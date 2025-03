Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 25 a domenica 30 marzo 2025 in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 25 MARZO



SANREMO

16.30. Per i ‘Martedì Letterari’, il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, presenta il suo ultimo saggio ‘Le sanguisughe di Giulietta’ (Solferino). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

IMPERIA

9.30. Assemblea congressuale di Auser Territoriale Imperia con argomento principale ‘La riflessione sulle quantità e la qualità delle nostre attività solidaristiche’. I lavori introdotti da Gioacchino Carli a cui seguirà il dibattito e conclusione a cura di Fulvia Veirana presidente dell’AUSER Regionale Liguria. Al termine elzioni dei nuovi organismi dirigenti e la delegazione che parteciperà al congresso regionale. Sede dell’AUSER di Salita Frati Minimi 3



BORDIGHERA



16.30-19.30. Mostra Cesare Fenech ‘Paesaggi dell’estremo Ponente Ligure’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino al 30 marzo (più info)



17.00-19.00. ‘Teconolgia – Un rapporto ormai indissolubile’: mostra fotografica di Giovanni Colla. Sede dell’UCD, via del Mercato 8, fino al 3 aprile

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

BEAUSOLEIL

9.00. A1 Padel Tour (ottavi di finale): 8 partite. Tennis Padel Club di Beausoleil, fino al 30 marzo (più info)

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



20.00. ‘L'Ora di Spagna e Il Bambino e gli incantesimi’: spettacolo d’opera in un atto e 21 scene con la musica di Maurice Ravel (1875-1937). Direttore d'opera Kazuki Yamada. Regia di Jean-Louis Grinda. Teatro dell'Opera di Monte-Carlo (più info)



NICE



18.00 & 20.30. Per la rassegna ‘Giornate del cinema italiano’ (39ª edizione), proiezione dei film ‘La Nouvelle Femme’ (h 18) + ‘Confidenza’ (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 29 marzo (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



MERCOLEDI’ 26 MARZO



SANREMO



10.00. Gef, il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola (evento internazionale). Teatro Ariston (Sede Centrale) e Teatro dell’Opera del Casinò, fino al 29 marzo (più info)



16.30. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di mercoledì), Alessandro Perissinotto presenta il libro ‘La guerra dei Traversa’ (Mondadori). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti



21.00. Finale nazionale del concorso Sanremo Junior. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



19.30-21.00. Corso gratuito di Difesa Personale rivolto alle donne in collaborazione con la Polizia di Stato (ogni mercoledì dal 12 marzo al 7 maggio). Sede della A.S.D. O.K. Club in via XXV Aprile 72, info 335 6770806

20.00. Proiezione film ‘Il Cielo sopra Berlino’ di Wim Wenders con Bruno Ganz, Peter Falk, Solveig Dommartin, Otto Sander (Germania 1987). Evento nell’ambito della rassegna ‘Il cinema ritrovato. Classici restaurati in prima visione’ a cura della Cineteca di Bologna (6 euro). Teatro Cavour



BORDIGHERA

16.30-19.30. Mostra Cesare Fenech ‘Paesaggi dell’estremo Ponente Ligure’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino al 30 marzo (più info)



17.00-19.00. ‘Teconolgia – Un rapporto ormai indissolubile’: mostra fotografica di Giovanni Colla. Sede dell’UCD, via del Mercato 8, fino al 3 aprile



DIANO MARINA

21.00. Per la Stagione del Teatro, ‘Balasso fa Ruzante’: spettacolo teatrale con Natalino Balasso, Andrea Collavino, Marta Cortellazzo Wiel. Regia di Marta Dalla Via. Teatro del Politeama dianese (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO

20.30. ‘Riunione di Famiglia’: incontro gratuito di sostegno alla genitorialità con l’insegnante e pedagogista Valeria Lanteri che interviene su tema ‘Genitori, un mestiere difficile. A cura dell’associazione ‘Effetto Farfalla’. Biblioteca comunale in via Verdi, info 370 1301774



