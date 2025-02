Vigili del fuoco in azione nella notte per spegnere un incendio divampato su un'imbarcazione a Ventimiglia. E' successo intorno alle 3.30 del mattino nei pressi di passeggiata Cavallotti.

Non si conoscono ancora le cause che hanno innescato le fiamme che hanno avvolto una barca di piccole dimensioni sulla quale non vi era nessuno quando è scoppiato l'incendio. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.