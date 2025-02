Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 21 a domenica 23 febbraio 2025 in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 21 FEBBRAIO



SANREMO



16.00. ‘Un fotografo, da Sanremo alle Ande’: l’ex fotografo del Secolo XIX Roberto Pecoraro propone i suoi scatti nel corso di un viaggio straordinario in Sud America con le letture che saranno proposte da Mauro Laura. Coop, in corso Matuzia, ingresso libero



16.30. ‘Il confine orientale tra Storia e Mito’: conferenza della storica Alessandra Kersevan, coordinatrice di ‘Resistenza Storica’. Introduce Mariano Mij, presenta Amelia Narciso, presidente provinciale ANPI. Federazione Operaia, via Corradi 47, ingresso libero



16.00. Per l’Unitrè, il Prof. Gianni Belgrano interviene su ‘La cultura brigasca’. Museo Civico a Palazzo Nota



17.00. Corso dedicato all’intreccio dei tradizionali ‘parmureli’ sanremaschi organizzato dall’Associazione Amici del Giardino di Villa Ormond, in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche per le Palme e la Famija Sanremasca (ogni venerdì sino al 21 marzo). Confartigianato Sanremo, Corso Nazario Sauro 36 (5 euro a lezione), info e iscrizioni 335 5808477



17.30. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di venerdì) l’autore, scrittore, regista Enrico Vanzina illustra il suo nuovissimo romanzo ‘Noblesse Oblige - Una storia di miseria e nobiltà’ (Harper Collins). Partecipa Carlo Sburlati. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti

21.00. Per la Rassegna ‘Le Stelle sopra la città’, ‘Dai pianeti alle Stelle’: osservazione del cielo in una notte senza Luna partendo da Marte e Giove per poi cercare la luce ben più distante di stelle e nebulose Frazione San Romolo, partecipazione ad offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



IMPERIA

14.30. ‘Everyday Scenes - Il fascino nelle storie di ogni giorno’: mostra personale di Selene Perilli. Narciso Tattoo and Fine Art, Via XXV Aprile 57, fino al 22 febbraio



17.00. Conferenza ‘Non solo Deepfake: necessità e problematicità di un’etica per l’AI’ con relatore Silvio Zaghi. A cura dell’associazione culturale Michele De Tommaso. Biblioteca Civica Leonardo Lagorio, ingresso libero



20.30. ‘La nuova normalità, il cambiamento climatico visto da quota 4000’: incontro con l’alpinista/meteorologo Stefano Sciandra, socio del club 4000. Presenta il giornalista Diego David. Oratorio dell’Assunta a Costa d’Oneglia in via Carmine, ingresso gratuito

21.15. ‘Trilogia della Panchina - tre monologhi di Aldo Nicolaj: ‘Sale e Tabacchi’, ‘Emilia, in pace e in guerra’ e ‘La Gioia di Vivere’ con Marcella Cortese. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo ‘Di palo in frasca’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 28 febbraio, ingresso libero



TAGGIA



21.00. 42ª edizione dei Festeggiamenti di San Benedetto Revelli: Messa in Costume con Abiti d’Epoca presso il Santuario della Madonna Miracolosa di Taggia (più info)

SANTO STEFANO AL MARE

12.30. Partenza seconda regata ‘420 e 470 The Carnival Race 2025’ a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo di fronte a Marina degli Aregai, fino al 23 febbraio (più info)

DIANO MARINA

17.00. Per i ‘Venerdì della Conoscenza’, ‘Non solo cosa dire, ma come comunicare nell’era dell’IA generativa’ con relatori Lavinia Price, Alessandro Lenci. Modera Ezio Andreta. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



15.00-18.00. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MENTON

9.00-23-00. 'Fête du Citron': esposizione dei motivi di Agrumi ai Giardini Biovès, fino al 2 marzo (più info)

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



20.00. ‘Das Rheingold’: concerto dell’orchestra dell’Opéra de Monte-Carlo diretta dal M° Gianluca Capuano. Regia di Davide Livermore. Preludio a Der Ring des Nibelungen. Musica e libretto di Richard Wagner (1813-1883). Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



NICE

11.00-18.00. Villaggio di Carnevale con laboratori, animazioni, giostre a propulsione parentale, programmi di intrattenimento, oltre a bevande e piccola ristorazione sul posto. Square Leclerc, Promenade du Paillon, fino al 2 marzo (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



SABATO 22 FEBBRAIO



SANREMO



18.00. ‘Virtuosismo mirabolante e idee innovative’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Simon Pavlov con Andrey Baranov al violino. In programma musiche di Brahms e Saint-Saens. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)



