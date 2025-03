Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 31marzo a domenica 6 aprile 2025 in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 31 MARZO



SANREMO



16.00-18.00. Incontro di Auto Mutuo Aiuto organizzato da AIFA APS, Associazione Italiana Famiglie ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività) rivolto a genitori accomunati da una stessa esperienza (ogni ultimo lunedì del mese). ASL1 al Palafiori, corso Garibaldi 1, info 349 6658925 (più info)

VENTIMIGLIA



15.30. Per l’Unitre, lezione di geopolitica tenuta dal professor Memmo. Sede dell’Unitre in Via Sottoconvento



BORDIGHERA

17.00-19.00. ‘Teconolgia – Un rapporto ormai indissolubile’: mostra fotografica di Giovanni Colla. Sede dell’UCD, via del Mercato 8, fino al 3 aprile



TAGGIA



20.30. ‘Riunione di Famiglia’: incontro gratuito di sostegno alla genitorialità con l’insegnante e pedagogista Valeria Lanteri che interviene su tema ‘Genitori, un mestiere difficile. A cura dell’associazione ‘Effetto Farfalla’. ‘La Rotonda’, via San Francesco 203 a Levà, info 370 1301774



SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.00. Incontro pubblico a cura dell’Amministrazione Comunale sullo stato del progetto relativo alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia eolica denominato ‘Monte Chiappa’ con illustrazione dei passaggi amministrativi in atto a difesa del territorio, le molte criticità del progetto e il rapporto costi-benefici. Circolo di lettura di Frazione Chiappa, partecipazione libera

ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES

10.30. ‘Cuisine cannoise en fête’, Cannes celebra la sua gastronomia locale: per una settimana i ristoratori e professionisti del settore alimentare, produttori, agricoltori e artigiani propongono l’autentica e tradizionale cucina di Cannes, fino al 12 aprile (i dettagli a questo link)





MARTEDI’ 1 APRILE



SANREMO

16.30. Per i ‘Martedì Letterari’ Daniele Biello, docente universitario a Genova e alla Washington University, esperto di gestione politiche culturali, illustra la sua opera ‘Il Puzzle L’incerto gioco della Guerra tra istituzione e percezione’ (La Vela). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero

BORDIGHERA



17.00-18.30. Incontro ‘Le emozioni dei propri figli - gestioni del conflitto’ rivolto ai genitori di bambini e bambine dai 6 ai 10 anni, condotto dalla psicologa Dottoressa Anna Di Cicco e dal personale educativo della Cooperativa Sociale Jobel. Evento nell’ambito del progetto PIPPI (Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione) a cura del Comune. Sala Rossa del Palazzo del Parco



ENTROTERRA

TRIORA



FRANCIA

CANNES

MONACO



20.00. ‘L’effet Miroir’: spettacolo teatrale di Léonore Confino con François Vincentelli, Caroline Anglade, Éric Laugérias e Jeanne Arènes. Théâtre Princesse Grace (più info)



20.30. ‘Corrispondenze’: concerto di Pascal Obispo. Grimaldi Forum Monaco (più info)



MERCOLEDI’ 2 APRILE



IMPERIA



19.30-21.00. Corso gratuito di Difesa Personale rivolto alle donne in collaborazione con la Polizia di Stato (ogni mercoledì dal 12 marzo al 7 maggio). Sede della A.S.D. O.K. Club in via XXV Aprile 72, info 335 6770806



21.00. ‘Pignasecca e Pignaverde’ con Tullio Solenghi e con Mauro Pirovano, Roberto Alinghieri, Stefania Pepe, Laura Repetto produzione Teatro Sociale di Camogli, Teatro Nazionale di Genova (anche il 3 e il 4 aprile). Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



BORDIGHERA



RIVA LIGURE



21.00. ‘Come e perché si finisce col dire sì’: nuovo incontro del Laboratorio di Autostima firmato Noi4You condotto dalla Dott.ssa Stefania Veglio, psicologa di Noi4You, che svelerà alcuni segreti relativi alla persuasione. Nuovo Centro Anziani sito in via Nino Bixio 11



