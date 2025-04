Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 24 a domenica 27 aprile 2025 in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 24 APRILE

SANREMO

10.00-18.00. ‘Buon Compleanno Libereso’, celebrazione dei 100 Anniversario dalla nascita di Libereso Guglielmi con la mostra ‘Preti e Fratini’. Museo Civico, Piazza aNota 2 , fino al 4 maggio, info 0184 580700

10.00. ‘Buon Compleanno Libereso’, visita guidata dal titolo ‘Libereso erede di Calvino’ con la guida GAE Marco Macchi. Ritrovo al Museo Civico in Piazza Nota 2

10.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



16.00. Per il ciclo ‘Pillole di salute’, ‘Camminare è salute’: ‘I benefici cardio-vascolari dell’attività fisica’ a cura di Giovanni Mascelli, Cardiologo + ’I percorsi: la scoperta di itinerari di cammino in città’ a cura di Furio Fassione, Insegnante di Educazione Fisica e capogruppo di ‘Cuore in Movimento’ + ‘Respiro e mi muovo in un ambiente solare’ a cura di Francesca Ascheri, Fisioterapista ASL 1 Imperiese. Sala punto d’incontro Coop, con ingresso adiacente a quello del supermercato di Corso Matuzia, ingresso libero e gratuito

16.30. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di giovedì), in collaborazione con il Serra Club, Paolo Gulisano (medico, saggista) presenta ‘Quel Cristiano di Guareschi’ (Ancora Editore). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



17.00. Per l’80° Anniversario della Liberazione, presentazione libro ’Protagoniste – Storie di Donne e Resistenza nel Ponente ligure’ di Daniela Cassini e Gabriella Badano. Introduce Giovanni Rainisio, presidente ISRECIm. Dialogo con le autrici a cura della giornalista Milena Arnaldi. Letture a cura di Loredana De Flaviis. Chiesa Luterana, Corso Garibaldi 37 (accanto al Palafiori), ingresso libero

20.30. Per ‘Jazz Nights’, ‘An Evening in Rio’: musica live del chitarrista e cantante Samuele Puppo con una performance dal sound internazionale, tra blues, soul e funk. Rêve bistrot dell'Europa Palace, info e prenotazioni 0184 7150000



21.00. ‘Due concerti per pianoforte e orchestra’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Dainius Paviuonis con i Vincitori del Concorso RPM Sanremo 2023-2024 Artemiy Sokolovskiy Evgeny Konnov (pianoforte). In programma brani di Chopin, Rachmaninov. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti)



21.00. Roberto Vecchioni in ‘Tra il silenzio e il tuono Tour’. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



VENTIMIGLIA



16.00. Per gli ‘Incontri con il museo’, conferenza dal titolo ‘Una sepoltura particolare: aggiornamenti sulla cassa in piombo con relatrice Sara Chierici + visita guidata al termine. Area Archeologica Nervia, Corso Genova 134, info e prenotazioni 0184 252320



16.30. ‘Resistenza ieri e oggi – I contenuti e i valori della Costituzione e la loro attualità’: incontro dibattito con interventi di Vittorio Mazzone (Anpi Napoli e scrittore), Romano Lupi (giornalista e scrittore), Franco Molinari (Comitato Provinciale Anpi), Marina Marin (presidente Soci Coop Liguria di Ventimiglia). Coordina Giuseppe Famà, dell’associazione culturale XXV Aprile. Sala Sant’Agostino, in piazza Bassi, ingresso libero



16.45. ‘Biancheri lectures’: conferenza sul tema ‘L'epica dei Liguri: Gaio Mario e la Battaglia degli Ambroni’ di Pierfrancesco Musacchio. Biblioteca Aprosiana Fondo Moderno, ingresso libero



BORDIGHERA



16.00-19.00. Mostra ‘Il grande sogno’: mostra di Corrado Puma curata da Claudia Claudiano. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, fino al 4 maggio

TAGGIA ARMA



10.00-19.00. Esposizione di 30 opere dell’artista ventimigliese Mario Borella. Villa Boselli, fino al 4 maggio



SAN LORENZO AL MARE



18.00. Inaugurazione mostra ‘Il Giardino Impossibile’ di Claudio Diatto e Sara Vassallo. Ex Oratorio della Misericordia, via Cipressa 20

DIANO MARINA

16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’: bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 18 maggio (domenica e festivi su appuntamento)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



17.00. Nell’80° anniversario della Liberazione, incontro sul tema ‘Costituzione, libertà, democrazia, diritti’ con Donatella Alfonso, giornalista e scrittrice. Centro Sociale Incontro, Giardini 1° Maggio 7, ingresso libero



CERVO



10.00-18.30. Mostra d’Arte ‘Armonia’ organizzata e curata da BuzhurinaGallery. Cà di nonna Teresa, piazza Alassio 1, ingresso libero, fino al 4 maggio (h 10.00/13.00-15.00/19.30)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.00. ‘Carugi In Fiore 2025’ a tema ‘Il giardino della Divina Commedia – un viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso attraverso i Fiori’ con tante iniziative collaterali. Seguendo il percorso, i visitatori potranno passeggiare tra i luoghi più suggestivi del paese alla ricerca della composizione floreale più bella (premiazione venerdì 25 alle 16.30 presso la Loggia di Palazzo Doria). Location varie, sino al 27 aprile (il programma a questo link)



21.00. Presentazione nuovo libro dello scrittore sanremese Dario Daniele dal titolo ‘Athos – viaggio nei monasteri della Montagna senza tempo’: un reportage, ricco di immagini, su due eccezionali viaggi che l’autore ha compiuto lo scorso anno in uno dei luoghi più inaccessibili e misteriosi del mondo. ‘Visionarium’ nel centro storico, ingresso libero



