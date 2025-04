Turismo, ristorazione e commercio: le imprese della Riviera puntano sul digitale per crescere

Sanremo, Imperia, Bordighera e gli altri centri costieri vivono in buona parte grazie al turismo, alla ristorazione e al commercio al dettaglio, settori caratterizzati da forte stagionalità e da una struttura imprenditoriale spesso a conduzione familiare. Ma negli ultimi anni, anche qui, si sta assistendo a un cambiamento silenzioso quanto significativo: l'adozione di strumenti digitali nella gestione quotidiana delle attività.

Secondo i dati dell’Osservatorio Regionale del Turismo, la Liguria ha registrato nel 2023 una ripresa dei flussi turistici ai livelli pre-pandemici, con un aumento delle presenze straniere. Questo dato, se da un lato conferma l’attrattività del territorio, dall'altro pone una sfida concreta alle attività locali, chiamate a migliorare l'efficienza operativa per rispondere a una domanda sempre più esigente. In questo contesto, la digitalizzazione non è più un'opzione, ma una necessità.

Piccoli alberghi, B&B, ristoranti e negozi di prossimità stanno progressivamente introducendo soluzioni digitali per la gestione finanziaria: sistemi di fatturazione elettronica, riconciliazione bancaria automatica, strumenti per il controllo del cash flow e integrazione con software contabili. Questi strumenti, un tempo appannaggio delle grandi aziende, sono oggi accessibili anche alle piccole imprese, grazie a piattaforme pensate per essere intuitive, flessibili e adatte alle esigenze di chi ha poco tempo e molte responsabilità.

In questo scenario si inserisce Tot, conto business online progettato specificamente per le piccole realtà imprenditoriali italiane. Tot consente una gestione semplificata delle attività bancarie e amministrative, integrando operazioni quotidiane come bonifici, monitoraggio dei movimenti e gestione delle spese aziendali, con funzionalità più avanzate come l'integrazione contabile, la riconciliazione automatica delle fatture e il pagamento delle stesse con click. Una piattaforma nata per affiancare imprenditori che operano in settori dinamici, come quelli tipici della Riviera ligure, dove la rapidità di esecuzione e la chiarezza nella gestione sono fattori critici di successo.

Tot si rivolge in particolare ad attività imprenditoriali dove ogni ora risparmiata può fare la differenza. Proprio per questo, la piattaforma ha strutturato un'interfaccia semplice e un modello di assistenza diretta, permettendo agli utenti di dedicarsi al proprio lavoro senza dover diventare esperti di burocrazia.

Nel contesto ligure, dove il turismo è il volano principale ma anche una sfida organizzativa, strumenti come Tot rappresentano un supporto concreto. Per le imprese stagionali, in particolare, poter contare su un conto smart e modulabile in base alle necessità del periodo diventa una risorsa strategica per affrontare al meglio i picchi di lavoro.

Lungo la Riviera, accanto agli ombrelloni e ai menù scritti a mano, si sta facendo largo un nuovo modo di fare impresa: più consapevole, più digitale, più efficiente. E anche più accessibile, grazie a soluzioni pensate per chi ogni giorno tiene in piedi l'economia locale con impegno e dedizione.