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

BEAUSOLEIL

11.00. A1 Padel Tour (quarti di finale): 4 partite. Tennis Padel Club di Beausoleil, fino al 30 marzo (più info)

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



NICE



15.30, 18.00 & 20.30. Per la rassegna ‘Giornate del cinema italiano’ (39ª edizione), proiezione dei film ‘Gloria!’ (h 15.30) + ‘Palazzina Laf’ (h 18) + ‘Zamora’ (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 29 marzo (più info)





GIOVEDI’ 27 MARZO

SANREMO

8.00. Abate Gran Galà del Golf al Circolo Golf degli Ulivi, fino al 30 marzo (più info)



10.00. Gef, il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola (evento internazionale). Teatro Ariston (Sede Centrale) e Teatro dell’Opera del Casinò, fino al 29 marzo (più info)

20.30. Jazz Nights: musica dal vivo con il quartetto ‘Generations in Jazz’ composto da Alexander Tempone (tromba), Zeno De Marco (piano), Andrea Amato (basso) e Luigi Marras (batteria) + degustazioni di esclusivi cocktail. Rêve dell’ Europa Palace, Corso Imperatrice 27, info e prenotazioni 0184 715000



BORDIGHERA

16.30. Per la rassegna ‘Incontro con l’autore’, Ettore De Franco presenta il libro ‘Le consonanze dell’amore’ (Mauro Pagliai Editore). Dialogo con l’autore a cura della giornalista Elisa Colli. Biblioteca Civica Internazionale, ingresso libero

16.30-19.30. Mostra Cesare Fenech ‘Paesaggi dell’estremo Ponente Ligure’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino al 30 marzo (più info)



17.00-19.00. ‘Teconolgia – Un rapporto ormai indissolubile’: mostra fotografica di Giovanni Colla. Sede dell’UCD, via del Mercato 8, fino al 3 aprile



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30. Per la rassegna letteraria ‘Il tea con l’autore’, Bruno Morchio presenta il suo intrigante noir ‘La badante e il professore’ (Mondadori). Biblioteca civica Alfea Possavino Delucis, ingresso libero



ENTROTERRA

CIPRESSA

14.00. Per il ciclo di incontri dedicati al sostegno alla genitorialità con la pedagogista Elisa Paolillo, incontro sul tema ‘Figli e Tecnologie’. Sala consiliare del Comune, ingresso gratuito riservato agli adulti



PIEVE DI TECO



21.00. In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, ‘Andante con brio’; commedia brillante scritta, diretta e interpretata da Giorgia Brusco, con Elisa Elena Boeri e la regia del direttore artistico Eugenio Ripepi. Teatro Salvini, Via Umberto I, info & prenotazioni: +39 370 1025069 (più info)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

BEAUSOLEIL

11.00. A1 Padel Tour (quarti di finale): 4 partite. Tennis Padel Club di Beausoleil, fino al 30 marzo (più info)



MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



19.30. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto con musiche di Jolivet - Ravel - Cendo. Théâtre Princesse Grace (più info)

20.00. ‘L'Ora di Spagna e Il Bambino e gli incantesimi’: spettacolo d’opera in un atto e 21 scene con la musica di Maurice Ravel (1875-1937). Direttore d'opera Kazuki Yamada. Regia di Jean-Louis Grinda. Teatro dell'Opera di Monte-Carlo (più info)



20.00. ‘Trappola per un solo uomo’: spettacolo teatrale con Michel Fau, Caterina Murino, Régis Laspalès, Denis D'Arcangelo, Sissi Duparc e Alexis Driollet. Théâtre Princesse Grace (più info)



NICE



18.00 & 20.30. Per la rassegna ‘Giornate del cinema italiano’ (39ª edizione), proiezione dei film ‘C’è ancora domani’ (h 18) + ‘Un Mondo a parte’ (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 29 marzo (più info)





VENERDI’ 28 MARZO



SANREMO



8.00. Abate Gran Galà del Golf al Circolo Golf degli Ulivi, fino al 30 marzo (più info)



10.00. Gef, il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola (evento internazionale). Teatro Ariston (Sede Centrale) e Teatro dell’Opera del Casinò, fino al 29 marzo (più info)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00. Per l’Unitre, Gianni Manuguerra interviene sul tema ‘L’uomo – Lord Horatio Nelson – Chi comanda il Mare guida la Storia. Sala degli Specchi del Comune, ingresso libero