PIGNA



10.00. Escursione ad anello al monte Corma nella zona del Toraggio e del Pietravecchia con vista sulla diga di Tenarda. Ritrovo a Colla Melosa, c/o Rifugio Allavena, info 338 7003749 (più info)



PIETRABRUNA

16.00-18.00. Mostra fotografica ‘Il magico mondo della Polaroid’ di Cristina Pochettino. Spazio espositivo privati, via Paolo Giordano 4, fino al 27 aprile



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

9.45. ‘Torneo di Santa Devota’: competizione internazionale di rugby a sette che vede la partecipazione di 24 squadre provenienti da 21 paesi + attività gratuite tra cui lezioni introduttive di rugby per bambini (dai 2 anni in su) e giovani con disabilità. Il pubblico potrà anche mettere alla prova le proprie abilità nella Ninja Box, un percorso a ostacoli ispirato alla serie televisiva ‘Ninja Warrior’. Stade Louis II, ingresso gratuito (più info)

18.30. Presentazione libro ‘La natura bella delle cose’ di Barbara Nappini, presidente Slow Food Italia. Introduce l’autrice Marco Devecchi, presidente dell’Accademia di Agricoltura di Torino 1785 e docente di Parchi e Giardini al Disafa, Università di Torino. Coordina e modera Italo Muratore, architetto, presidente dell’OdP-TRIF. Maison des Associations, promenade Honoré II 2 bis



19.00. Monte-Carlo Fashion Week (MCFW): 13esima edizione dell’evento internazionale dedicato alla moda organizzato dalla Camera Monegasca della Moda (CMM). Luoghi vari, fino al 26 aprile (più info e il programma a questo link)

19.30. La Compagnia ‘Les Ballets de Monte-Carlo’ mette in scena un programma che unisce il classico e il contemporaneo con una trilogia di pezzi coreografici: ‘I quattro temperamenti’ di George Balanchine, ‘Elegia in tempo di guerra’ di Alexei Ratmansky e ‘La nuit transfigurée’ del coreografo Marco Goecke. Grimaldi Forum Monaco, avenue Princesse Grace 10, fino al 27 aprile (più info)

20.00. ‘La società dei poeti morti’ di Tom Schulman: spettacolo teatrale con Stéphane Freiss, Ethan Oliel, Hélie Thonnat, Audran Cattin, Edouard Eftimakis, Pierre Delmage e Yvan Garouelbard. Théâtre Princesse Grace (più info)





WORK IN PROGRESS...



VENERDI’ 25 APRILE



SANREMO



8.30. ‘Festa della Liberazione': Alzabandiera, monumento ai Caduti in corso Mombello + alle 9.15, formazione del corteo in Piazza Borea d’Olmo con la partecipazione della Banda ‘Città di Sanremo’ + alle 9.30 corteo in via Matteotti e corso Mombello. Sosta e deposizione corona d’alloro al monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, al monumento ai Caduti di Cefalonia e lapide IMI. Sosta davanti alla targa commemorativa del Comandante Guglielmo Vittorio (Vitò) nel giardino antistante il Forte di Santa Tecla + alle 10, cerimonia davanti al monumento alla Resistenza, Giardini Gino Napolitano di Pian di Nave con deposizione della corona d'alloro. Benedizione della corona d’alloro e preghiera per la Pace. Saluti dell'Amministrazione comunale. Orazione di Donatella Alfonso, componente dell’ufficio di presidenza Anpi Genova. Lettura di alcuni brani tratti da 'Le ultime lettere di Resistenti Europei condannati a morte' + alle 18, Ammainabandiera, monumento ai Caduti in corso Mombello

9.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)



10.00-18.00. ‘Buon Compleanno Libereso’, celebrazione dei 100 Anniversario dalla nascita di Libereso Guglielmi con la mostra ‘Preti e Fratini’. Museo Civico, Piazza aNota 2 , fino al 4 maggio, info 0184 580700

10.00-18.00. Apertura straordinaria del Forte Santa Tecla con ingresso gratuito (h 10/13-15/18)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.30. Pilates al Forte: iniziativa che coniuga salute fisica e valorizzazione culturale con esercizi mirati al miglioramento della postura, tonificazione muscolare, allungamento e rilassamento. Forte di Santa Tecla, lezione più ingresso al Forte 12 euro (più info)



21.00. Per il Festival della Parola Reloaded, la musicista e cantautrice Amara presenta il suo libro ‘La certezza di essere viva’ (Baldini+Castoldi). Evento prodotto da Le Muse Novae, con la direzione artistica di Massimo Poggini. Partecipazione libera, fino al 27 aprile (più info)

IMPERIA



9.00. 25 Aprle - 80° Anniversario della Liberazione: cerimonia ufficiale organizzata dalla prefettura e il Comune con le associazioni del territorio, F.I.V.L., ISRECIM, ANED e ANPI con deposizione della corona d’alloro a Piani presso il monumento ai Caduti civili e partigiani della Val Prino + deposizioni presso il mausoleo della Resistenza al cimitero di Porto Maurizio alle 9.30 e al cimitero di Oneglia alle 10. Alle 10.30, in piazza della Vittoria, orazione ufficiale del professor Giovanni Perotto e deposizione di una corona di alloro in onore dei caduti durante la lotta di Liberazione



