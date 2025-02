Sanremo: il 'Festival diffuso' colpisce ancora, migliaia di fan in via Escoffier per il live improvvisato di Achille Lauro (Video)

Via Escoffier trasformata in un fiume di persone per ascoltare Achille Lauro. Come accaduto mercoledì per Olly e ieri per i The Kolors, il cantante romano ha improvvisato un concerto da una finestra di palazzo Roverizio a Sanremo.

Come si è sparsa la voce della presenza di Achille Lauro, via Escoffier, via Matteotti e anche la sottostante via Gioberti si è riempita di fan e semplici curiosi, che hanno cantato a squarciagola insieme a lui. Qualche minuto di concerto che sta diventando un abitudine nell’ambito del Festival diffuso matuziano.

Il tutto in una giornata che sta sembrando sempre più il sabato della finale anziché il venerdì. La città è stracolma di gente, comprese le migliaia di turisti della Costa Toscana, rientrata oggi, sbarcati da questa mattina. L’accesso al centro della città è praticamente impossibile e non è stato facile, per le forze dell’ordine, contenere la vivacità dei fan di Achille Lauro.