17.00. 'Il naufragio il 9 aprile 1970 della nave mercantile London Valour nel ricordo dell’Ammiraglio Medaglia d’Oro al Valor di Marina Giuseppe Telmon': conferenza organizzata dal Club per l’Unesco di Sanremo, Consolato del mare di Sanremo e ANMI Gruppo Sanremo. Palazzo Roverizio, ingresso libero



17.30-20.00. Tappa del tour ‘Food Village di Coop’: assaggi gratuiti di prodotti Coop e prodotti locali, oltre a lezioni di cucina, degustazioni di vini e visite guidate gratuite su prenotazione. Truck e gazebo. Attività gratuite ma lezioni di cucina, degustazioni di vino e le visite culturali vanno prenotate in anticipo. Corso Salvo D’Acquisto. Fino al 30 marzo (più info)



20.00. Incontro dal titolo ‘Siamo Spettatori Consapevoli?’ condotto dal filmmaker e autore Simone Caridi per una riflessione sul ruolo dei media nella costruzione delle nostre percezioni. L’Antro della Bagiua in Via Santo Stefano 12, partecipazione a offerta libera

21.15. Proiezione del docufilm ‘Il Sifone di Rio Martino’ realizzato dal regista Frank Vanzetti e dal Team Esplorativo Acqua che racconta le esplorazioni del sifone nelle profondità della grotta di Rio Martino, situata nel comune di Crissolo, ai piedi del Monviso. Sede CAI, piazza Cassini 13

IMPERIA



18.00. Apertura ufficiale con inaugurazione del Campo ‘Pino Valle’ + match amichevole internazionale under 18 tra l'Imperia Rugby e il team sudafricano Hopefield School



21.00. Concerto tenuto dell’organista Johannes Skudlik, figura di spicco nel panorama musicale mondiale. Concattedrale di San Maurizio



BORDIGHERA

16.30-19.30. Mostra Cesare Fenech ‘Paesaggi dell’estremo Ponente Ligure’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino al 30 marzo (più info)



17.00-19.00. ‘Teconolgia – Un rapporto ormai indissolubile’: mostra fotografica di Giovanni Colla. Sede dell’UCD, via del Mercato 8, fino al 3 aprile



DIANO MARINA

17.30. Conferenza dal titolo ‘La mafia nel Ponente Ligure’ con la partecipazione di illustri relatori impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli altri interverranno il dottor Michele Di Lecce, già Procuratore Distrettuale Antimafia di Genova, e il dottor Alberto Lari, Procuratore della Repubblica di Imperia. Sala Consiliare del Comune; evento aperto alla cittadinanza



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



20.30.’ Cena con Delitto’ al ristorante Aria Fina (15 euro), info e prenotazioni 320 4182250 (più info)



PIGNA

10.00. Convegno dal titolo ‘Cambiamenti climatici, gli anziani nel ponente ligure fra Costa ed entroterra’ organizzato dallo SPI Cgil di Imperia. Dalle 11 tavola rotonda con la partecipazione di numerosi relatori. salone del Consiglio comunale (locandina)



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



15.00-18.00. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

BEAUSOLEIL

11.00. A1 Padel Tour (quarti di finale): 4 partite. Tennis Padel Club di Beausoleil, fino al 30 marzo (più info)

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo

19.30. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto jazz cpn Claude Égéa e Hervé Sellin. Théâtre des Variétés (più info)



NICE

10.00-19.00. Salon ID Week-End 2025: salone informativo con stand su Cultura & Patrimonio, Tempo libero, Sport, Gastronomia, Turismo sostenibile, Alloggio, Benessere, City break, Villaggio italiano, Food truck. Place Masséna, ingresso gratuito, fino al 30 marzo (più info)



18.00 & 20.30. Per la rassegna ‘Giornate del cinema italiano’ (39ª edizione), proiezione film ‘Campo di Battaglia (h 18) + ‘Come pecore in mezzo al lupi’ (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 29 marzo (più info)