10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



10.00-13.00. ‘Dialoghi Marittimi: Connessioni tra Mare e Porto’: mostra d'arte immersiva curata da Loredana Trestin, affiancata da Maria Cristina Bianchi. Gli artisti internazionali in mostra: Antonio Bettuelli, Judith Claire, Andrea Langensiepen, Ulrike Mittlböck, P.A.L., Elleni Regulus, RLL, @rollingbiscuits, Ilona T. Marchik, Timothée, Melita Vrček, Olga Zeltser. Museo Navale e Planetario a Porto Maurizio, fino al 2 maggio (martedì, mercoledì, venerdì 10/13, sabato 15/22, domenica 15/20)

11.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visita accompagnata che svela i segreti di questa straordinaria costruzione. Villa Grock, via Fanny Roncati (prenotazioni a questo link)



11.30 & 14.30. Speciale Euroflora Villa Faravelli: sessione all’aperto di Anukalana yoga (h 11.30) + workshop per adulti ‘La magia dei Mandala. Un viaggio interiore attraverso colori e forme’ (h 14.30). MACI a Villa Faravelli, viale Matteotti 151 (più info)



15.00. Visita accompagnata dal titolo ‘Storie di Mare’ con percorso alla scoperta della storia della città di Imperia per raccontare il rapporto millenario tra l’uomo e il mare. Museo Navale (prenotazioni a questo link)



VENTIMIGLIA



7.30. Festa del 25 Aprile: ritrovo in Piazza della Libertà per deposizione corone sulle lapidi dei Caduti + alle 9.45 + Celebrazione Santa Messa nella Chiesa di Sant’Agostino (h 10.30) + Formazione e partenza del corteo preceduto dalla Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia e deposizione Corona Lapide Stazione Ferroviaria (h 11.15) Deposizione corona alla Lapide atrio Palazzo Comunale (h 11.30) + Deposizione corona al Monumento alla Resistenza – Cippo Fontana del Putto (h 11.45) + Alle 12, Deposizione corona al Monumento ai Caduti di Tutte le Guerre - Giardini Pubblici con Orazione ufficiale del Sindaco e Commemorazione ufficiale da parte del Prof. Vittorio Mazzone Comitato Provinciale A.N.P.I. di Napoli



8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi. La Grotta del Caviglione visitabile dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16 (chiusa in caso di vento o maltempo). Ingresso gratuito



9.30-14.30. Apertura straordinaria dell’Area Archeologica di Nervia. Ingresso gratuito



9.30-18.30. ‘Infinite VENTImiglia - Passeggia, Corri, Divertiti’: per ogni miglio percorso correndo, camminando rapidamente o passeggiando lungo il tracciato delimitato, gli sponsor verseranno 2 euro destinati all'acquisto di un cane guida per non vedenti. Iniziativa del Lions Club Ventimiglia a favore della Spes della città di confine. Giardini del porto di Cala del Forte, fino al 27 aprile



10.00. Picnic sull'erba: visita guidata ai Giardini Botanici Hanbury + al termine verrà consegnato il cestino del Picnic che si potrà degustare sul prato o nell'area attrezzata all'ombra dei pini (ingresso + visita guidata + picnic 25 euro, bambini fino a 14 anni 15 euro). Ritrovo all’ingresso dei giardini, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)

BORDIGHERA



8.00. 25 Aprile: deposizione fiori a lapide dei caduti e benedizione (Borghetto San Nicolò, h 8) + deposizione fiori al monumento al caduti e benedizione (Sasso, h 8.30) + alzabandiera al Monumento ai Caduti del Mare (porto, h 9) + corteo con deposizione fiori e corone di alloro al monumento al caduti di Piazza Garibaldi, alla Lapide dei Caduti Civili del municipio e al Cippo dei Partigiani (ritrovo Palazzo del Parco, h 9.30) + orazione ufficiale al Cippo dei Partigiani (h 10.45) + Santa Messa in suffragio di tutti i caduti nella chiesa di S. Maria Maddalena (h 11)



10.30. ‘141 anni dopo in compagnia di Claude Monet a Bordighera’: accompagnati da Carlo Bagnasco, Presidente Fondazione Pompeo Marian, si visiteranno i luoghi che l'hanno incantato, gli edifici da lui immortalati, i punti di vista da lui prescelti. Ritrovo è all'ingresso di Villa Pompeo Mariani, Via Fontana Vecchia 5 (7 euro a persona), info e prenotazioni al 347 2364922

16.00-19.00. Mostra ‘Il grande sogno’: mostra di Corrado Puma curata da Claudia Claudiano. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, fino al 4 maggio



16.30. Presentazione a cura di Lorenzo Vizzini ‘Felice Cascione: il medico partigiano’. Sede UCD di via al Mercato 8, ingresso libero



OSPEDALETTI



10.00. Celebrazioni del 80° Anniversario della Liberazione: ritrovo presso il palazzo comunale + alle 10.15 partenza del corteo per Piazza An Nassiriya accompagnato dalla Banda Musicale Città di Ventimiglia + alle 10.30 Piazza An Nassiriya benedizione e deposizione della corona al Monumento dei Caduti con intervento del sindaco e degli alunni della scuola Primaria e Secondaria 'E. De Amicis'



TAGGIA ARMA



8.00-18.30. Mercatino dell'antiquariato + show di Magic Alex (h 15.00-17.00). Ex mercato coperto a Taggia



9.30. ’25 Aprile’: raduno presso il sagrato della Chiesa Parrocchiale dei Santi Giuseppe e Antonio con celebrazione della Santa Messa + corteo accompagnato dalla Banda ‘Pasquale Anfossi’, che procederà alla deposizione di corone di alloro presso i monumenti commemorativi. Previsti interventi del presidente della sezione Anpi Silvio Cermelli, del sindaco Mario Conio. Orazione ufficiale a cura Massimo Corradi. Accompagnamento musicale del coro ‘Mille Voci, Una Voce’



