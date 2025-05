Bordighera si trasforma per accogliere la 26esima edizione del Rally delle Palme (Foto e video)

Bordighera si trasforma per accogliere la 26esima edizione del Rally delle Palme che andrà in scena oggi e domani sulle strade dell’estremo Ponente Ligure. I concorrenti ieri sera hanno effettuato le verifiche sportive a Palazzo del Parco, che sarà il centro direzionale della gara, e le verifiche tecniche in piazzale Zaccari.

Oggi, dalle 10.30 alle 14, invece, andrà in scena lo Shake Down facoltativo su un tratto di strada lungo 2,99 km a San Romolo, chiuso al traffico, per poi puntare al palco partenza dove alle 17 del pomeriggio in corso Italia sventolerà la bandiera tricolore che darà il via alla gara. Da quel momento il giudice unico sarà il cronometro che girerà fino alle 17.06 di domenica quando il primo concorrente tornerà in corso Italia per festeggiare il risultato nella gara. Seguiranno, infine, le premiazioni.

Il 26° Rally delle Palme si sviluppa su sei prove speciali per un totale di 232,43 km di percorso e 60,46 km cronometri su fondo asfaltato ed è valido con seconda prova della Coppa Rally di Zona-2; Michelin Trofeo Italia-Regional; Trofeo Pirelli Accademia CRZ e R-Italian Trophy.

Per consentire lo svolgimento in totale sicurezza della manifestazione sono stati presi dei provvedimenti: nel Piazzale Senatore Raoul Zaccari, in particolare l'area dietro fermata bus, è stato istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata fino alle 21 di domenica. Inoltre, fino alle 23 di domenica sul Lungomare Argentina, dal Piazzale Mediterraneo al Baretto è stato istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Fino alle 23 di domenica nell’ex campo sportivo di Arziglia è stata anche riservata un’area per la sosta dei carrelli delle autovetture partecipanti al Rally delle Palme. Dalle 10 di oggi e fino alle 18 di domenica su tutto il Piazzale Piani verrà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Da oggi dalle 14 fino a domenica alle 20 in corso Italia, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e Corso Europa, vi sarà il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. I proprietari di autorimesse e aventi diritto potranno accedere o uscire dal tratto interessato ad una velocità massima di 10 Km/h in modo da non creare pericolo per i pedoni con l’ausilio degli operatori addetti alla sicurezza.