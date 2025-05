Elezioni Vallecrosia, Rocco Noto: “La città merita più verde: il contributo delle associazioni sarà parte integrante del mio lavoro”

"Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento alle associazioni Italia Nostra Ponente Ligure e Natura Intemelia per la qualità delle osservazioni e delle proposte presentate a favore dell’ambiente urbano di Vallecrosia. Le loro analisi sono fondate, concrete, e dimostrano una profonda conoscenza del territorio e delle sue esigenze". A dirlo è il candidato a consigliere in Comune a Vallecrosia per le prossime elezioni amministrative.

"Come funzionario responsabile del verde pubblico in un altro comune - continua Noto -, vivo ogni giorno le sfide e le opportunità legate alla gestione del patrimonio arboreo e degli spazi verdi. Se avrò l’opportunità di contribuire all’amministrazione di Vallecrosia, il potenziamento del verde urbano sarà per me una priorità assoluta, da affrontare con competenza tecnica e visione strategica.

Ma soprattutto, voglio che questo percorso venga costruito insieme a chi da anni si impegna con passione e conoscenza per il bene della città. Mi impegno fin da ora a mantenere un confronto costante con le associazioni ambientaliste e con i cittadini attivi su questi temi, prima di ogni intervento, perché ritengo il loro contributo non solo importante, ma fondamentale.

Le proposte ricevute – dalla Piazza Verde al vecchio Mercato dei Fiori, alla riforestazione delle collinette, dalla valorizzazione del lungomare alla tutela degli alberi storici, fino alla riconversione delle aree con serre abbandonate – saranno oggetto di attenta valutazione. Intendo promuovere un tavolo permanente di lavoro, aperto e trasparente, dove ogni decisione venga maturata attraverso il dialogo e la condivisione.

Credo in una Vallecrosia più verde, più sana, più accogliente. Una città in cui il verde non sia solo un ornamento, ma una vera infrastruttura di benessere e di futuro".