Sanremo: la squadra di pronto intervento del Comune al lavoro su asfalti, marciapiedi, paletti pericolanti e nuova segnaletica orizzontale (foto)

Proseguono a pieno ritmo i lavori della squadra di pronto intervento del Comune, in alcuni tratti di arredo urbano e negli asfalti che necessitano di manutenzione per la sicurezza degli utenti della strada.

Con oltre 50 sacchi di cemento freddo sono state infatti sistemate le buche in corso Marconi e in via Nuvoloni, che potevano rappresentare un pericolo soprattutto per i mezzi a due ruote.

I lavori sul piastrellato dei marciapiedi, non solo per un’immagine di decoro ma anche per la sicurezza dei pedoni, hanno invece riguardato via Giovanni Marsaglia e la prosecuzione di via Roma.

Gli operai sono poi intervenuti per sistemare alcuni paletti in piazza Cassini e in piazza Nota, che presentavano un parziale distacco a terra, così come le transenne fisse presenti lungo la pista ciclopedonale a margine di piazzale Carlo Dapporto.

Sempre in tema di viabilità, è stata modificata in corso Marconi la doppia striscia continua per permettere la svolta dei veicoli all’altezza del nuovo semaforo intelligente. Un altro intervento sulla segnaletica orizzontale ha infine interessato via Galilei, poco prima dell’incrocio con via De Amicis, con la predisposizione di alcuni parcheggi per mezzi a due ruote.