Lo 'Zaccari' ospita un torneo per i Pulcini 2015, vince la Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Fischio di inizio per le manifestazioni primaverili organizzate dalla Polisportiva Vallecrosia Academy Asd. Sabato 26 aprile, al campo Zaccari a Camporosso, è andato in scena il torneo dedicato ai Pulcini della leva 2015.

All'inizio del torneo si è svolta la commemorazione del Santo Padre. Tutti gli atleti, allenatori e dirigenti hanno formato un cerchio in campo, osservato un minuto di silenzio e, inoltre è stato letto il messaggio del Presidente della FIGC in memoria dell'amato pontefice, Papa Francesco.

"Le società partecipanti, divise in due gironi, si sono affrontate in gare piene di emozioni per tutta la mattina" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Dopo la pausa pranzo la manifestazione è entrata nel vivo con lo sviluppo della seconda fase. La vincitrice della manifestazione, alla fine, è stata la squadra di casa guidata da mister De Bartolo, coadiuvato da mister Bagnato. I ragazzi della Polisportiva hanno affrontato ogni gara con grinta e determinazione conquistando così il primo posto, il secondo posto è andato al C.A.S. Eaux mentre Spartak San Damiano si è aggiudicato il terzo piazzamento".

"Un plauso particolare va agli atleti della leva 2016 di mister Tuttoilmondo, Biasi, Cianciaruso e Giunta, i quali hanno partecipato alla manifestazione con una squadra interamente sottoleva" - mette in risalto la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Tanti sono stati i premi speciali scelti dal direttore tecnico Francesco Lapa e conferiti ai ragazzi che si sono contraddistinti per le loro doti tecniche. Ringraziamo Luigi Giannatasio per la preziosa collaborazione nell’organizzazione dell’evento, nato dall’amicizia con il nostro direttore tecnico Francesco Lapa. Un grazie va anche a tutte le società che hanno aderito alla manifestazione, ai giovani atleti che hanno reso la giornata unica e divertente, a tutti i genitori accompagnatori che hanno espresso molta partecipazione e, in una giornata così particolare, hanno dimostrato sobrietà e contegno".