10.00-19.00. Esposizione di 30 opere dell’artista ventimigliese Mario Borella. Villa Boselli, fino al 4 maggio

SAN LORENZO AL MARE

9.00-20.00. Per la manifestazione ‘Natura & Benessere’, Mostra Mercato nel Borgo: tre giorni con artigianato ecologico, alimenti biologici, Case editrici e cultura green, Officine erboristiche, Florovivaismo e Agrinatura, Arte e creatività naturale. Stand aperti tutti i giorni (più info)



10.30-20.20. Mostra ‘Il Giardino Impossibile’ di Claudio Diatto in collaborazione artistica con Sara Vassallo, opere in carta intagliata e dipinta. Ex Oratorio della Misericordia, via Cipressa 20, fino al 4 maggio (h 10.30/12.30-15.00/20.20)



11.00. ‘Natura & Benessere’: ‘Bergomori’, gruppo di divulgazione storica civiltà Antichi Liguri - Il calderone del Dagda, racconti intorno al fuoco con laboratori di tintura vegetale e tessitura manuale (h 11.00,13.00,15.00 & 17.00). Porta di Valle San Lorenzo IAT (più info)

15.30. ‘Natura & Benessere’: Nuove tecniche di rilassamento (Cristalloterapia & Fiori di Bach) a cura di Caterina Ricca (h 15.30) + presentazione guida alle erbe spontanee, commestibili della nostra tradizione ‘Prebuggiùn’ di Laura Brattel (h 17) + nuove tecniche di miglioramento visivo: strumenti e metodi per ridurre i difetti della vista a cura di Caterina Polini (h 18). Sala Beckett del Teatro dell’Albero

DIANO MARINA

16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’: bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 18 maggio (domenica e festivi su appuntamento)



CERVO



10.00-18.30. Mostra d’Arte ‘Armonia’ organizzata e curata da BuzhurinaGallery. Cà di nonna Teresa, piazza Alassio 1, ingresso libero, fino al 4 maggio (h 10.00/13.00-15.00/19.30)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.00. ‘Carugi In Fiore 2025’ a tema ‘Il giardino della Divina Commedia – un viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso attraverso i Fiori’ con tante iniziative collaterali. Seguendo il percorso, i visitatori potranno passeggiare tra i luoghi più suggestivi del paese alla ricerca della composizione floreale più bella (premiazione venerdì 25 alle 16.30 presso la Loggia di Palazzo Doria). Location varie, sino al 27 aprile (il programma a questo link)

DOLCEDO

12.00. Festa del 25 Aprile organizzata dal Gruppo Teatrale l'Attrito e dal Gruppo Ecologico Martiri della Libertà Partigiani val Prino: visita al museo della resistenza + dalle 12.30 pranzo sociale a seguire ‘Racconti dl Renato Donati de l'Attrito (la nascita della canzone Fischia il Vento, la scelta dl Baletta) + canzoni resistenti con Alberto Cecchini, Fabrizio Barbera, Pier di Pasqua e Vincenzo Pisano. Casone dei Partigiani al Monte Faudo



PIETRABRUNA

16.00-18.00. Mostra fotografica ‘Il magico mondo della Polaroid’ di Cristina Pochettino. Spazio espositivo privati, via Paolo Giordano 4, fino al 27 aprile



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



8.30. Monte-Carlo Fashion Week (MCFW): 13esima edizione dell’evento internazionale dedicato alla moda organizzato dalla Camera Monegasca della Moda (CMM). Luoghi vari, fino al 26 aprile (più info e il programma a questo link)

19.30. La Compagnia ‘Les Ballets de Monte-Carlo’ mette in scena un programma che unisce il classico e il contemporaneo con una trilogia di pezzi coreografici: ‘I quattro temperamenti’ di George Balanchine, ‘Elegia in tempo di guerra’ di Alexei Ratmansky e ‘La nuit transfigurée’ del coreografo Marco Goecke. Grimaldi Forum Monaco, avenue Princesse Grace 10, fino al 27 aprile (più info)



SABATO 26 APRILE



SANREMO



10.00-18.00. ‘Buon Compleanno Libereso’, celebrazione dei 100 Anniversario dalla nascita di Libereso Guglielmi con la mostra ‘Preti e Fratini’. Museo Civico, Piazza aNota 2 , fino al 4 maggio, info 0184 580700

10.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00. (RIMANDATO A DOMANI) Per il Festival della Parola Reloaded, ‘Just like a woman’ di e con Chiara Buratti in scena nel suggestivo cimitero monumentale di Sanremo: uno spettacolo tributo a figure femminili straordinarie, tra cui Isa Barzizza, Maryam Mirzakhani, Pannonica de Koenigswarter e Suzanne Lenglen. Evento prodotto da Le Muse Novae, con la direzione artistica di Massimo Poggini. Sede del Club Tenco, ex magazzini FS, ingresso libero (più info)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per il Festival della Parola Reloaded, l’attrice Simona Garbarino presenta ‘Il taccuino delle molte me’ (Ronzani) + Matteo Monforte presenta ‘I segreti della nebbia’ (Frilli) + il chitarrista e fondatore della PFM Franco Mussida presenta ‘Il bimbo del Carillon’ (Salani). Sede del Club Tenco, ex magazzini FS, ingresso libero, fino al 27 aprile (più info)