SABATO 29 MARZO

SANREMO

8.00. Abate Gran Galà del Golf al Circolo Golf degli Ulivi, fino al 30 marzo (più info)



10.00. Gef, il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola (evento internazionale). Teatro Ariston (Sede Centrale) e Teatro dell’Opera del Casinò (più info)



10.00-20.00. Tappa del tour ‘Food Village di Coop’: assaggi gratuiti di prodotti Coop e prodotti locali, oltre a lezioni di cucina, degustazioni di vini e visite guidate gratuite su prenotazione. Truck e gazebo. Attività gratuite ma lezioni di cucina, degustazioni di vino e le visite culturali vanno prenotate in anticipo. Corso Salvo D’Acquisto. Fino al 30 marzo (più info)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Passeggiata musicale ottocentesca in abiti d’epoca con partenza dalla passeggiata Imperatrice (statua Primavera), breve sosta davanti al Casinò, sfilata su Corso Matteotti fino al teatro Ariston dove nel piazzale antistante verrà eseguito un ballo dedicato a J. Strauss a commemorazione dei 200 anni dalla nascita. Termine sfilata alle 18.00 in passeggiata Imperatrice



17.00. Per la Rassegna 2025 ‘Ricordando gli 80 anni della Liberazione - Storia, Territorio, Letteratura a cura di Daniela Cassini, ‘In cammino nella prima zona Liguria - Itinerari alla scoperta dei luoghi della Resistenza (Fusta Editore) con Paolo Calvino e Roberto Moriani. Teatro della Federazione Operaia, via Corradi 47, ingresso libero



18.00. ‘Totentanz e melodie scandinave’: concerto dell’orchestra sinfonica di Sanremo diretta dal M° Svilen Simeonov con Marcello Mazzoni al pianoforte. Partecipa il Coro Filharmonia. In programma brani di Luorio, Liszt, Sibelius. Teatro dell’Opera del Casinò (info e prenotazioni a questo link)



IMPERIA

10.00. ‘Sol&Vento- Energia di Primavera 2025’ (24ª edizione), Festival Internazionale di Aquilonismo: aquiloni giganti, statici e acrobatici, prove gratuite di sport d'acqua, battesimo della sella, trekking urbano, muro di arrampicata, sfilata con i cani, laboratori, musica e balli, mostre fotografiche, giochi di una volta, gonfiabili e simulatore, spettacoli, prodotti tipici e artigianali. Borgo Marina, anche domani (il programma)



10.30. Osservazione diretta dell’eclissi parziale solare dal Planetario di Imperia (osservazione al telescopio in caso di condizioni meteo favorevoli. A seguire Proiezione in Planetario ‘II Sole, la nostra Stella madre’. Museo Navale e Planetario di Imperia, Calata Anselmi (prenotazioni a questo link)



21.15. ‘Io sono quello che sento - le parole di Giorgio Gaber’: reading teatrale con Silvia Villa e Claudio Vecchio per la regia di Silvia Villa. Teatro dell'Attrito, via B. Bossi, info e prenotazioni su wathsapp o sms al numero 329 4955513



VENTIMIGLIA

8.00-19.00. Mercato dell’antiquariato in via Colonnello Aprosio

BORDIGHERA

11.00. Con l’associazione Stellaria si potrà assistere ad un'eclissi parziale di Sole che, a partire dalle 11.17 e fino alle 12.43, sarà coperto fino ad un 10% circa del suo disco dalla Luna (osservazione dell’evento in sicurezza). Rotonda di Sant’Ampelio, partecipazione libera (non si svolgerà in caso di cielo nuvoloso). Info con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554

16.30-19.30. Mostra Cesare Fenech ‘Paesaggi dell’estremo Ponente Ligure’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino al 30 marzo (più info)



17.00-19.00. ‘Teconolgia – Un rapporto ormai indissolubile’: mostra fotografica di Giovanni Colla. Sede dell’UCD, via del Mercato 8, fino al 3 aprile



SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la rassegna ‘Teat Rotary’, ‘Da Zelig a Striscia la Notizia’: comedy show di Fabrizio Fontana (25 euro). Sala Beckett del Teatro dell’Albero, vicolo Vignasse, info 340 4928234



