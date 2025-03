Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 16 marzo 2025, in Riviera e Côte d'Azu

DOMENICA 16 MARZO

SANREMO



9.45-21.00. Eventi collaterali alla manifestazione Sanremo in Fiore 2025 di oggi. Luoghi vari (per conoscere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

10.30. Sanremo in Fiore 2025: tradizionale sfilata dei Carri Fioriti a tema ‘Riviera dei Fiori – Giardino d’Europa’ con 11 carri fioriti partecipanti accompagnati da bande musicali e gruppi folkloristici. L’evento verrà ripreso dalla RAI per la puntata del programma di ‘Linea Verde’. Possibilità di ammirare gratuitamente i carri lungo il percorso ad anello realizzato sul Lungomare I. Calvino, Piazzale C. Dapporto, ex Stazione Ferroviaria, tratto Pista Ciclabile parallelo a Via N. Bixio fino ai Giardini Vittorio Veneto. A pagamento su tribune in Piazzale Carlo Dapporto (acquisto biglietti a questo link)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



12.00. EurILCA Eurocup 2025: competizione velica Oltre con la partecipazione di oltre cinquecentocinquanta ILCA, e ventitré Nazioni. Acque antistanti la città (più info)



15.00. ‘Grease’: musical di Jim Jacobs e Warren Casey messo in scena dalla Compagnia della Rancia. Regia di Saverio Marconi con Eleonora Buccarini, Tommaso Pieropan, Arianna Bertelli, Valerio Angeli, Federica Laganà. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



17.15. Replica dello spettacolo ‘Malacarne’ liberamente tratto dall'omonimo saggio storico sociale di Anna Carla Valeriano con Cristina Pinna, Mary Albanese, Patrizia Petri, Cristina Belvedere, Giovanna Acquarone, Elena Barcellona, Pamela Pepiciello e Renato Donati. Teatro dell'Attrito, prenotazione whatsapp al 329 4955513



VENTIMIGLIA



18.30. Commemorazione teatrale di San Benedetto da Norcia, a cura di Antonio Carli, accompagnato dall’arpista, maestro Magali Pyca de Coster e dal Soprano Beatrice Fontaine, direttore del coro di Notre Dame di Parigi. Sala Polivalente San Francesco in via Garibaldi

BORDIGHERA

16.30-19.30. Mostra Cesare Fenech ‘Paesaggi dell’estremo Ponente Ligure’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino al 30 marzo (più info)



OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



9.00. Escursione da Glori a Carpasio tra santuari e panorami mozzafiato accompagnati dalla guida escursionistica AIGAE Marco Macchi(10 euro a persona, gratis fino a 15 anni). Ritrovo alle 9.00 a Taggia dalla nuova stazione Ferroviaria oppure alle ore 9.30 all’entrata del borgo di Glori, info 327 0824866 (più info)



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale in piazza del paese (ogni terza domenica del mese)



CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



MOLINI DI TRIORA

SEBORGA

10.00-13.00. Celebrazione di San Benedetto da Norcia, patrono d’Europa: cerimonia di Investitura di cavalieir e dame dell’Ordine Equestre di San Martino il Caritatevole + Commemorazione dedicata a Jaques de Molay, sul sagrato della chiesa di San Bernardo, a cura del violinista, maestro Nicilas Delclaud, direttore dell’Orchestra della Gendarmeria Abbaziale

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)

FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



17.00. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto al lume di candela del Quatuor Akilone con musiche di Beethoven & Schönberg. Théâtre Princesse Gracen(più info)



NICE



10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 24 marzo (più info)

14.00 & 17.30. Per la rassegna ‘Giornate del cinema italiano’ (39ª edizione), proiezione dei film ‘Palazzina Laf’ (h 14) + ‘La Classe operaia va in Paradiso’ (h 17.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 29 marzo (più info)

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

10.00-17.00. Mostra di Bonsai a cura dell’associazione ‘Bonsaï Art Club’. Alle 11 Master class gratuita con iniziazione, potatura e legatura. Numero di posti limitato - Registrazione obbligatoria +33 6 11 53 20 78. Espace Les Néréides, Théâtre sur la Mer, ingresso libero





