Dolceacqua: sabato prossimo l'iniziativa 'Dante per i borghi, viaggoi favoloso nell'Italia che c'è'

Con l’iniziativa della società nazionale ‘Dante Alighieri’ e il patrocinio del Giubileo 2025 Città del Vaticano, in collaborazione con il Ministero del Turismo e la produzione esecutiva della ‘Movie&Theater’, a Dolceacqua si cerca di recuperare il territorio e l’alleanza tra turismo e cultura.

L’iniziativa si svolge in 20 regioni italiane tra i borghi dell’Italia medievali, in una piazza, in una chiesa, in una biblioteca o palazzo storico: per una poesia in movimento, in un dialogo con i luoghi d’Italia attraversando il paesaggio, l’architettura, l’urbanistica di un Medioevo che ha molto ancora da insegnare all’Europa.

A Dolceacqua l’appuntamento è per sabato prossimo alle 16, nella sala di vetro del Castello dei Doria. Ogni evento si apre attraverso una ‘lezione di geografia poetica’ (20 minuti) volta al territorio, coordinata dalla prof.ssa Carmen Bizzarri dell'Università Europea di Roma e con il patrocinio e la collaborazione della Società Geografica Italiana. A cui segue per circa 40 minuti la lettura ad hoc di una selezione dei canti della Divina Commedia trasversale tra le tre cantiche con un filo rosso diversificato a partire dalla storia e dall’estetica del paesaggio, interpretata dal regista e attore Massimiliano Finazzer Flory che per la Cerimonia Inaugurale dell’84° Congresso Internazionale della Società Dante Alighieri, a Roma al Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, ha recitato un brano tratto da “La lingua italiana” di A. Manzoni, e da Laura Trimarchi, in un viaggio tra le stelle perdute, indicate e ritrovate.

Alla conclusione, per un momento di convivialità, il pubblico sarà invitato ad un’esperienza enogastronomica con una selezione dei sapori del territorio. E’ un modo per fare ‘Sistema’ tra territorio e letteratura, tra storia ed eventi, tra paesaggio e poesia, tra cultura e turismo:

- tutela e promozione dei borghi:

- il coinvolgimento delle esperienze di convivialità lungo la filiera del gusto;

- il “Turismo delle Radici” ovvero riportare in patria discendenti di persone emigrate motivandole in nome della bellezza, della tradizione, del paesaggio.