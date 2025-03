Calcio: Promozione, anche il pericolante Finale Ligure fa festa a Ventimiglia. Crisi inarrestabile per i frontalieri battuti 3-2

Continua lo sconcertante girone di ritorno per il Ventimiglia che annovera l'ennesima sconfitta (sulle ultime 9 partite, ha ottenuto solo 3 punti) giocando al disotto delle aspettative specialmente in un confronto diretto nel quale, soprattutto nella prima frazione di gioco la squadra è parsa contratta subendo già dalle prime battute l'avversario. In questo momento della stagione, occorrerà reagire immediatamente in quanto i granata sono stati risucchiati nella zona play-out e dai prossimi due incontri (Legino e New Bragno), serviranno punti importanti per provare a stare fuori dalla mischia riprendendo lo spirito che avevano nel bel girone d'andata dal quale purtroppo, finora non sono riusciti a rientrare. Il Finale Ligure, è venuto al Morel con la chiara intenzione di fare la partita e già dalle prime schermaglie, si evidenziava la maggiore voglia dei giallo-rossi che pur non eccellendo si riversavano nella metacampo ventimigliese e al 23' Haderbache respingeva un tiro di Halaj da distanza ravvicinata e Palumbo,poco dopo, da fuori area metteva di poco a lato. Gli ospiti venivano premiati andando in vantaggio al 41' su calcio di rigore trasformato da Halaj dopo che l'arbitro lo aveva accordato per causa l'atterramento di Palumbo ad opera di Peirano. Al 45' era Bertozzi, su punizione a impensierire Haderbache che deviava in corner.



In apertura di ripresa, al 2' Bertozzi tirava, il portiere respingeva ma sui piedi di Palumbo che appoggiava in rete.I frontalieri, finora assenti nella costruzione di un gioco valido, provavano a spingersi in avanti ma nello stesso tempo scoprendosi troppo dietro e in una di queste situazioni, al 9' rischiavano la terza rete; Renda, però sprecava tutto mettendo fuori da posizione ottimale.Il Ventimiglia, più propositivo nella ripresa, al 19' riduceva le distanze con un tiro da fuori area di Madaffari imprendibile per il fin li inoperoso portiere Scalvini. La risposta ospite era immediata e 1' dopo, Palumbo tirava su Haderbache che respingeva. Si susseguono i capovolgimenti di fronte e fra questi, al 27' su azione da calcio d'angolo, il Ventimiglia riacciuffava la partita con Felici che era lesto sottoporta a insaccare. Sulle ali dell'entusiasmo, i granata provavano a vincerla; ma la deviazione di testa di Cassini al 32' era imprecisa con la palla che sfiorava l'incrocio dei pali. Il Finale, vinceva la gara nel ... finale di partita; infatti al 41' dal calcio di punizione di Pastorino, in area fra tutti si alzava colpendo di testa Bertozzi che segnava il gol vittoria e ...speranza ancora per la sua squadra.



Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA: Haderbache, Pianese, Addiego, Peirano, Zampella, Ierace, Cassini, Bastita, Madafferi, Sparma, Rea. Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Berruti, Giglio, Felici, Romeo.

FINALE LIGURE: Scalvini, Nazarenko, Calligaris, Bertozzi, Pastorino, Arzarello, Shpuza, Belvedere, Halaj, Renda, Palumbo. Allenatore: Scalia. Sono subentrati: Bertorello, Ramadhi, Mallarino, Risso.



Arbitro: Andrea Martino ( Sez. Savona). Assistenti: Martin Virgilio (Sez. Imperia) e Nicolò Filippi ( Sez. Savona).