ENTROTERRA

TRIORA



FRANCIA



CANNES

MONACO

19.30. ‘Bonjour Napoli’: spettacolo di musica napoletana con Daniela Fiorentino, Mariano Bellopede & Giosi Cincotti Théâtre des Muses. Théâtre des Muses, Bd du Jardin Exotiqu 45 (più info)



GIOVEDI’ 3 APRILE

IMPERIA

21.00. ‘Pignasecca e Pignaverde’ con Tullio Solenghi e con Mauro Pirovano, Roberto Alinghieri, Stefania Pepe, Laura Repetto produzione Teatro Sociale di Camogli, Teatro Nazionale di Genova (anche il 4 aprile). Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA



16.00. Per gli ‘Incontri con il museo’, conferenza dal titolo ‘Quod dicitur abracadabra: magia e amuleti in età romana’ con relatore Giulio Montinari + visita guidata al termine. Area Archeologica Nervia, Corso Genova 134, info e prenotazioni 0184 252320



BORDIGHERA

21.00. Per il laboratorio di autostima del mese di aprile incontro dal titolo ‘Emozioni sul grande schermo’ tenuto dalla dottoressa Martina De Vito, psicologa e volontaria NOI4YOU. Sede dell’associazione in via Firenze 1



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30. Per la rassegna letteraria ‘Il tea con l’autore’, Franca Acquarone presenta ‘Tanaro amaro’ (ArabFenice) e ‘Quello che non sai più dire’ (Edizioni Liberetà). Biblioteca civica Alfea Possavino Delucis, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



FRANCIA

CANNES

MONACO



19.00. Incontro dal titolo ‘Identità’ nell’ambito del ciclo ‘Gli Incontri Filosofici di Monaco’. Théâtre Princesse Grace (più info)

19.30. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto dell’Ensemble Court-circuit con musiche di Dalbavie - Manoury - Hurel - Debussy - Grisey. Opéra de Monte-Carlo, Salle Garnier (più info)





VENERDI’ 4 APRILE



SANREMO



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per l’Unitrè, Giudice Edoardo Bracco, Presidente del Tribunale di Imperia, interviene su ‘Il caso Multari e Delfino: la storia e i risvolti social. Sala degli specchi del Comune

20.45. ‘Silent Reading Party’, serata gratuita di lettura comunitaria: porta il tuo libro, spegni lo smartphone e immergiti nella lettura silenziosa . Poi potrai conversare di libri con gli altri partecipanti. Divani&Divani by Natuzzi in corso Marconi 296 (prenotazioni a questo link)

IMPERIA

21.00. ‘Pignasecca e Pignaverde’ con Tullio Solenghi e con Mauro Pirovano, Roberto Alinghieri, Stefania Pepe, Laura Repetto produzione Teatro Sociale di Camogli, Teatro Nazionale di Genova. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



DIANO MARINA



17.00. Per ‘I Venerdì della Conoscenza’, ‘Immunologia e immunoterapia dei tumori come nuova frontiera nella lotta contro il cancro?’ con la partecipazione del professor Alberto Mantovani, medico e scienziato di fama internazionale, Professore Emerito presso Humanitas University e Direttore Scientifico dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas. Modera Luisa Tondelli. Sala consiliare del Comune, piazza Martiri della Libertà 3 (secondo piano), partecipazione libera



ENTROTERRA

DIANO SAN PIETRO

21.00. Serata astronomica tra Luna, pianeti e stelle’: osservazione del cielo a cura dell’associazione ‘Stellaria’ assieme all'Associazione ‘I Sanpegotti’ + degustazione cioccolata calda (5 euro). Alloggio vacanze Zenzero e Cannella in Zona Poggio, prenotazioni al 366 4850926



