Pallamano, l'Abc Bordighera torna in campo: la seniores affronta il Puget Theniers (Foto)

L'Abc Bordighera torna in campo. Domani, domenica 23 febbraio, alle 11, la squadra seniores, dopo aver perso contro l'Ogc Nice all'inizio di febbraio, è pronta per una nuova sfida. Sul parquet di casa dovrà affrontare la temibile formazione del Puget Theniers nell'anticipo della seconda giornata della seconda fase del campionato dipartimentale Alpi Marittime.

"l bordigotti griffati 'Fusetti Giardini', durante questa pausa, hanno continuato ad allenarsi e affrontato il Menton in un match amichevole contro il quale hanno vinto 26 a 23" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Una partita dove i coach hanno potuto testare nuovi schemi. Purtroppo, però, durante questo test il capitano Andrea Lupi è stato coinvolto in un scontro di gioco avendo la peggio. Sarà, dunque, assente domenica. Tutta la squadra e la società gli augurano una pronta guarigione. Saranno assenti anche Filippi e Spolverini visto che hanno l'influenza, Awsman per infortunio e Weber visto che si trova all'estero per motivi di lavoro. D'altro canto, però, ci saranno i rientri di Ferrari Mattia e Galant Daniel assenti da tempo. Sarà, dunque, una squadra rimaneggiata. Sappiamo che sarà difficile affrontare una squadra organizzata come il Puget Theniers con tutte queste assenze ma siamo anche sicuri che i ragazzi metteranno tutto l'impegno possibile per farsi valere".

I convocati dell'Abc Bordighera sono Alija Christian, Andreini Nicolò, Anfosso Matteo, Anfosso Simone, Balduzzi Alessandro, Bellan Valerio, Bertolassi Christian, Ferrari Mattia, Galant Daniel, Mazzitelli Gianluca, Roggeri Leonardo e Sasso Andrea.