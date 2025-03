Benza Riapre a Sanremo: Un'Oasi di Stile e Benessere per la Tua Casa!

Benza ha riaperto il suo punto vendita nel cuore di Sanremo, in via Feraldi 30, con un'ondata di novità e prodotti esclusivi per arredare la tua casa e il tuo giardino.

Il negozio rinnovato ti aspetta con la stessa qualità e l'ampia scelta che trovi nella sede principale di via Pascoli 163, ma in un ambiente più intimo e con sorprese che ti lasceranno a bocca aperta:

Nuovo showroom di arredo da esterno: lasciati ispirare da tavoli, sedie, sdraio e complementi d'arredo di design, perfetti per creare il tuo angolo di paradiso all'aperto.

Un'esplosione di verde: dai sistemi di irrigazione alle macchine da giardino, dai concimi ai vasi, troverai tutto ciò che ti serve per far fiorire il tuo pollice verde.

Lusso e relax: immergiti nel benessere con Jacuzzi, docce di design, fontane zen e prato sintetico di alta qualità, per un giardino da rivista.

Un tocco di originalità: aggiungi personalità alla tua casa con la sua selezione di oggetti di arredo tra cui fiori secchi, perfetti per ogni stile e occasione, orologi e molto altro ancora.

Ma le sorprese non finiscono qui! Approfitta delle offerte speciali dedicate alla bella stagione in arrivo e trasforma la tua casa e il tuo giardino in un'oasi di bellezza e relax.

Benza: il tuo partner per creare spazi unici e indimenticabili.

Vieni in via Feraldi 30 e lasciati conquistare dal nuovo mondo Benza!

Per ogni ulteriore informazione chiama al 0184 846132 o visita www.benzasrl.it e www.benzashop.it