TRIORA

FRANCIA

CANNES

MENTON



11.00-17.00. Salone Internazionale degli Agrumi (2ª edizione): 40 stand professionali + workshop per privati ​​e professionisti + tavole rotonde e conferenze per comprendere le sfide della filiera degli agrumi + show culinari ospitati da chef francesi e internazionali (ingresso 3 euro gratuito per i minori di 12 anni). Palais de l’Europe, avenue Boyer 8, fino al 6 aprile (più info)

MONACO



20.00. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto dell’organista Éric Lebrun. Église du Sacré-Cœur (più info)



NICE

20.00. Concerto di Lenny Kravitz. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)





SABATO 5 APRILE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



9.00. 10° Festival del Rugby Sanremo 2025 Under 12. Campo da Rugby a Pian di Poma (più info)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



14.30. Sanremo Pride 2025: manifestazione pubblica che celebra l'orgoglio e la rivendicazione dei diritti della comunità LGBTQIA+. Ritrovo in Piazza Colombo con Dj Set fino alle 18 + After Party ufficiale con vibes queer nel cuore del centro storico. Madrina del Pride: Laura Pereira, Miss Global Trans Italia 2025 (più info)



15.00. ‘La fiaba: nutrimento per la crescita dai 3 ai 14 anni’: terzo di un ciclo di incontri a cura dell’Associazione Pedagogica Steineriana per scoprirne il progetto pedagogico e il percorso educativo. Introduce Diego Marangon di Liber Theatrum + Teatrino di marionette: ‘L’Asinello’ dalla raccolta di fiabe dei Fratelli Grimm. Centro Studi E.Mattei, Via Corradi 46, info 320 6638802 (più info)



18.00. ‘Un concerto e una sinfonia dall'origine controversa’: concerto dell’orchestra sinfonica di Sanremo diretta dal M° Daniel Somogy con Mariam Abouzahra al violino. In programma brani di Andrea Bagnato, Samuel Barber, Edvard Grieg. Teatro dell’Opera del Casinò (info e prenotazioni a questo link)



IMPERIA



17.00. Conferenza ‘Comunità reale, comunità virtuale’ con relatore Giuseppe Gandolfo dell’associazione culturale Michele De Tommaso. Libreria ‘Ragazzi’ in via Amwndola, ingresso libero



21.15. Per la rassegna ‘Lukètmi’, spettacolo teatrale ‘Finale di Partita’ di Samuel Beckett con Livia Carli, Paola Carli, Gianni Oliveri, Sergio Raimondo (20 euro). Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37 (più info)



VENTIMIGLIA

8.00-19.00. Mercato dell’Antiquariato in via Aprosio, zona pedonale

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA

21.00. Per la rassegna ‘Winter In Winter 2025’, ‘Un velo di grigio sulle palpebre’ da un’ idea di Oliviero Corbetta con Elena Canone, Vanessa Lonardelli, Stefania Rosso e Daniela Vassallo (15 euro). Ex Chiesa Anglicana di Bordighera, via Regina Vittoria 4, info e prenotazioni 333 6155989 (più info)



DIANO MARINA



15.00 & 16.00. World Folklore Festival (7ª edizione): sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie del centro cittadino (h 15) + Esibizione dei gruppi folkloristici presso l'area manifestazioni del Molo delle Tartarughe (h 16)



SAN LORENZO AL MARE

21.15. Per ‘L’Albero in… prosa’ (22ª edizione), spettacolo teatrale ‘Giulietta e Romeo (stai leggero nel salto)’ di Roberto Latini con Roberto Latini e Federica Carra. Regia di Roberto Latini (16 euro). Sala Beckett del teatro dell’Albero, vicolo Vignasse 1, info 333 7679409 (più info)



CERVO



15.00. Festa di Primavera 2025: laboratori + letture animate + presentazione libri + yoga all’aperto. Asineria ‘Margherita’ del Ciapà (il programma a questo link)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00-18.00. Bancarelle sul mare di artigiani ed hobbisti (ogni primo sabato e domenica di ogni mese). Lungomare ‘Fabrizio De Andre’ a Camporosso Mare

