Ventimiglia, auto in fiamme davanti al Comune: vigili del fuoco in azione (Foto)

Auto in fiamme a Ventimiglia. E' successo in serata in via della Repubblica, davanti al Comune.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia locale. Presente anche il vicesindaco Marco Agosta.

Con un tempestivo intervento gli uomini del 115 hanno spento le fiamme, che avevano avvolto il mezzo creando una nube di fumo nero, mentre la polizia locale ha chiuso momentaneamente il tratto di strada compreso tra via Vittorio Veneto e via Roma. Non si conoscono ancora le cause che hanno innescato le fiamme ma per fortuna non sembrano esserci stati feriti.