soccorso sul posto dal personale del 118, è stato invece trasferito in Pronto Soccorso a Sanremo in condizioni meno preoccupanti. Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse unità di soccorso, tra cui la Croce Rossa di Bordighera, la Croce Azzurra di Vallecrosia, l’automedica Alfa3, l’elisoccorso Drago di Genova.

I sanitari hanno stabilizzato i due feriti sul posto prima dei rispettivi trasporti in ospedale. Le autorità sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. L’intervento è ancora in fase di conclusione.