14.30-17.00. ‘Naturalmente amici’, esplorazioni, laboratori creativi, giochi e letture per sperimentare attraverso i sensi divertirsi in buona compagnia e tuffarsi nel meraviglioso mondo della natura. Gruppo Esploratori (7-14 anni, h 14.30/15.30) e Gruppo Piccoli Avventurieri (3-6 anni con la compagnia di un adulto di riferimento, h 16/17). Vivaio Noaro corso Vittorio Emanuele 151 (tutti i sabati di marzo e aprile), info e prenotazioni 348 4491637

PIEVE DI TECO



21.00. Concerto di Primavera del coro Mongioje. Teatro Tommaso Salvini, info e prenotazioni 370 1025069



TRIORA



FRANCIA

CANNES

LE CANNET VILLE



10.00-18.00. Festa del cioccolato 2025: numerosi espositori con cioccolatini in tutte le loro forme, marmellate, miele, confetteria, pasticceria… + Stand gastronomici con crêpes, mele candite, zucchero filato, caramelle, fontane di cioccolato… + Laboratori gastronomici + Hobby creativi. Place Bellevue e rue Saint-Sauveur (più info)



MENTON



11.00-17.00. Salone Internazionale degli Agrumi (2ª edizione): 40 stand professionali + workshop per privati ​​e professionisti + tavole rotonde e conferenze per comprendere le sfide della filiera degli agrumi + show culinari ospitati da chef francesi e internazionali (ingresso 3 euro gratuito per i minori di 12 anni). Palais de l’Europe, avenue Boyer 8, fino al 6 aprile (più info)



MONACO

11.00. Rolex Monte-Carlo Masters: ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2025: qualificazioni (14 match). Monte-Carlo Country Club, fino al 13 aprile (più info)

19.30. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo con musiche di Eötvös - Bartók - Scriabine. Auditorium Rainier III (più info)



19.30. Per ‘Printemps des Arts’: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Elias Grandy con Valeriy Sokolov, violino. In programma: Eötvös, Bartók, Scriabin. Auditorium Rainier III (più info)

20.30. ‘Le Dîner de Cons’ (La Cena degli Idioti): commedia cult di Francis Veber messa in scena dalla Compagnie du Théâtre des Oiseaux de Nice, per la regia di Benoît Tessier. Serata a favore dell'associazione benefica Ecoute Cancer Réconfort. Théâtre des Variétés (più info)

NICE



10.00-18.00. Esposizione di dinosauri meccanizzati: viaggio in famiglia di quasi 70 milioni di anni fa, lungo un itinerario in un'atmosfera immersiva di suoni e luci. Sono esposti più di 100 dinosauri e altre creature, alcune delle quali raggiungono i 14 metri di lunghezza. Palais des Expositions, anche domani (più info)



DOMENICA 6 APRILE

SANREMO



9.00. 10° Festival del Rugby Sanremo 2025 U6 - U8 - U10. Campo da Rugby a Pian di Poma (più info)

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per la ‘Domenica Letteraria’, Simone Alessio, in arte Garibaldi, presenta ‘Protomorfosi’ (Youcanprint). Villa Luca in frazione Coldirodi, ingresso libero

17.00. Un Palco a Palazzo: Gran Galà dell’Operetta con Alessandro Fantoni (tenore), Rino Matafu (tenore), Marco Camastra (baritono), Leonardo Ferretti (pianoforte). Palazzo Roverizio, Via Escoffier 29, info e prenotazioni 339 2663150

IMPERIA



17.00. Per la rassegna ‘Lukètmi’, spettacolo teatrale ‘Finale di Partita’ di Samuel Beckett con Livia Carli, Paola Carli, Gianni Oliveri, Sergio Raimondo (20 euro). Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37 (più info)