SAN BARTOLOMEO AL MARE



15.00. ‘Racconti senza tempo: Favole e Miti’: evento dedicato ai più piccoli alla scoperta di favole e miti classici, in chiave giocosa e coinvolgente; un percorso che parte da Fedro ed Esopo, fino agli scrittori contemporanei, dove i racconti si alternano a attività interattive e momenti di condivisione. Rassegna a cura della professoressa Paola Guglielmi. Centro Sociale Incontro, via Giardini Primo Maggio 7, partecipazione gratuita



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

14.30-17.00. ‘Naturalmente amici’, esplorazioni, laboratori creativi, giochi e letture per sperimentare attraverso i sensi divertirsi in buona compagnia e tuffarsi nel meraviglioso mondo della natura. Gruppo Esploratori (7-14 anni, h 14.30/15.30) e Gruppo Piccoli Avventurieri (3-6 anni con la compagnia di un adulto di riferimento, h 16/17). Vivaio Noaro corso Vittorio Emanuele 151 (tutti i sabati di marzo e aprile), info e prenotazioni 348 4491637



DIANO ARENTINO



9.30. Per il ciclo ‘I sentieri di pietra’, escursione gratuita da Evigno a Tovo Faraldi con inaugurazione del museo Gumbu de Nuccio Ritrovo in via Taramasco a Diano Arentino, dove una navetta gratuita accompagnerà i partecipanti fino a Evigno. Da qui parte l’escursione per Tovo Faraldi. Rientro previsto intorno alle 17.45. Per informazioni e iscrizioni: Davide Fornaro GAE 3402440972



DIANO CASTELLO

21.00. Per la stagione 2024/25 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dagli ‘Amici del Teatro’ di San Bartolomeo al mare dal titolo ‘Gli Allegri Chirurghi’. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)

DOLCEACQUA

16.00. ‘Dante per i borghi, viaggio favoloso nell’Italia che c'è’: saluti istituzionali + breve lezione di geografia con Carmen Bizzarri + Letture teatrali dalla Divina Commedia interpretate da Massimiliano Finazzer Flory e Laura Trimarchi, un viaggio tra le stelle perdute, indicate e ritrovate. A conclusione assaggi dei prodotti locali. Sala di Vetro del Castello dei Doria



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

BEAUSOLEIL



11.00. A1 Padel Tour (semifinali): 2 partite. Tennis Padel Club di Beausoleil, fino al 30 marzo (più info)



CANNES

10.30. ‘Cuisine cannoise en fête’, Cannes celebra la sua gastronomia locale: per una settimana i ristoratori e professionisti del settore alimentare, produttori, agricoltori e artigiani propongono l’autentica e tradizionale cucina di Cannes, fino al 12 aprile (i dettagli a questo link)



MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo

19.30. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto jazz ‘Marciac New-York Express’. Théâtre des Variétés (più info)

20.00. Ballo della Rosa: serata a favore della Fondazione Principessa Grace. Salle des Etoiles, info e prenotazioni +377 98 066340 (più info)



NICE



10.00-19.00. Salon ID Week-End 2025: salone informativo con stand su Cultura & Patrimonio, Tempo libero, Sport, Gastronomia, Turismo sostenibile, Alloggio, Benessere, City break, Villaggio italiano, Food truck. Place Masséna, ingresso gratuito, fino al 30 marzo (più info)

11.00, 13.30, 15.45 & 18.00. Per la rassegna ‘Giornate del cinema italiano’ (ultimo giorno della 39ª edizione), proiezione film ‘Confidenza’ (h 11) + ‘Gloria!’ (h 13.30) + ‘Mia (h 15.45) + serata di chiusura con proiezione film ‘Stranizza d’Amuri’ (h 18.00). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (più info)



15.00 & 20.00. ‘Celtic Legends - The life in Green Tour 2025’: spettacolo di musica celtica. Palais Nikaia, Boulevard du Mercantour 163 (più info)