20.30. Per la rassegna gastronomica ‘Un villaggio da gustare’, serata ‘Levante Ligure: i piatti preparati dagli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor saranno accompagnati dai racconti del giornalista enogastronomico Claudio Porchia. Villaggio dei fiori, via Tiro a Volo 3, info e prenotazioni al 380 8686215



21.00. Per i ‘Concerti di Villa Zirio’, concerto dei Quartetti per flauto e archi di Mozart con Adriano Meggetto (solista). Evento a cura delle associazioni ‘Note libere e Scuola di Musica di Sanremo. Giardini di Villa Zirio, ingresso libero

IMPERIA



9.00-19.00. ‘Le vie dello sconto… sono infinite’: i commercianti espongono al di fuori dei propri negozi alcune bancarelle creando un percorso ricco di offerte e sorprese. Evento a cura del Civ NuovOneglia. Via dell’Ospedale, Via Monti, Via San Giovanni



14.30. ‘Everyday Scenes - Il fascino nelle storie di ogni giorno’: ultimo giorno della mostra personale di Selene Perilli. Narciso Tattoo and Fine Art, Via XXV Aprile 57



16.00. Presentazione del nuovo numero della Rivista di Archeologia, Storia, Arte e Cultura Ligure ‘Ligures’ (19) tenuta dalla professoressa Anna Marchini, storica dell’arte e membro del Comitato Direttivo della Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sede della Sezione in Palazzo Guarnieri al Parasio, ingresso libero

21.15. ‘Ti lascio perchè mi fai salire il cortisolo’: spettacolo teatrale di e con Giulia Pont. Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37 (più info)



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

BORDIGHERA



16.00. Assemblea annuale 2025 della sezione Italia Nostra del Ponente Ligure con tesseramento e presentazione della tesi dl laurea in scienze del turismo ‘Bordighera – il turismo nella città delle palme’ di Giancarlo Pignatta. Oratorio Chiesa di Terrasanta, partecipazione libera

17.00. Conferenza dedicata alla figura di 'Simone Veil - Una donna d'eccezione' tenuta da Lorenzo Vizzini. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo ‘Di palo in frasca’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 28 febbraio, ingresso libero

21.00. ‘MOI’: spettacolo dedicato alla scultrice Camille Claudel. Dl Chiara Pasetti, regia di Alberto Giusta con Lisa Galantini. costumi dl Morgan. Ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4



TAGGIA



10.00-19.30. 42ª edizione dei Festeggiamenti di San Benedetto Revelli: apertura mercatini artigianato e dei prodotti tipici in Piazza Eroi Taggesi, Via Roma e Viale Mazzini + Spettacolo di Falconeria con Gianluigi Mandolesi (h 15/19 Piazza Cavour e Piazza Trinità) + Giullari del Carretto con giochi di fuochi e accampamento (h 15/19 Piazza Cavour e Piazza Trinità) + alle 19.30 sfilata in via Mazzini e accampamento in Piazza IV Novembre + Street food a pranzo e a cena (il programma nel dettaglio a questo link)



SANTO STEFANO AL MARE

12.30. Partenza terza regata ‘420 e 470 The Carnival Race 2025’ a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo di fronte a Marina degli Aregai, fino al 23 febbraio (più info)



ENTROTERRA

PIEVE DI TECO



21.00. Per la rassegna ‘Canzoni d’Autore’, 'Buonasera, io sono Tricarico - Teatri Tour 2025': concerto di Francesco Tricarico. Teatro Salvini, posti limitati prenotazioni al numero +39 370 1025069.

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)

VALLEBONA



17.00-19.00. Per il ciclo ‘Dalla salute della terra alla salute dell'uomo’, conferenza di Paolo Piantadosi, designer in Permacultura, esperto in Agricoltura Biodinamica nonché Responsabile dei giardini del ristorante stellato Mirazur di Mentone. Sala Polivalente di Vallebona, prenotazione WhatsApp: 347 2496690 (richiesto un contributo di 10 euro a sostegno delle attività dell'Associazione Pedagogia Steineriana di Vallebona)



FRANCIA

MENTON

9.00-23-00. 'Fête du Citron': esposizione dei motivi di Agrumi ai Giardini Biovès, fino al 2 marzo (più info)



MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



19.00. ‘Les Concerts de la Voûte’: concerto di David Lefèvre, primo violino e supersolista dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, e Katherine Nikitine, pianista concertista. Eglise Réformée de Monaco (più info)



NICE

11.00-18.00. Villaggio di Carnevale con laboratori, animazioni, giostre a propulsione parentale, programmi di intrattenimento, oltre a bevande e piccola ristorazione sul posto. Square Leclerc, Promenade du Paillon, fino al 2 marzo (più info)

