Sanremo: situazione di degrado nel marciapiede davanti al mercato annonario, la segnalazione con foto di un cittadino

"Buongiorno direttore,

le immagine del marciapiede antistante il mercato annonario si commentano da sole. Oltre che essere un vergognoso biglietto da vista costituisce un pericolo per chi quotidianamente vi transita. Non credo che il comune di Sanremo non abbia fondi sufficienti per ripristinare e mettere a nuovo circa 100mt di marciapiede, probabilmente manca solo la volontà delle persone competenti. Spero in una rapida soluzione di una situazione oltremodo vergognosa nel pieno centro città.

B.S.".