DOMENICA 30 MARZO

SANREMO



8.00. Abate Gran Galà del Golf al Circolo Golf degli Ulivi (più info)



10.00-20.00. Tappa del tour ‘Food Village di Coop’: assaggi gratuiti di prodotti Coop e prodotti locali, oltre a lezioni di cucina, degustazioni di vini e visite guidate gratuite su prenotazione. Truck e gazebo. Attività gratuite ma lezioni di cucina, degustazioni di vino e le visite culturali vanno prenotate in anticipo. Corso Salvo D’Acquisto (più info)

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



21.00. ‘November’: spettacolo teatrale con Luca Barbareschi, Chiara Noschese, Simone Colombari, Nico Di Crescenzo, Brian Boccuni, Teatro dell’Opera del Casinò (acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

10.00. ‘Sol&Vento- Energia di Primavera 2025’ (24ª edizione), Festival Internazionale di Aquilonismo: aquiloni giganti, statici e acrobatici, prove gratuite di sport d'acqua, battesimo della sella, trekking urbano, muro di arrampicata, sfilata con i cani, laboratori, musica e balli, mostre fotografiche, giochi di una volta, gonfiabili e simulatore, spettacoli, prodotti tipici e artigianali. Borgo Marina (il programma)



17.15. ‘Io sono quello che sento - le parole di Giorgio Gaber’: reading teatrale con Silvia Villa e Claudio Vecchio per la regia di Silvia Villa. Teatro dell'Attrito, via B. Bossi, info e prenotazioni su wathsapp o sms al numero 329 4955513



VALLECROSIA

17.00. Per la 19ª edizione rassegna concertistica ‘Primavera in Musica’, concerto del 'Duo Vintage' formato da Marcella Pettazzie e Loredana Cardona (arpa e flauto). Sala Natta del Comune, ingresso libero

BORDIGHERA

8.00. Fiera delle Anime: fiera promozionale con la partecipazione di artigiani, produttori agricoli e operatori commerciali ambulanti specializzati nello street food. Spianata del Capo e aree limitrofe

9.00-19.00. Fiera promozionale dell’antiquariato e degli oggetti da collezione nel centro storico



16.30-19.30. Ultimo giorno della Mostra di Cesare Fenech ‘Paesaggi dell’estremo Ponente Ligure’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino al 30 marzo (più info)



17.00-19.00. ‘Teconolgia – Un rapporto ormai indissolubile’: mostra fotografica di Giovanni Colla. Sede dell’UCD, via del Mercato 8, fino al 3 aprile



OSPEDALETTI



12.00. ‘È tempo di… Carciofi’: Sagra del Carciofo in Corso Regina Margherita di fronte all’hotel Petit Royal. Il menù: tartare di carne con carciofi crudi + Penne con salsa di carciofi + Fritto di calamari e carciofi + Crema al caffe + vino locale (25 euro)



CERVO



17.00. Per ‘Cervo in blu d’Inchiostro’, presentazione libro ‘Il Discorso Perfetto’ di Laura Suardi. Modera Giorgio Durante, già docente del Liceo Vieusseux di Imperia. Letture e intermezzi musicali a cura dell’Associazione San Giorgio con il duo Matteo Scatti e Linda Terrizzano, violino violoncello. Castello dei Clavesana, ingresso libero



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

9.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato in piazza Mauro e piazza Garibaldi

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella (ultimo giorno)

FRANCIA

BEAUSOLEIL

11.00. A1 Padel Tour (finali): 1 partite. Tennis Padel Club di Beausoleil (più info)

CANNES

10.30. ‘Cuisine cannoise en fête’, Cannes celebra la sua gastronomia locale: per una settimana i ristoratori e professionisti del settore alimentare, produttori, agricoltori e artigiani propongono l’autentica e tradizionale cucina di Cannes, fino al 12 aprile (i dettagli a questo link)



MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: ultimo giorno dell’esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3

15.00. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto d’organo. Cathédrale de Monaco (più info)



18.00. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto con musiche di Ravel in collaborazione con l'Orchestra Filarminica di Monte-Carlo. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



10.00-19.00. Salon ID Week-End 2025 (ultimo giorno): salone informativo con stand su Cultura & Patrimonio, Tempo libero, Sport, Gastronomia, Turismo sostenibile, Alloggio, Benessere, City break, Villaggio italiano, Food truck. Place Masséna, ingresso gratuito (più info)





