L’Egitto è una meta turistica che non ha bisogno di presentazioni, che però può essere vista sotto una luce diversa rispetto al turismo tradizionale. Evaneos è un’agenzia che offre la possibilità di viaggiare in Egitto fuori dagli schemi.

Viaggiare in Egitto con l'aiuto di Evaneos

L’Egitto è una terra ricca di storia, fascino e bellezze naturali, che non merita di essere svilita attraverso soluzioni da turismo di massa che non ne esaltano le vere potenzialità. Per scoprire al meglio l’Egitto l’ideale sarebbe affidarsi a degli esperti presenti in zona, e qui entra in gioco Evaneos, molto di più di una semplice agenzia di viaggi online. La caratteristica principale di Evaneos è proprio quella di organizzare i viaggi con l’ausilio di agenzie dislocate sul territorio, e per una meta così esotica come l’Egitto rappresenta la migliore soluzione possibile.

Bellezze più e meno note dell’Egitto

Viaggiare in Egitto significa visitare un paese magico e incantevole, perfetto sia per i viaggi di coppie che per le vacanze in famiglia. Con l’aiuto di Evaneos, è possibile configurare una vacanza su misura scegliendo preventivamente gli itinerari da seguire, e con l’aiuto delle guide locali è possibile visitare attrazioni poco note alla massa ma comunque stupende. Un esempio? Marsa Matrouh, città poco nota ai più che però fu fondata addirittura da Alessandro Magno e nelle cui acque amava farsi il bagno Cleopatra in persona.

Questa storica località è l’ideale per il classico turismo balneare, ma per chi ama anche la cultura a pochi passi c’è l’Oasi di Siwa, dov’è possibile ammirare le rovine di un’antichissima civiltà. Il fatto di potersi affidare agli esperti locali con l’aiuto di Evaneos, che con la loro profonda conoscenza possono organizzare itinerari ad hoc, non significa ovviamente bandire le mete mainstream: chi non ha mai avuto la fortuna di visitare l’Egitto non può lasciare la “terra dei faraoni” senza aver visitato le piramidi di Giza e la Valle del Nilo, magari alloggiando in strutture super lusso a Mars Alam o a Sharm El-Sheikh.

Evaneos e il turismo sostenibile

In definitiva, scegliere Evaneos non significa semplicemente affidarsi a un’agenzia di viaggi performante, ma rappresenta un nuovo modo di intendere il concetto di vacanza. Detto ampiamente del vantaggio di poter usufruire dei migliori esperti presenti in Egitto, Evaneos promuove anche un turismo sostenibile, che riduce al minimo l’impatto sull’ambiente e che garantisce benefici anche all’economia locale, con buona pace delle persone del luogo