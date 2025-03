Pallamano, prestazione straordinaria dell'Abc Bordighera: i ragazzi vincono in trasferta (Foto e video)

Grande vittoria per i ragazzi dell'Abc Bordighera. Ieri, sabato 22 marzo, hanno regalato una prestazione straordinaria in una partita difficile contro il Cannes.

"E' stata una giornata speciale per i ragazzi che hanno fatto una prestazione da eroi!" - commenta l'Abc Bordighera - "Un incontro che ha visto entrambe le squadre partire con punteggio pieno ma con una determinazione che ha brillato fino all'ultimo secondo. Nonostante un arbitraggio che non ha reso le cose facili, i nostri ragazzi hanno dimostrato grande carattere. Dopo un inizio complicato, in cui si trovavano sotto di sei reti, non hanno mai mollato e hanno lottato fino alla fine, recuperando il gap e portando a casa una vittoria meritatissima. La vittoria non è solo il risultato di un buon gioco ma la prova che con l'impegno e la perseveranza si possono ottenere grandi soddisfazioni".

"L'allenatrice Stefania ha saputo gestire con grande abilità la situazione, affrontando anche le difficoltà legate ai ripetuti 2 minuti comminati ai nostri giocatori" - afferma l'Abc Bordighera - "Nonostante un inizio del secondo tempo in cui eravamo sotto di 5 gol, grazie al rientro di Giacomo, la squadra ha trovato la forza per rientrare in partita e completare la rimonta. Gli individuali sono stati fantastici: Federico ha segnato 13 gol, Giacomo 11 e finalmente anche Fedor ha messo a segno il suo gol. Ottima la prestazione del nostro portiere Leonardo, che ha reso difficile la vita agli attaccanti avversari, seguito da Fabio, Giuliano, Filippo, Rayan e Thomas, che purtroppo sono stati fermati dal bravo portiere del Cannes ma non hanno mai smesso di provarci".

"Questa vittoria, con il punteggio finale di 24 per il Cannes e 25 per l'ABC, è stata doppiamente emozionante, non solo per il risultato ma anche per la crescita che ogni ragazzo sta mostrando sul campo" - sottolinea l'Abc Bordighera - "Il vero valore sta nell'impegno, nella determinazione e nella capacità di mettersi alla prova, e oggi tutti hanno dimostrato di essere pronti a superare ogni ostacolo. Complimenti a tutti i ragazzi! Forza Abc!".

"Desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento a Era Foods e Romolo Amare che hanno reso possibile la realizzazione di questo campionato U13" - dice l'Abc Bordighera - "La loro generosità e il loro supporto sono stati fondamentali per il nostro successo. Grazie per credere in noi e per il continuo sostegno che ci permetterà di raggiungere nuovi traguardi".