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. Fiera di San Giuseppe: esibizione della Banda musicale Città di Ventimiglia + Musici itineranti a cura della compagnia ‘La Paranza del geco’ di Torino + fattoria didattica (cavalli e pony) in Piazza Colletta + esibizione dell’arpista Claudia Murachelli + complesso musicale a cura di Marco Gallo + grande scivolo gonfiabile a cura di Family Dream. Centro storico



VALLECROSIA

17.00. Per la 19ª edizione rassegna concertistica ‘Primavera in Musica’, concerto del ‘BPMS Trombone Quartet’. Sala Natta del Comune, ingresso libero

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

17.00. ‘Pasta, Amore e Polizia’: commedia brillante che tratta, con ironia e leggerezza, i temi delle diversità e delle discriminazioni. Scritto e diretto da Maura Polito, con il contributo di Silvia Villa alla regia e con gli attori della compagnia ‘Gli SpacciAttori di Sogni’ (evento benefico a cura dell'Associazione ACEB di Camporosso). Palazzo del Parco (12 euro)



OSPEDALETTI



15.30. Pomeriggio di musica in collaborazione con U Descu Spiaretè con degustazione tè e biscotti per tutti. Animazione musicale a cura del duo Beatrice & Serena. La Piccola



SAN LORENZO AL MARE



9.00. Partenza della prima edizione della Granfondo San Lorenzo Cipressa organizzata dal Gs Alpi: manifestazione ciclistica amatoriale (più info)



DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30. 1ª Tappa del Trofeo Nazionale Enduro ‘Master Beta’ 2025, valida per il Campionato Regionale Ligure con percorso sulle spiagge del paese e da Molino del Fico attraverso i comuni di Villa Faraldi (premiazione alle 16.30). Partenza da Piazza Torre Santa Maria (più info)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00-18.00. Bancarelle sul mare di artigiani ed hobbisti (ogni primo sabato e domenica di ogni mese). Lungomare ‘Fabrizio De Andre’ a Camporosso Mare



10.00-17.30. L’Associazione Nazionale NatureTherapy®, propone la prima edizione di ‘Connessioni Naturali’: conferenza da Milano trasmessa anche in diretta streaming su YouTube con la partecipazione di ricercatori e figure professionali che racconteranno il ‘potere della Natura’ (h 10/13) + attività di gruppo nella natura, gratuite e aperte a tutti (h 15.30/17.30). Località Claixe (info e iscrizioni a questo link)



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta, prima domenica di ogni mese

CANNES

10.30. ‘Cuisine cannoise en fête’, Cannes celebra la sua gastronomia locale: per una settimana i ristoratori e professionisti del settore alimentare, produttori, agricoltori e artigiani propongono l’autentica e tradizionale cucina di Cannes, fino al 12 aprile (i dettagli a questo link)



MENTON



11.00-17.00. Salone Internazionale degli Agrumi (ultimo giorno della 2ª edizione): 40 stand professionali + workshop per privati ​​e professionisti + tavole rotonde e conferenze per comprendere le sfide della filiera degli agrumi + show culinari ospitati da chef francesi e internazionali (ingresso 3 euro gratuito per i minori di 12 anni). Palais de l’Europe, avenue Boyer 8 (più info)

MONACO

11.00. Rolex Monte-Carlo Masters: ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2025: qualificazioni 1° turno (13 match). Monte-Carlo Country Club, fino al 13 aprile (più info)



17.00. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto di Ann Lepage & Trio Pantoum con musiche di Ravel Ravel & Messiaen. Opéra de Monte-Carlo, Salle Garnier (più info)



NICE



10.00-18.00. Esposizione di dinosauri meccanizzati: viaggio in famiglia di quasi 70 milioni di anni fa, lungo un itinerario in un'atmosfera immersiva di suoni e luci. Sono esposti più di 100 dinosauri e altre creature, alcune delle quali raggiungono i 14 metri di lunghezza. Palais des Expositions (più info)



18.00. Star Academy Tour 2025. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)