21.00. Per il Festival della Parola Reloaded, Beppe Severgnini presenta ‘Socrate, Agata e il futuro’ (Rizzoli), riflessione brillante sull’arte di invecchiare con filosofia. Per l’occasione, il celebre giornalista riceverà il Premio Ambasciatore della Parola. Evento prodotto da Le Muse Novae, con la direzione artistica di Massimo Poggini. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero (più info)

21.00. Max Angioni in ‘Anche meno’. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



7.30. ‘Erbe spontanee e dintorni dal Mulino di Pio a Triora’: escursione guidata gratuita con servizio bus navetta a cura del Parco delle Alpi Liguri accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone. Ritrovo alle 7.30 presso la stazione ferroviaria di Imperia oppure alle 8.00 presso la stazione ferroviaria di Taggia, info e prenotazioni 391 1042608 (più info)



8.30-18.00. ImperiAntiquaria: mostra mercato dell’antiquariato in via Bonfante, piazza Bianchi e via San Giovanni



8.30-18.00. Mercatino degli Orti con possibilità di acquistare le eccellenze del territorio, tra cui miele, olio extra vergine di oliva, zafferano, frutta e verdura biologica ed essenze alla lavanda. Galleria degli Orti

10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



15.00-22.00. ‘Dialoghi Marittimi: Connessioni tra Mare e Porto’: mostra d'arte immersiva curata da Loredana Trestin, affiancata da Maria Cristina Bianchi. Gli artisti internazionali in mostra: Antonio Bettuelli, Judith Claire, Andrea Langensiepen, Ulrike Mittlböck, P.A.L., Elleni Regulus, RLL, @rollingbiscuits, Ilona T. Marchik, Timothée, Melita Vrček, Olga Zeltser. Museo Navale e Planetario a Porto Maurizio, fino al 2 maggio (martedì, mercoledì, venerdì 10/13, sabato 15/22, domenica 15/20)

15.30. Presentazione libro per bambini e bambine ‘Leggi ancora Nanà’ Marco Magnone. Una intensa storia sul potere delle parole, che racconta anche ai più piccoli come ognuno di noi possa sempre fare la differenza. Villa Faravelli, evento gratuito su prenotazione alla libraia Nadia 339 2877093



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.30-18.30. ‘Infinite VENTImiglia - Passeggia, Corri, Divertiti’: per ogni miglio percorso correndo, camminando rapidamente o passeggiando lungo il tracciato delimitato, gli sponsor verseranno 2 euro destinati all'acquisto di un cane guida per non vedenti. Iniziativa del Lions Club Ventimiglia a favore della Spes della città di confine. Giardini del porto di Cala del Forte, fino al 27 aprile

10.00-19.00. ‘L'universalità dell'eleganza - Quando il corpo si fa natura’: prima mostra fotografica di Fabio Lazzaro. Ex chiesa di San Francesco a Ventimiglia Alta,via Giuseppe Garibaldi 37°, anche domani (h 10/12-16/19)



21.00. Alberto Fortis in concerto con la partecipazione straordinaria di Veronica Rudian. Ricavato a favore della Spes di Ventimiglia (25 euro). Teatro Comunale, info 327 3758033

BORDIGHERA

16.00. ‘141 anni dopo in compagnia di Claude Monet a Bordighera’: accompagnati da Carlo Bagnasco, Presidente Fondazione Pompeo Marian, si visiteranno i luoghi che l'hanno incantato, gli edifici da lui immortalati, i punti di vista da lui prescelti. Ritrovo è all'ingresso di Villa Pompeo Mariani, Via Fontana Vecchia 5 (7 euro a persona), info e prenotazioni al 347 2364922



16.00-19.00. Mostra ‘Il grande sogno’: mostra di Corrado Puma curata da Claudia Claudiano. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, fino al 4 maggio



16.00. Conferenza organizzata dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con la ‘Clarence Bicknell Association’ sugli acquerelli dei fiori alpini realizzati da Clarence Bicknell con relatori Marcus Bicknell, pronipote del fondatore del Museo di Bordighera e Presidente della Clarence Bicknell Association, Claudio Littardi, botanico e Presidente del Centro Studi e Ricerche per le palme, e Maria Pia Luly Jones, artista di fama, specializzata in acquerelli botanici. Museo Clarence Bicknell, entrata libera a offerta



17.00-19.00. ‘Festa della Zucca’: reportage fotografico di Sal Russo. Sede dell’Unione Culturale Democratica, via al Mercato 8, fino al 24 maggio, ingresso libero



TAGGIA ARMA



8.00. ‘Erbe spontanee e dintorni dal Mulino di Pio a Triora’: escursione guidata gratuita con servizio bus navetta a cura del Parco delle Alpi Liguri accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone. Ritrovo alle 7.30 presso la stazione ferroviaria di Imperia oppure alle 8.00 presso la stazione ferroviaria di Taggia, info e prenotazioni 391 1042608 (più info)



10.00-19.00. Esposizione di 30 opere dell’artista ventimigliese Mario Borella. Villa Boselli, fino al 4 maggio

SAN LORENZO AL MARE



9.00-20.00. Per la manifestazione ‘Natura & Benessere’, Mostra Mercato nel Borgo: tre giorni con artigianato ecologico, alimenti biologici, Case editrici e cultura green, Officine erboristiche, Florovivaismo e Agrinatura, Arte e creatività naturale. Stand aperti tutti i giorni (più info)

11.00. ‘Natura & Benessere’: Marco Ferrando presenta il libro ‘Storie di Alta Via’. Porta di Valle San Lorenzo IAT

16.00. ‘Natura & Benessere’: concerto del trio jazz manouche ‘Django 47’ in centro città

