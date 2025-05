La Diocesi di Ventimiglia-Sanremo con il suo Istituto Teologico “Pio XI”, affiliato alla Facoltà di Teologica dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, in collaborazione con la Fondazione Vaticana “Joseph Ratzinger-Benedetto XVI” ha organizzato, dal 1° al 3 maggio un convegno teologico internazionale sulla figura ed il pensiero di Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, nel ventesimo anniversario dell’elezione pontificia del papa bavarese. Numerosi sono stati i partecipanti, provenienti da diverse parti d’Italia e del mondo. Inoltre, gli illustri Relatori erano fra i maggiori studiosi e conoscitori della teologia e dell’opera del grande teologo tedesco, divenuto Papa il 19 aprile 2005, succedendo a San Giovanni Paolo II.

La prolusione “Il pensiero teologico di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI”, è stata tenuta da S. Ecc. Mons. Guido Pozzo (Città del Vaticano), per oltre vent’anni stretto collaboratore di Ratzinger alla Dottrina della Fede. È seguito l’intervento “La speranza nella vita eterna e l’escatologia in J. Ratzinger-Benedetto XVI”, del prof. don Paul O’Callaghan (Pontificia Università della S. Croce, Roma). Nel pomeriggio, è stata offerta l’importante relazione su Joseph Ratzinger (Benedetto XVI) e l’ermeneutica della continuità, proposta da S. Em. il Card. Agostino Marchetto (Città del Vaticano), seguita da “Dottrina e venerazione mariana in J. Ratzinger-Benedetto XVI”, del prof. p. Luca Maria Di Girolamo, OSM (Pontificia Facoltà Teologica Marianum, Roma).

Venerdì i lavori sono ripresi con la relazione su “L’Anno Sacerdotale e la teologia del ministero ordinato in J. Ratzinger-Benedetto XVI”, a cura del prof. don Christoph Ohly (Rettore Hochschule für Katholische Theologie, Köln, Presidente Neuer Schülerkreis Joseph Ratzinger/Papst Benedikt XVI), seguito da un intervento su “La liturgia in J. Ratzinger-Benedetto XVI”, del prof. p. Uwe Michael Lang, C.O. (St. Mary’s University Twickenham, London). Per ovvie ragioni il Cardinale elettore Kurt Koch (Città del Vaticano – Fondazione Joseph Ratzinger/Benedetto XVI) non ha potuto essere fisicamente presente, ma ha mandato il suo magistrale testo dal titolo “L’ecclesiologia di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI”, letto dal prof. dott. don Giovanni Parise, segretario dell’Istituto Teologico di Sanremo. “Il pensiero ecumenico di Papa Benedetto XVI”, è stato il tema trattato dal prof. don Pablo Blanco Sarto (Università di Navarra, Pamplona), seguito da “Fede e ragione, modernità e relativismo in J. Ratzinger-Benedetto XVI”, del prof. don Ralph Weimann (Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino, Roma, Neuer Schülerkreis Joseph Ratzinger/Papst Benedikt XVI) e da “La dottrina ratzingeriana sulla creazione e il peccato originale: attualità di una riflessione a partire dai manoscritti del prof. Ratzinger”, dello studioso prof. don Santiago Sanz Sánchez.

Sabato scorso i lavori congressuali hanno visto al mattino importanti personalità succedersi al tavolo dei relatori: S. Ecc. Mons. Enrico Dal Covolo, SDB (Città del Vaticano), infatti, ha parlato dell’opera di Ratzinger “Gesù di Nazareth” e dell’impegno per una esegesi canonico-teologica, a cui ha fatto seguito l’intervento “L’importanza dell’Europa nel pensiero di Joseph Ratzinger”, dell’On. Sen. prof. Marcello Pera (Roma). Con grande disponibilità, poi, nel pomeriggio, si è video collegato dal Vaticano S. Em. il Card. Albert Malcolm Ranjith (Colombo, Sri Lanka), il quale ha parlato dell’universale vocazione alla santità nel pensiero di Ratzinger e nel magistero di Benedetto XVI, con speciale riferimento alla “ecclesiologia mariana”. Ha concluso il convegno la relazione su “Le opere teologiche di Joseph Ratzinger”, del dott. Christian Schaller (Institut Papst Benedikt XVI, Regensburg).

Moderatrice del Convegno è stata la prof.ssa Isabel C. Troconis Iribarren, docente della Facoltà di Teologia della Pontificia Università della S. Croce (Roma).

Nelle foto: il Senatore Marcello Pera, intervenuto sabato ed il saluto con il Vescovo Suetta; la celebrazione del 1° maggio a San Siro con il Card. Agostino Marchetto ed i Vescovi Enrico Dal Covolo e Guido Pozzo.