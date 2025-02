Bordighera, Trucchi (Insieme): "La chiusura della Casa della Salute sarebbe un grave errore"

Il 6 marzo si svolgerà, a Bordighera, su richiesta del consigliere comunale di opposizione Giuseppe Trucchi, la Commissione Sanità.

"Ritengo utile approfondire la situazione della Casa della Salute che attualmente è ubicata presso l'Ospedale S.Charles, spiega il consigliere di Insieme, di Bordighera ma che potrebbe essere chiusa allorquando verrà completata la costruzione della Casa della Salute di Ventimiglia prevista ove sorgeva il palazzo Eiffel nei pressi della stazione ferroviaria. A mio giudizio la chiusura di Bordighera sarebbe un grave errore e un pesante danno per la nostra zona", chiosa Trucchi.



"Caratteristica fondamentale delle Case della Salute, evidenzia il consigliere Trucchi, è infatti quella di essere inserite nel contesto territoriale distrettuale più vicino possibile ai cittadini. Infatti esse devono accogliere prima di tutto i medici di famiglia o almeno parte dei medici di famiglia che sono il presidio fondamentale e primario della salute pubblica. Accanto ai medici sono previsti gli infermieri di comunità che non solo possono accogliere i pazienti negli ambulatori ma anche garantire la assistenza domiciliare ad anziani, disabili, malati, oncologici. Caratteristica infine delle Case della Salute, già presenti in altre Regioni come Emilia Romagna, Toscana e Veneto è quella di essere dotate della possibilità di prestazioni specialistiche e strumentali tali da favorire un circuito virtuoso che permetta ai cittadini di avere prestazioni complete e di qualità".

"A questo proposito la ubicazione della Casa della Salute di Bordighera nel recinto dell'Ospedale favorisce una economia di scala che, conclude Trucchi, permette di ottimizzare specialisti e strumenti dell'Ospedale. L'incontro potrà essere occasione per approfondire la attuale capacità assistenziale. Il giorno 6 Marzo chiederò anche di specificare la funzionalità del Pronto Soccorso Ospedaliero specialmente per quello che riguarda alcune tipologie di codici. Cercherò anche di vagliare la consistenza di alcune criticità di alcuni servizi che mi sono state segnalate dagli utenti".