10.30-20.20. Mostra ‘Il Giardino Impossibile’ di Claudio Diatto in collaborazione artistica con Sara Vassallo, opere in carta intagliata e dipinta. Ex Oratorio della Misericordia, via Cipressa 20, fino al 4 maggio (h 10.30/12.30-15.00/20.20)

21.00. Per la rassegna ‘Teat Rotary’, spettacolo teatrale ‘Le carte di Angiolina’: omaggio a Faber e alia sua Geneva a cura del Teatro dell'Albero con il quartetto d’archi ‘Progetto Ianua’. (25 euro). Sala Beckett del Teatro dell’Albero, vicolo Vignasse, info 340 4928234 (prenotazioni: rotaryimperia@gmail.com)

DIANO MARINA

9.00. (RINVIATO A GIOVEDI' 1 E VENERDI' 2 MAGGIO) ‘Grappoli di Gusto - Notte e note di primavera’: mercatino bancarelle di prodotti tipici, hobbistica ed artigianato (anche domani) + ‘Serata Rosa’ con musica live e dj set nelle vie del centro cittadino



15.00. ‘Alla scoperta di Diano Marina’: visita guidata di circa un’ora e mezza alla scoperta dei monumenti storici e artistici della ‘Città degli Aranci’ (4 euro). Ritrovo presso l’atrio del Palazzo del Parco in Corso Garibaldi 60, info e prenotazioni 0183 497621

16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’: bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 18 maggio (domenica e festivi su appuntamento)



17.00. Presentazione libro ‘Qui e ora’ di Marco Fantasia. Introduce la giornalista Viviana Spada. Caffetteria Chocolat, viale Kennedy 71/73, ingresso libero, posti limitati, info e prenotazioni 339 5715158



CERVO



10.00-18.30. Mostra d’Arte ‘Armonia’ organizzata e curata da BuzhurinaGallery. Cà di nonna Teresa, piazza Alassio 1, ingresso libero, fino al 4 maggio (h 10.00/13.00-15.00/19.30)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



14.30-17.00. ‘Naturalmente amici’, esplorazioni, laboratori creativi, giochi e letture per sperimentare attraverso i sensi divertirsi in buona compagnia e tuffarsi nel meraviglioso mondo della natura. Gruppo Esploratori (7-14 anni, h 14.30/15.30) e Gruppo Piccoli Avventurieri (3-6 anni con la compagnia di un adulto di riferimento, h 16/17). Vivaio Noaro corso Vittorio Emanuele 151 (tutti i sabati di marzo e aprile), info e prenotazioni 348 4491637



21.00. Spettacolo di teatro canzone dal titolo ‘La gioventù’ di e con Gianpiero Alloisio e con Claudio De Mattei, Gianni Martini, Dado Sezzi. A cura dell’A.T.I.D. Sala Tigli del Centro Polivalente G. Falcone, ingresso gratuito



CASTEL VITTORIO



16.00-21.00. In occasione della Giornata Internazionale della Terra, ‘Giornata della Terra e dello Spazio’: accoglienza a Colle Langan lungo il ‘Sentiero delle Stelle’ con osservazione solare e orologi solari. Per i bambini incontro con gli animali della fattoria + Biowatching per esplorare la ricca biodiversità della zona + dalle 19.30 cena in agriturismo o picnic libero + alle 21, osservazioni astronomiche – Al calare della notte i telescopi saranno puntati verso il cielo per rivelare le meraviglie del cosmo. Evento a cura dell’Associazione ‘Stellaria’. Tutte le singole attività sono ad offerta libera (più info)



DIANO ARENTINO

16.30. Per la rassegna musicale Trek&Jazz (camminata in natura e concerto jazz), diretta da Rosario Bonaccorso, breve passeggiata da piazza San Bernardo che porterà nella frazione di Evigno all’appuntamento musicale con l’arpista e compositrice Marcella Carboni e il suo Recital ‘Arpa Solo’. Prenotazione gradita ma non obbligatoria al 335 8742775

DOLCEACQUA



10.00. ‘Carugi In Fiore 2025’ a tema ‘Il giardino della Divina Commedia – un viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso attraverso i Fiori’ con tante iniziative collaterali. Seguendo il percorso, i visitatori potranno passeggiare tra i luoghi più suggestivi del paese alla ricerca della composizione floreale più bella. Location varie, sino al 27 aprile (il programma a questo link)



PIETRABRUNA

16.00-18.00. Mostra fotografica ‘Il magico mondo della Polaroid’ di Cristina Pochettino. Spazio espositivo privati, via Paolo Giordano 4, fino al 27 aprile



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. Padel Best Village (2ª edizione): 2 giornate di un evento unico nel suo genere, dove il padel incontra arte e cultura, moda e musica in un format esplosivo. Luoghi vari, anche domani (più info)

12.00. Monte-Carlo Fashion Week (MCFW): ultimo giorno della 13esima edizione dell’evento internazionale dedicato alla moda organizzato dalla Camera Monegasca della Moda (CMM). Luoghi vari (più info e il programma a questo link)



19.30. La Compagnia ‘Les Ballets de Monte-Carlo’ mette in scena un programma che unisce il classico e il contemporaneo con una trilogia di pezzi coreografici: ‘I quattro temperamenti’ di George Balanchine, ‘Elegia in tempo di guerra’ di Alexei Ratmansky e ‘La nuit transfigurée’ del coreografo Marco Goecke. Grimaldi Forum Monaco, avenue Princesse Grace 10, fino al 27 aprile (più info)

