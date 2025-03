Biasi (Lega): "Con declassamento a specie 'protetta' accorciamo i tempi per risolvere il tema dell’aumento dei lupi in Liguria e i danni sul territorio"

“L’approvazione alla Camera dei Deputati dell’emendamento presentato dall’on. Francesco Bruzzone sul declassamento del lupo da specie 'particolarmente protetta' a 'protetta', rappresenta un importante passo in avanti per il Piano di contenimento della specie anche in Liguria, dove si è registrato un aumento del numero di esemplari presenti e dei conseguenti danni sul territorio".

Lo ha detto il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Politiche agricole e Allevamento Armando Biasi. "Come terza commissione regionale - termina - su questo tema ci siamo già mossi per trovare idonee soluzioni. Grazie all’emendamento di Bruzzone, approvato oggi alla Camera, l’applicazione della direttiva UE modificata diventerà automatica e quindi accorciamo i tempi per risolvere un tema molto sentito anche nella nostra regione”.