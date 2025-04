Per consentire alcune lavorazioni, oggi a Bordighera rimarrà chiuso al transito pedonale il tratto di lungomare Argentina in cui è in corso il cantiere per l’adeguamento dei sottoservizi. Come percorsi alternativi per superare la chiusura temporanea, si consigliano il sottopasso Mar Tirreno (presso bar Eden) e via Cadorna (presso Cinema Olimpia).

Nel caso in cui gli interventi non dovessero concludersi nei tempi previsti, la chiusura verrà prorogata a domani.