NICE



10.00-22.00. ‘Salon Authentique Vintage’: abiti eleganti, decorazioni retrò, auto d'epoca, tatuaggi temporanei, sfilate di pin-up, concerti dal vivo, DJ set. Nice Acropolis, anche domani (più info)



9.30-18.45. Sakura Matsuri (2ª edizione): Festival del Giappone, una giornata dedicata al Paese del Sol Levante per mettere in risalto la cultura giapponese tradizionale e contemporanea. Centro Universitario Mediterraneo (il programma a questo link)





DOMENICA 27 APRILE

SANREMO

10.00-18.00. ‘Buon Compleanno Libereso’, celebrazione dei 100 Anniversario dalla nascita di Libereso Guglielmi con la mostra ‘Preti e Fratini’. Museo Civico, Piazza aNota 2 , fino al 4 maggio, info 0184 580700

10.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



11.00. Per il Festival della Parola Reloaded, ‘Just like a woman’ di e con Chiara Buratti in scena nel suggestivo cimitero monumentale di Sanremo: uno spettacolo tributo a figure femminili straordinarie, tra cui Isa Barzizza, Maryam Mirzakhani, Pannonica de Koenigswarter e Suzanne Lenglen. Evento prodotto da Le Muse Novae, con la direzione artistica di Massimo Poggini. Sede del Club Tenco, ex magazzini FS, ingresso libero (più info)

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



18.00. Per il Festival della Parola Reloaded, recital di Fabio Genovesi, tratto dal libro edito da Solferino, dal titolo ‘Tutti primi sul traguardo del mio cuore’. Tra ironia e passione per il ciclismo, lo scrittore offrirà una narrazione corale e commovente del nostro Paese. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero (più info)



IMPERIA



9.30. 'Mezza Maratona Città di Imperia nazionale di 10 km. Partenza sulla ciclabile antistante Campo di Atletica e arrivo sullo splendido Campo di Atletica. n: 2 giri completamente pianeggianti sulla nuova pista ciclabile (più info)



10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



15.00-20.00. ‘Dialoghi Marittimi: Connessioni tra Mare e Porto’: mostra d'arte immersiva curata da Loredana Trestin, affiancata da Maria Cristina Bianchi. Gli artisti internazionali in mostra: Antonio Bettuelli, Judith Claire, Andrea Langensiepen, Ulrike Mittlböck, P.A.L., Elleni Regulus, RLL, @rollingbiscuits, Ilona T. Marchik, Timothée, Melita Vrček, Olga Zeltser. Museo Navale e Planetario a Porto Maurizio, fino al 2 maggio (martedì, mercoledì, venerdì 10/13, sabato 15/22, domenica 15/20)

15.30. Incontro con l’Associazione Culturale Rocco Borella, tenuta dal Dott. Giuseppe Martucciello, ‘Rocco Borella e i Suoi Cromemi’, con illustrazione delle opere del Maestro incluse nella collezione permanente, lascito della famiglia Invernizzi. Sala del bow window del Maci, Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti (incontro su prenotazione a questo link)



17.30. ‘Storie cantate di Vite vissute’, spettacolo musicale sulla Torino tra gli anni '50 e i '70 con la Banda Bondioli composta da: Claudio Bondioli, voce e chitarra; Charlie Prandi, chitarra e voce; Bati Bertolio, fisarmonica; Tonino Sabatucci, contrabbasso; Enrico Laguzzi, sassofoni. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 320 2127561

VENTIMIGLIA



8.45. Escursione da Fontan al Vallone di Groa – i grandi archi naturali accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia davanti alla stazione ferroviaria oppure alle 9.30 a Fontan nel parcheggio subito dopo il ponte, strada per Saorge, info 327 0824866 (più info)

9.30-18.30. ‘Infinite VENTImiglia - Passeggia, Corri, Divertiti’: per ogni miglio percorso correndo, camminando rapidamente o passeggiando lungo il tracciato delimitato, gli sponsor verseranno 2 euro destinati all'acquisto di un cane guida per non vedenti. Iniziativa del Lions Club Ventimiglia a favore della Spes della città di confine. Giardini del porto di Cala del Forte

10.00. Picnic sull'erba: visita guidata ai Giardini Botanici Hanbury + al termine verrà consegnato il cestino del Picnic che si potrà degustare sul prato o nell'area attrezzata all'ombra dei pini (ingresso + visita guidata + picnic 25 euro, bambini fino a 14 anni 15 euro). Ritrovo all’ingresso dei giardini, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)

10.00-19.00. ‘L'universalità dell'eleganza - Quando il corpo si fa natura’: prima mostra fotografica di Fabio Lazzaro. Ex chiesa di San Francesco a Ventimiglia Alta,via Giuseppe Garibaldi 37A (h 10/12-16/19)

BORDIGHERA



8.00-19.00. Fiera promozionale ‘Primavera Bordigotta’ nel centro cittadino

9.00-13.30. Aspettando Bordighera Outdoor 2025, Speleologia: escursione in Grotta dei Rugli (Buggio), a cura di Canyoning Liguria. Ritrovo per la partenza all’Ufficio IAT di via Vittorio Emanuele 17, informazioni, prenotazioni e prezzi 320 4374089

9.30-12.00. Aspettando Bordighera Outdoor 2025, E-Bike: escursione in strada Bordighera - Dolceacqua - Apricale - Bordighera, a cura di Discover Riviera. Ritrovo per la partenza all’Ufficio IAT di via Vittorio Emanuele 17, informazioni, prenotazioni e prezzi: 393 2477637



16.00-19.00. Mostra ‘Il grande sogno’: mostra di Corrado Puma curata da Claudia Claudiano. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, fino al 4 maggio