14.30. Carnevale di Nizza: Bataille de Fleurs in piazza Massena (più info)



20.30. Carnevale di Nizza: Corso Carnevalesco illuminato in piazza Massena (più info)



DOMENICA 23 FEBBRAIO

SANREMO



10.00. Torneo di beneficenza di Padel organizzato da ‘Gli amici di Colombo Odv’ allietato da musica, cibo e divertimento. Barabino Padel, via Barabino, info 340 3465674

11.00. Primo incontro annuale della Delegazione di Imperia del FAI Fondo per l'Ambiente Italiano con anticipazione di alcuni programmi futuri della delegazione + visita virtuale a quattro Beni FAI della Liguria. Sala Privata del Casinò, incontro su prenotazione, info imperia@delegazionefai.fondoambiente.it



16.00. Per la ‘Domenica Letteraria’, il curatore Gianmarco Parodi presenta il libro ‘Il nettare magico’ di George Macdonald (Lo Studiolo). Villa Luca in frazione Coldirodi, ingresso libero



IMPERIA



16.30. ‘Storie di mare: speciale visita accompagnata alla scoperta della storia della città di Imperia, in stretta connessione con quella della navigazione, per raccontare il rapporto millenario tra l’uomo e il mare. Museo Navale, Calata Anselmi, prenotazioni https://www.solidarietaelavoro.it/evento/storiedimare/



17.30. Concerto del Quartetto ‘Terra del sol’: Chantalle Allomello – voce; Celine Cellucci – mandolino; Fabrizio Vinciguerra – chitarra classica; Mauro Demoro – contrabbasso. Repertorio con brani della musica napoletana, dalla canzone popolare agli autori più recenti (E. Di Capua, G. Cioffi, R. Falvo, E. Cannio, S. Gambardella, R. Carosone, P. Daniele). Teatro dell’Attrito, prenotazioni al 320 212 7561

VENTIMIGLIA

17.00. 'Pasta, amore e polizia' di Maura Polito: spettacolo per la Giornata della disabilità con ricavato a cura della Spes. Teatro Comunale, ingresso libero ad offerta



VALLECROSIA

14.30. Doppio Carnevale per i bambini, con giochi, animazione e tanto divertimento. Parrocchia San Rocco (campetto sportivo) & Parrocchia Maria Ausiliatrice (Oratorio Don Bosco)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo ‘Di palo in frasca’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 28 febbraio, ingresso libero



OSPEDALETTI



14.30. Carnevale 2025 a Ospedaletti con villaggio di Carnevale e animazione + distribuzione gratuita di zucchero filato. Piazza Europa

TAGGIA



9.00-16.00. 42ª edizione dei Festeggiamenti di San Benedetto Revelli: mercatino artigianato e prodotti tipici + Ambientazioni scenette e coreografie storiche dei Rioni Taggesi con valutazione dei giurati + Spettacolo di falconeria con Gianluigi mandolesi, Esibizione degli Sbandieratori e Musici del Sestiere burgu di Ventimiglia, Dimostrazione Balistrieri di Ventimiglia + alle 15.45 Partenza corteo storico dalla Piazza del Colletto con abiti di nobili e popolani unico nel suo genere + alle 16.00 in Piazza Cavour, Grande finale con l’arrivo del corteo, lettura delle delibere e premiazioni. Luoghi vari (il programma nel dettaglio a questo link)

SANTO STEFANO AL MARE

12.30. Partenza quarta e ultima regata ‘420 e 470 The Carnival Race 2025’ a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo di fronte a Marina degli Aregai (più info)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato in piazza Mauro e piazza Garibaldi

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)

FRANCIA

MENTON

9.00-23-00. 'Fête du Citron': esposizione dei motivi di Agrumi ai Giardini Biovès, fino al 2 marzo (più info)



14.30. Fête du Citron: corso dei frutti d’oro sul Lungomare

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



15.00. ‘Das Rheingold’: concerto dell’orchestra dell’Opéra de Monte-Carlo diretta dal M° Gianluca Capuano. Regia di Davide Livermore. Preludio a Der Ring des Nibelungen. Musica e libretto di Richard Wagner (1813-1883). Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)

NICE

11.00-18.00. Villaggio di Carnevale con laboratori, animazioni, giostre a propulsione parentale, programmi di intrattenimento, oltre a bevande e piccola ristorazione sul posto. Square Leclerc, Promenade du Paillon, fino al 2 marzo (più info)



14.30. Carnevale di Nizza con sfilata di Carnevale diurna: numerosi carri allegorici addobbati e animati secondo il tema della stagione sfilano al ritmo di gruppi di street art e musicali di varia estrazione e provenienti da tutto il mondo. Place Masséna (più info)