16.30. Per l’80° anniversario del 25 aprile, spettacolo ‘Canzoni intorno a un fuoco partigiano’, suite di canzoni per banda ed oratore, organizzato dall’Anpi Golfo dianese, dalla Banda Musicale Borghetto S. Nicolò e dall’Istituto Storico della Resistenza e dell'età contemporanea della provincia di Imperia. Molo delle tartarughe



17.00-19.00. ‘Festa della Zucca’: reportage fotografico di Sal Russo. Sede dell’Unione Culturale Democratica, via al Mercato 8, fino al 24 maggio, ingresso libero



TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Mercato straordinario. Vie e piazze di Arma



10.00-19.00. Esposizione di 30 opere dell’artista ventimigliese Mario Borella. Villa Boselli, fino al 4 maggio



SANTO STEFANO AL MARE



10.30. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, passeggiata ecologica lungo la ciclabile organizzata dal ‘Plastic Free Onlus’. Punto di ritrovo davanti alla Scuola Elementare

SAN LORENZO AL MARE



9.00-20.00. Per la manifestazione ‘Natura & Benessere’, Mostra Mercato nel Borgo: tre giorni con artigianato ecologico, alimenti biologici, Case editrici e cultura green, Officine erboristiche, Florovivaismo e Agrinatura, Arte e creatività naturale. Stand aperti tutti i giorni (più info)

10.30-20.20. Mostra ‘Il Giardino Impossibile’ di Claudio Diatto in collaborazione artistica con Sara Vassallo, opere in carta intagliata e dipinta. Ex Oratorio della Misericordia, via Cipressa 20, fino al 4 maggio (h 10.30/12.30-15.00/20.20)

16.30 & 17.30. ‘Natura & Benessere’: il Prof. Marco Alberti presenta ‘Flora e vegetazione della Liguria’ con proiezione (h 16.30) + il Prof. Enzo Barnabà presenta ‘Il sentiero della speranza’. Sala Beckett del Teatro dell’Albero

DIANO MARINA

9.00. (RINVIATO A GIOVEDI' 1 E VENERDI' 2 MAGGIO) ‘Grappoli di Gusto - Notte e note di primavera’: mercatino con bancarelle di prodotti tipici, hobbistica ed artigianato. Vie del centro cittadino



CERVO



10.00-18.30. Mostra d’Arte ‘Armonia’ organizzata e curata da BuzhurinaGallery. Cà di nonna Teresa, piazza Alassio 1, ingresso libero, fino al 4 maggio (h 10.00/13.00-15.00/19.30)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

17.00. Per la rassegna ‘Camporosso in musica’, mosaico ispanico con Christine Crespy (flauto) e Glenn Bargain (chitarra). Sala Tigli del Centro Polivalente G. Falcone, ingresso libero



DIANO CASTELLO

16.00. Per gli ‘Incontri di Primavera’ dell’Associazione ‘Communitas Diani’ visita guidata della Chiesa Parrocchiale dedicata a San Nicola da Bari, info communitasdiani@gmail.com (più info)



DOLCEACQUA



9.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato in piazza Mauro e piazza Garibaldi



10.00. ‘Carugi In Fiore 2025’ a tema ‘Il giardino della Divina Commedia – un viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso attraverso i Fiori’ con tante iniziative collaterali. Seguendo il percorso, i visitatori potranno passeggiare tra i luoghi più suggestivi del paese alla ricerca della composizione floreale più bella. Location varie (il programma a questo link)

PIETRABRUNA

16.00-18.00. Ultimo giorno della mostra fotografica ‘Il magico mondo della Polaroid’ di Cristina Pochettino. Spazio espositivo privati, via Paolo Giordano 4



PIEVE DI TECO



8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



16.00. Lo scrittore Marino Magliani presenta in prima assoluta il suo nuovo ‘Romanzo Olandese’. Teatro Tommaso Salvini, ingresso libero (più info)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



SEBORGA



10.00. Festa di Primavera: mercatino con artigianato locale + Laboratori per bambini con attività creative e ludiche e gonfiabili + Sparo del cannone di benvenuto, simbolo della tradizione del Principato (h 12) + Concorso internazionale di fiori ‘Seborga in una cornice di fior’ a cura di Marina Salakhova + Catering in piazza + Performance della scuola di ballo Dap Ballet di Cristina Valente (h 15) + alle 17.30 premiazione dell’iniziativa ‘Porte Dipinte’ e presentazione del relativo francobollo commemorativo (più info)

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



10.00. Padel Best Village (2ª edizione): 2 giornate di un evento unico nel suo genere, dove il padel incontra arte e cultura, moda e musica in un format esplosivo. Luoghi vari (più info)



15.00. La Compagnia ‘Les Ballets de Monte-Carlo’ mette in scena un programma che unisce il classico e il contemporaneo con una trilogia di pezzi coreografici: ‘I quattro temperamenti’ di George Balanchine, ‘Elegia in tempo di guerra’ di Alexei Ratmansky e ‘La nuit transfigurée’ del coreografo Marco Goecke. Grimaldi Forum Monaco, avenue Princesse Grace 10 (più info)



18.00. Recital di pianoforte di Grigorij Sokolov. In programma musiche di Byrd e Brahms. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



10.00-19.00. ‘Salon Authentique Vintage’: abiti eleganti, decorazioni retrò, auto d'epoca, tatuaggi temporanei, sfilate di pin-up, concerti dal vivo, DJ set. Nice Acropolis (più info)

VILLEFRANCHE-SUR-MER



9.00-13.00. Viaggio gourmet con 5 tappe di degustazione sulla passeggiata (più info)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate